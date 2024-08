Harmoniseer de dopingtestprotocollen in tennis...

Zonder enige uitspraak te doen over de resultaten van beide onderzoeken valt een duidelijk verschil in de aanpak en communicatie op. Jannik Sinner testte in korte tijd in maart tweemaal positief op een zeer kleine hoeveelheid van de steroïde clostebol. Alles werd zonder publieke communicatie verder onderzocht en afgehandeld, waarbij hij slechts voor een zeer korte periode werd geschorst. Simona Halep daarentegen doorliep een veel complexer en langduriger proces nadat ze positief had getest op de verboden stof roxadustat. Haleps schorsing heeft geleid tot een langdurige juridische strijd, die zowel haar carrière als haar publieke imago heeft aangetast.

Tennis heeft behoefte aan een geharmoniseerd dopingprotocol dat alle spelers gelijk behandelt, ongeacht hun ranking, bekendheid of nationaliteit. Het moet prioriteit geven aan een snellere afhandeling, met duidelijke deadlines voor zowel het onderzoek als de uitspraak. Spelers mogen niet maanden of zelfs jaren in onzekerheid blijven over hun lot, vooral niet in een sport waar de carrières kort en de prestaties tijdsgebonden zijn.

Het tennis kan waardevolle lessen trekken uit sporten die meer gestandaardiseerde dopingprotocollen hebben ingevoerd, zoals de wielersport, die ongetwijfeld het meest te lijden heeft gehad van dopinggevallen. Wat geldt in de normale wereld van mensen zonder geniale dropshots dient ook hier te gelden: justice must not only be done, but it must also be seen to be done.