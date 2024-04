Herdenking Armeense genocide was dit jaar extra pijnlijk...

Europa wendt zich tot Azerbeidzjan als alternatief voor de Russische gasleveringen. Maar het vervangen van het ene dictatoriale regime door de andere is geen oplossing, schrijft Mariam Harutyunyan. Was Europa geen voorvechter van de mensenrechten?

De herdenking van de Armeense genocide afgelopen week was dubbel zo pijnlijk voor de Armeense gemeenschap. Na talloze oorlogen de afgelopen decennia viel in september het doek over de bittere strijd tussen Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan, resulterend in de etnische zuivering van 100.000 Armeniërs. Een tragische gebeurtenis die zo goed als geruisloos voorbijging aan de internationale gemeenschap.

De auteur

Mariam Harutyunyan is oprichter van het platform KinArmat Initiative en uitvoerend directeur van A Seat At The Table. De kwestie

Als alternatief voor de Russische gasleveringen kijkt de EU naar tot Azerbeidzjan, dat verantwoordelijk is voor de etnische zuivering van Armeniërs in Nagorno-Karabach. De conclusie

Door zich te wenden tot dictatoriale regimes toont Europa een dubbele moraal als het op mensenrechten aankomt.

Het is verontrustend hoe die etnische zuivering weinig tot geen weerklank vond in de media en politieke discussies wereldwijd. Waar was de steun van talrijke Europese beleidsmakers toen de zuivering plaatsvond? Het roept pijnlijke vragen op over de consistentie en oprechtheid van internationale reacties op mensenrechtencrises.

Energiedeals

Europa probeert minder afhankelijk te zijn van Russisch gas door zich te wenden tot Azerbeidzjan, maar tegen welke prijs? Aan het begin van haar mandaat profileerde Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zich als een voorvechter van mensenrechten, maar nu lijkt ze compromissen te sluiten met dictatoriale regimes. Heeft ze dan niets geleerd van de gevolgen voor Europa na de invasie van Rusland in Oekraïne? Door energiedeals te sluiten met Azerbeidzjan maakt Europa zich opnieuw afhankelijk van een totalitair regime.

Het vervangen van het ene dictatoriale regime door het andere is geen oplossing voor onze energieproblemen.

Het vervangen van het ene dictatoriale regime door het andere is geen oplossing voor onze energieproblemen.

Tegelijk sluit Von der Leyen migratieovereenkomsten met minder democratische landen als Libië en Egypte. Als economische en geopolitieke belangen prevaleren, lijken mensenrechten en democratie naar de achtergrond te verdwijnen.

Recent verzekerde Von der Leyen de Azerbeidzjaanse president van voortgezette samenwerking, vooral op het gebied van energie. Om daarna aan te kondigen geld te willen vrijmaken voor hernieuwbare-energieprojecten in Armenië. Waar zit de coherentie van het EU-beleid?

Klimaatconferentie

Frankrijk heeft als reactie tegen de voortdurende unilaterale acties van het land onlangs zijn ambassadeur teruggeroepen uit Azerbeidzjan. Dat onderstreept de ernst van de situatie. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, boycot de klimaatconferentie COP29 in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe uit protest tegen de etnische zuivering van Armeniërs.

Waar liggen onze normen? Gingen people and planet niet hand in hand? Gaan we echt discussiëren over onze planeet in een land dat mensenrechten schendt? Die vragen moeten niet alleen onze politieke leiders zich stellen, maar ook bedrijven en individuen. We mogen niet vergeten dat Azerbeidzjan tijdens de aanval op Nagorno-Karabach in 2020 witte fosfor gebruikte, wat leidde tot het platbranden van hectares grond waar Armeniërs woonden.

In de Belgisch-Armeense gemeenschap heerst diepe verontwaardiging over de dubbele standaarden van Europa en het stilzwijgen van onze beleidsmakers. De etnische zuivering van 100.000 Armeniërs heeft geen aanleiding gegeven tot sancties van Europa. Dat Europa zijn principes heeft laten verwateren om zaken te doen met de hoogste bieder is een pijnlijke realiteit.