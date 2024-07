Gedaan met ‘Gewoon doen’...

Als regeringspartij heeft Open VLD zich opgesteld als een constructieve doener, maar daar betaalt de partij een zware prijs voor, schrijft partijwoordvoerder Sam De Paepe in eigen naam.

Waar is het fout gelopen voor Open VLD op 9 juni? Eén oorzaak ligt voor de hand: veel kopstukken zijn verbrand na 25 jaar regeren en machtspolitiek. Zonder geloofwaardige boodschappers luistert niemand meer naar de boodschap.

Tot dat inzicht kwam de partijtop ook. De nood aan een grondige vernieuwingskuur onderschrijft zowat iedereen. Nieuwe mensen kunnen de toxische bagage van de voorbije 25 jaar definitief overboord gooien. Dat is een noodzakelijke eerste stap. Spijtig genoeg is het ook de makkelijkste stap. Want het is niet omdat je een falend management op straat zet dat je bedrijf weer gezond is.

Een fundamentelere vraag is of er nog een liberale partij moet zijn in Vlaanderen. Zowat alle verkiezingsprogramma’s bevatten liberale voorstellen. Iedereen wil de belastingen verlagen en ondernemers steunen. Met een donkerrode Vivaldi-begroting zagen veel kiezers de N-VA zelfs als liberaler dan Open VLD. En op ethische dossiers, zoals abortus of euthanasie, is er weinig verschil tussen blauw, groen en rood.

Hoe kunnen liberalen dan nog het verschil maken? Wat is de liberale unique selling proposition (USP)?

Voluntarisme

Open VLD trok de voorbije tien jaar naar de kiezer met campagneslogans als ‘Vlaanderen vleugels geven’, ‘Gewoon doen’ en ‘Morgen doen werken’. Dat was een strategische keuze om in te spelen op een buikgevoel, eerder dan een ideologisch verhaal. Het moest het beeld scheppen van een constructieve partij, aantrekkelijk voor iedereen die het politiek geruzie beu is. Een partij die samenwerkt in plaats van tegenwerkt. Dat buikgevoel kent zijn meest opvallende politieke vertaling in onze centrumsteden, waar liberalen in kartellijsten opkomen onder namen als Voor Gent, Trots op Oostende of Voor Mechelen.

Vanuit de angst bestempeld te worden als ruziemakers mocht de liberale lat niet te hoog liggen. Quick-winmaatregelen boven grote hervormingen, beleidspartij boven liberale partij.

Alleen heeft ‘Gewoon doen’ een dure keerzijde. Je kan moeilijk een constructieve doener zijn en tegelijk dwarsliggen omdat een beleid niet liberaal genoeg is. Vanuit de angst bestempeld te worden als ruziemakers mocht de liberale lat niet te hoog liggen. Quick-winmaatregelen boven grote hervormingen. Beleidspartij boven liberale partij. Voluntarisme boven liberalisme.

Maar aanslaan deed dat niet. Bovendien herkenden veel blauwe kiezers zich niet langer in het merk Open Vld, door een gebrek aan een duidelijke liberale lijn. Verbreding was het doel, inkrimping het resultaat.

Waarvoor sta je en wat wil je met ons land? Dat willen burgers horen van politici. ‘Gewoon doen’ is daarop geen antwoord. Liberaal zijn wel. Want het liberalisme, dat is dé USP. Vrije mensen zijn voor liberalen wat de natie is voor nationalisten, wat solidariteit is voor socialisten. Een liberale wederopstanding in Vlaanderen hangt af van de mate waarin consequent en radicaal gevolg wordt gegeven aan dat basisprincipe.

Radicaal liberaal

Mensen vrijheid geven betekent in de eerste plaats de almaar dominantere overheid terugdringen. Uit onze economie, uit onze bedrijven en uit onze privélevens.

Het liberale verhaal moet verder durven te gaan dan een begroting in evenwicht.

Natuurlijk moet begrotingsdiscipline opnieuw centraal staan. Een overheid die te veel uitgeeft, is een overheid die in de zakken zit van haar burgers. Maar het liberale verhaal moet verder durven te gaan dan een begroting in evenwicht. De vele systemen die de sociale hangmat in stand houden, samen met hun logge administraties en bureaucratie, moeten op de schop. Kerntaken, kerntaken, kerntaken... moet opnieuw een liberaal mantra worden.

Daarbij moeten we eerlijk toegeven dat de politiek niet elk probleem kan oplossen. Het is niet omdat een dronken voetballer zijn wagen in een sporthal katapulteert dat de overheid in verplichte rijbegeleiding voor atleten moet voorzien.

De greep van de overheid op onze portefeuille moet omlaag en we moeten drastisch snijden in de regellast voor ondernemers. De liberale partij moet opnieuw een ondernemerspartij worden.

Ten slotte moeten liberalen vooroplopen in de herovering van ons privéleven. Laat mensen met hun leven doen wat ze willen. Of dat nu gaat over abortus, euthanasie, draagmoederschap of over privacy.

Relevant op lange termijn

Overal ter wereld winnen liberale partijen: van Polen tot Portugal tot in het zuiden van ons eigen land. In Argentinië is met Javier Milei zelfs een populaire libertair aan de macht. Ook in het Vlaamse publieke debat groeit het pleidooi voor een liberaler beleid. Denk aan de heisa over de Europese chatcontrolwetgeving of de noodkreet van ondernemer Marc Coucke over de regellast.

Maar ook op lange termijn is relevantie voor een liberale partij gegarandeerd. Om onze welvaart te verzekeren, moeten we de technologische revolutie omarmen. Automatisering is geen bedreiging, maar een opportuniteit. Liberalen moeten ons behoeden voor een nieuw luddisme (19de-eeuwse stroming die zich verzette tegen technologische vernieuwing, red.).

De sleutel voor de klimaatuitdaging ligt bij onze ondernemers. De vrije markt blijft het ideale ecosysteem om innovatie te stimuleren.

Tegelijk moeten ze onze grondrechten beschermen. Chatcontrol is nog maar het begin. De weg naar massasurveillance is korter dan velen denken, vanuit zowel multinationals als de overheid.

Ook de klimaatuitdaging zullen we niet aanpakken met meer regels en minder economie. De sleutel ligt bij onze ondernemers. De vrije markt is en blijft het ideale ecosysteem om dat soort innovatie te stimuleren.