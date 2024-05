Hoe zat dat ook alweer met het confederalisme van de N-VA?...

Het is vreemd dat de kiezer in oude teksten moet gaan snuffelen om te achterhalen wat de N-VA precies van plan is met België, stelt politicoloog Bart Maddens.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) haalde deze week uit naar het confederalisme van de N-VA, dat alleen zou dienen om het land kapot te maken. Maar wat verstaat de N-VA ook alweer onder confederalisme? En hoe centraal staat het nog? Het antwoord op die prangende vragen liet lang op zich wachten. Het verkiezingsprogramma van de partij werd pas vorig weekend bekendgemaakt.

De auteur

Bart Maddens is politicoloog aan de KU Leuven.

De N-VA blijft een voorstander van confederalisme, maar in haar kiesprogramma is daar niet veel van te bespeuren. De conclusie

Als de Vlaams-nationalisten na de verkiezingen samen een ruime meerderheid hebben, is een constitutionele reset niet langer uitgesloten. Maar een stappenplan ontbreekt.

Het confederalisme blijft een noodzakelijke voorwaarde om ons welvaartsprogramma volwaardig uit te voeren, schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn voorwoord. Maar wie wil weten wat dat confederalisme precies inhoudt, moet wat archiefwerk doen. In een korte ‘preambule’ wordt verwezen naar de teksten van het confederalismecongres van meer dan tien jaar geleden. Voor de rest gaat het verkiezingsprogramma er amper op in.

Het is wat vreemd dat de kiezer in oude teksten moet gaan snuffelen om te achterhalen wat de N-VA precies van plan is met België. Het confederalismeplan van begin 2014 was natuurlijk zeer gedetailleerd. Maar dan had de partij toch gewoon een samenvatting kunnen opnemen in het huidige programma?

Je hebt de indruk dat het vrij radicale confederalismeplan van de N-VA uit 2014 ook in de eigen partij wat is weggedeemsterd.

Tegelijk lijkt dat programma niet echt rekening te houden met het confederalismemodel. De beleidsvoorstellen situeren zich duidelijk in het bestaande federale kader. De partij formuleert allerlei voorstellen met betrekking tot de federale politie. Maar volgens het eigen confederalismeplan houdt de federale politie op te bestaan en wordt ze vervangen door een beperkte confederale veiligheidscel. De partij verwijst herhaaldelijk naar de Belgische grondwet en wil die in een aantal opzichten aanpassen. Maar het eigen plan schaft de Belgische grondwet gewoonweg af en vervangt die door een verdrag tussen Vlaanderen en Wallonië.

Je hebt de indruk dat het vrij radicale confederalismeplan van 2014 ook in de eigen partij wat is weggedeemsterd. De verwijzing ernaar heeft haast iets ritueels. De N-VA heeft het jongste decennium ook weinig inspanningen gedaan om dat plan verder te verfijnen en te reageren op technische kritiek. Hoe zou zo'n grondverdrag tussen Vlaanderen en Wallonië er kunnen uitzien? Wat zou er dan in de Vlaamse grondwet moeten staan?

In 1996 maakten vijf jonge constitutionalisten indruk met een tot in de puntjes uitgewerkte en stevig onderbouwde Proeve van Grondwet voor Vlaanderen. Het is jammer dat de studiedienst van de N-VA nooit iets soortgelijks heeft gepubliceerd. Daarmee had de partij meer intellectuele diepgang kunnen geven aan het confederalismeplan en het debat kunnen voeden. In zo’n studie hadden de Vlaams-nationalisten ook een stappenplan kunnen uitwerken om tot het confederalisme te komen.

Constitutioneel nulmoment

Stel nu eens dat alle partijen zich na de verkiezingen op miraculeuze wijze achter het confederalismemodel van de N-VA scharen. Wat moet dan gebeuren? Hoe geraken we van de huidige Belgische grondwet tot het door de partij gewenste verdrag tussen Vlaanderen en Wallonië? Logischerwijze moeten Vlaanderen en Wallonië voorafgaand aan dat verdrag een eigen grondwet goedkeuren. Maar dan moeten ze daarvoor eerst de bevoegdheid krijgen. Dan moet het Belgische grondwettelijke kader worden opgeheven. Alleen, is dat ‘grondwettelijk’ mogelijk?

Het gespeculeer over een soevereiniteitsverklaring en het tot stand komen van een Vlaams-Waals verdrag klinkt op dit moment wat fan­tai­sis­tisch.

Wellicht kan dat niet zonder een constitutioneel nulmoment, waarbij het Vlaams en het Waals Parlement zichzelf soeverein verklaren en de Belgische grondwettelijke orde wordt verlaten. Dan kom je natuurlijk wel in de buurt van wat het Vlaams Belang voorstelt: een soevereiniteitsverklaring door het Vlaams Parlement. In beide gevallen vindt een constitutionele reset plaats, waarbij het Belgische grondwettelijke kader wordt opgeheven. Althans in dat opzicht lijken het Vlaams Belang en de N-VA dichter bij elkaar te staan dan je zou denken.