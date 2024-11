Het nieuwe technologiebedrijf is een klein superteam met een poolster...

Met honderd mensen - ontwikkelaars, salespersoneel en ondersteunende diensten - een technologiebedrijf uit de grond stampen is iets van het verleden. Tien hooggespecialiseerde experts en een poolster volstaan, schrijft techondernemer Jürgen Ingels.

In de manier waarop technologiebedrijven opereren en hun businessmodel inrichten zie ik een ingrijpende verandering. Die zal een grote impact hebben, niet alleen op de werkgelegenheid, maar ook op de manier waarop we onze toekomstige maatschappij moeten inrichten. Ze zal hele industrieën veranderen.

Laat me dat even verduidelijken.

Een technologiebedrijf uitbouwen gebeurde vroeger altijd volgens een min of meer gelijklopend stramien. Je begint met een idee, zoekt een paar ontwikkelaars die een eerste leefbaar product maken, om vervolgens een eerste salesmedewerker aan te werven. Als alles goed loopt, komen er snel meer ontwikkelaars bij, meer sales- en presalesmedewerkers en heel wat mensen in ondersteunende functies zoals hr, finance en legal. Je bouwde je bedrijf uit tot 10 miljoen euro omzet met 100 mensen over een periode van tien jaar, om uiteindelijk een rentabiliteit op omzet van 20 procent te halen.

Moderne technologiebedrijven richten zich almaar meer op een North Star – een poolster - waarbij ze zich fanatiek toeleggen op het oplossen van een specifiek probleem. Rond het probleem bouwen ze een klein team van mensen die exceptioneel goed zijn in wat ze doen. Vaak hebben ze al eerder met die experts samengewerkt en kennen ze hun kwaliteiten goed. Alleen de allerbesten worden toegelaten in het team, waarvan je het aantal leden op beide handen kan tellen.

Daarnaast is er een ongeëvenaarde focus op de klant. Moderne technologiebedrijven begrijpen dat hun succes volledig afhankelijk is van hun vermogen om aan de behoeften van de klant te voldoen. Dat klant komt voor alles: elke beslissing, van productontwikkeling tot klantenservice, wordt genomen met de klant in gedachten. Dat resulteert in een sterke klantentevredenheid en loyaliteit. Een tevreden klant is de beste ambassadeur voor een product, wat leidt tot een natuurlijke en virale verspreiding ervan.

Geen website

Door die virale verspreiding kunnen nieuwe technologiebedrijven hun doelpubliek zonder traditionele marketingstrategieën efficiënt bereiken. In plaats van te investeren in dure advertenties, dure marketingcampagnes en nog duurdere salesmensen, vertrouwen ze op de productkwaliteit en klantentevredenheid om hun boodschap te verspreiden. Ze hebben meestal ook geen website die naam waardig en maken volop gebruik van de kracht van sociale media en influencers.

Daarnaast maken die bedrijven maximaal gebruik van AI. Niet alleen worden daardoor de technische skills van programmeurs deels gedemystifieerd, je hebt veel minder programmeurs nodig om je product te bouwen. Bovendien levert AI een gigantische tijdwinst en dito efficiëntie op.

Met tien man in drie jaar een omzet van 10 miljoen euro halen met een winstgevendheid van 70 procent is geen uitzondering.

Een ander cruciaal element in het nieuwe bedrijfsmodel is de uitgebreide automatisering van de backoffice. Door zoveel mogelijk processen te automatiseren, kunnen deze bedrijven hun operationele kosten aanzienlijk verlagen. In plaats van grote hr-afdelingen gebruiken ze software om personeelsbeheer te automatiseren, van aanwerving tot salarisadministratie. Dat geldt ook voor de boekhouding en het juridische departement. Die aanpak verlaagt de kosten en verhoogt zowel de efficiëntie als de nauwkeurigheid.

Het resultaat van dat innovatieve bedrijfsmodel is een hoge rentabiliteit en een snelle groei. Door zich te concentreren op een duidelijk gedefinieerd probleem, klantgericht te opereren, AI volop te gebruiken, de backoffice te automatiseren en gebruik te maken van virale verkoopstrategieën kunnen technologiebedrijven binnen enkele jaren indrukwekkende omzetten en vooral winstmarges realiseren. Met tien man in drie jaar een omzet van 10 miljoen euro halen met een winstgevendheid van 70 procent is geen uitzondering.

Bedrijven zonder mensen

Modellen en veranderingen die ontstaan in de technologiesector sijpelen doorgaans enkele jaren later door naar de globale industrie. Deze tendens zal de hele industrie razendsnel veranderen. Op termijn zullen zelfs bedrijven ontstaan zonder mensen.

Hoe we ons als regio, maatschappij en bedrijf op die evolutie voorbereiden, wordt superbelangrijk. We mogen niet bang of naïef zijn en moeten deze evolutie ten volle omarmen. Het onderwijs moet focussen op kwaliteit en creativiteit en we mogen er niet voor terugschrikken om topmensen op te leiden. Mensen die zich in de wereld van morgen staande kunnen houden door het beste uit hun medewerkers naar boven te halen, die kritisch zijn en verbanden kunnen leggen. We moeten maken dat kennis van AI een vanzelfsprekendheid is.

Daarnaast moeten we mensen motiveren om hun poolster na te streven, zodat meer van deze superteams en bedrijven gevormd kunnen worden. Uiteindelijk kunnen die een enorme toegevoegde waarde bieden aan de regio.