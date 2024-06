Geen welvaart zonder digitale inclusie...

Een gebrek aan digitale basisvaardigheden treft alle lagen van de bevolking en leidt tot meer ongelijkheid in alle facetten van het samenleven. Meer dan 60 CEO's en leidinggevenden van organisaties en bedrijven als Proximus, ING en BNP Paribas Fortis roepen de nieuwe regeringen op werk te maken van digitale inclusie.

Van de Belgische bevolking tussen 16 en 74 jaar heeft 40 procent het moeilijk in de digitale maatschappij, blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijnstichting. Het gebrek aan digitale basisvaardigheden treft alle lagen van de bevolking. Zo is 30 procent van de 16- tot 24-jarigen digitaal kwetsbaar.

Het gevolg? Meer ongelijkheid in onderwijs, werk, gezondheid... Kortom, in alle facetten van het samenleven. Digitale exclusie veroorzaakt met andere woorden sociale exclusie.

Advertentie

De auteurs

DigitAll, een coalitie van intussen ruim 120 bedrijven, sociale organisaties en publieke instanties die ijveren voor een digitaal inclusieve samenleving. Onder anderen Peter Adams (ING Belgium), Michael Anseeuw (BNP Paribas Fortis), Guillaume Boutin (Proximus), Stephanie De Bruyne (itsme), Sophie Dutordoir (NMBS), Chris Peeters (Bpost) en Xavier Pichon (Orange Belgium) ondertekenden deze open brief. De volledige lijst van ondertekenaars vindt u onderaan. De kwestie

Een gebrek aan digitale basisvaardigheden treft alle lagen van de bevolking en leidt tot meer ongelijkheid in alle facetten van het samenleven. De conclusie

De nieuwe regeerakkoorden moeten aandacht hebben voor een gecoördineerde meerjarenstrategie voor digitale inclusie, structurele financiering van bestaande initiatieven en een inclusieve totaalaanpak. Advertentie

DigitAll, dat meer dan 120 bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstellingen verenigt die de digitale kloof willen dichten, heeft de afgelopen jaren allerlei projecten gelanceerd om België digitaal inclusiever te maken. De overheid heeft meerdere daarvan financieel ondersteund en lag zelf aan de basis van bijkomende initiatieven.

Maar we moeten we durven vast te stellen dat we ondanks die nuttige - maar gespreide, kleinschalige en vaak ongecoördineerde - projecten nog ver verwijderd zijn van een digitaal inclusieve samenleving. Om in ons opzet te slagen is nood aan een globale strategie, die gedragen wordt door alle beleidsniveaus en die gecoördineerd geïmplementeerd wordt in samenwerking met de betrokken actoren uit de economische, de sociale en de academische wereld.

Mensen met digitale vaardigheden hebben makkelijker toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en overheidsdiensten. Bovendien vergroten ze er hun kansen op werk mee.

We roepen de toekomstige regionale en federale regeringen dan ook op om die uitdaging samen met ons aan te pakken. Sla de handen in elkaar, over partij-, taal- en institutionele grenzen heen. Het is de hoogste tijd dat een breed en ambitieus digitaal inclusiebeleid uitgewerkt wordt.

Basisvaardigheden

Mensen met digitale vaardigheden hebben makkelijker toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en overheidsdiensten. Bovendien vergroten ze er hun kansen op werk mee.

Automatisering doet jobs verdwijnen, maar creëert ook nieuwe opportuniteiten. Digitale basisvaardigheden zijn essentieel om die te kunnen grijpen. De technologiefederatie Agoria verwacht dat tegen 2030 tussen 300.000 en 560.000 jobs gecreëerd worden die alleen ingevuld kunnen worden door werknemers met digitale basisvaardigheden. Die vaardigheden zijn dus broodnodig om ons concurrentievermogen en ons innovatiepotentieel te vrijwaren.

En de wereld staat niet stil. Generatieve AI komt sterk opzetten, met een mogelijke impact op 60 procent van de jobs in onze westerse economieën, dixit het Internationaal Monetair Fonds. Laten we niet wachten tot nog meer mensen niet meer mee kunnen. De kostprijs van meer burgers die digitaal afhaken, zal zeer groot zijn. En laat het duidelijk zijn: iedereen loopt het risico om op een bepaald moment digitaal uitgesloten te worden.

Drie aanbevelingen voor digitaal inclusieve regeerakkoorden:

Voorzie in een structurele financiering van bestaande initiatieven. De versplintering en kleinschaligheid van de initiatieven is een tweede uitdaging die dient te worden aangepakt. Veel waardevolle projecten verdienen het om nog meer kwetsbare burgers te bereiken.

Opschaling is pas mogelijk als een totaalpakket wordt uitgewerkt per regio, dat de samenwerking tussen organisaties versterkt en de complementariteit van het aanbod stimuleert. Structurele meerjarenbudgetten stellen die organisaties ook in staat hun werking verder uit te bouwen en flexibel aan te passen aan de noden.

Maak werk van een inclusieve totaalaanpak. Al te vaak ligt de focus op één onderdeel van de oplossing of op een bepaalde groep.

Men deelt toestellen uit of subsidieert lessen in digitale vaardigheden. Maar het ene kan niet zonder het andere. Bovendien moet je digitale vaardigheden zeer breed bekijken: kennis, vaardigheden en attitudes zijn even belangrijk om actief, creatief, kritisch en bewust te kunnen deelnemen aan de gedigitaliseerde samenleving.

Een overheid die werk maakt van een globale visie op en een gecoördineerde strategie voor digitale inclusie kan op onze steun en samenwerking rekenen. Wij staan klaar voor een uitdagende en impactvolle samenwerking.

De ondertekenaars Peter Adams, CEO ING Belgium Mark Adriaenssens, CEO Out of Use Michael Anseeuw, CEO BNP Paribas Fortis Advertentie Didier Appels, managing director CTG Circular Karel Baert, CEO Febelfin Catherine Bals, vicevoorzitster DigitAll Filip Baptist, CEO Securex Guillaume Boutin, CEO Proximus Ali Chari, community lead DigitAll Hans De Backer, general manager Digital for Youth Jan De Blauwe, voorzitter Cyber Security Coalition Pieter Jelle De Brue, oprichter en CEO Statik Stephanie De Bruyne, CEO itsme Lieselot Declercq, CEO d-teach Lorraine de Fierlant, general director microStart Hans De Four, oprichter en CEO Impact Connecting en Educentrum vzw Béatrice de Mahieu, CEO BeCode Hans Demeyer, co-oprichter Digital Comfort Factory Jan De Smedt, gedelegeerd bestuurder DiAX Jean Deydier, oprichter en directeur Wetechcare Belgium Hervé Docq, directeur Technobel Philip Du Bois, general manager DNS Belgium Sophie Dutordoir, CEO NMBS Eva Faict, country manager amazon.com.be Nathalie Goethals, oprichtster E-qualize en iDROPS Hans Goossens, CEO De Watergroep Kristof Lambert, CEO Accenture Belgium - Luxemburg Emmanuel Legras, CEO Nickel Belgium Jeroen Lemaire, oprichter en CEO In The Pocket Thierry Lescrauwaet, CEO UQ David Loyen, algemeen coördinator Link in de Kabel Hans Maertens, CEO Voka vzw Patrick Marck, directeur FeWeb Bernard Martin, CEO SOCIALware Sara Oualad, CEO MolenGeek Ibrahim Ouassari, oprichter MolenGeek Chris Peeters, CEO bpostgroup Xavier Pichon, CEO Orange Belgium Julien Radart, managing partner Akkanto Khadija Rejdy, oprichtster UPOP Aline Renard, co-manager Interface3.Namur Pieter Rombouts, directeur Linc vzw Alexis Safarikas, oprichter en CEO Campfire A.I. Stéphan Salberter, CEO Campus 19 Jan Schuer, CEO Smartschool Frederick Scraeyen, oprichter Beego Bart Steukers, CEO Agoria Roeland Tegenbos, CEO Craftzing Pieter Timmermans, CEO VBO Theo Vaes, CEO ArmenTeKort Danny Van Assche, CEO Unizo Prof. Dr. Leo Van Audenhove, SMIT-Vrije Universiteit Brussel Arne Vandendriessche, CEO Signpost Olivier Vanden Eynde, oprichter en CEO Close The Gap Bien Vanderstappen, CEO TEO Bernard van Dieren, directeur Maks VZW Roel Van Gils, managing director Eleven Ways Geoffroy Van Humbeeck, oprichter en CEO aSmartWorld Johan Van Oeffelen, CEO Capgemini Belgium Saskia Van Uffelen, National Digital Skills Lead Dimitri Verboomen, directeur Bibliothèques Sans Frontières Linde Verheyden, voorzitster DigitAll Pieter Verstraete, netwerkdirecteur AnySurfer Bart Wuyts, algemeen directeur WEB-Blenders-Digidak