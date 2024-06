Hoelang blijven boeren deze keer belangrijk?...

De verkiezingsprogramma’s hebben meer dan gemiddeld aandacht voor landbouw. Beleid wordt losgelaten of is plots voor herziening vatbaar, en landbouwplannen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ondertussen leven de boeren in onzekerheid.

Dat landbouwers voor belangrijke uitdagingen staan, is ondertussen algemeen bekend. Gelukkig is de sector verre van vreemd van transitie. Samenwerken met de natuur maakt de landbouwsector per definitie dynamisch. Door technologische vooruitgang, veranderende marktomstandigheden en de grote mate van beleidsinmenging blijft de landbouw zich heruitvinden.

Terwijl vroeger vooral het maatschappelijke belang in de vorm van voedselzekerheid en het economische belang in de vorm van rurale ontwikkeling daarbij de doorslag gaven, krijgt nu het ecologische aspect een centrale rol. Aan de uitvoerders van zo’n transitie wordt maar al te makkelijk de uiteindelijke doelstelling opgelegd zonder aandacht te hebben voor hoe aan die doelstelling voldaan moet worden. In de praktijk is dat laatste evenwel minstens even belangrijk, zo niet nog belangrijker.

Terwijl beleidsmakers de wat-vraag dus graag zo ambitieus mogelijk invullen, blijft de hoe-vraag onvoldoende beantwoord. Welke instrumenten krijgen boeren in handen om aan doelstellingen te voldoen? Welke termijn is realistisch, haalbaar en verantwoord gegeven de lange investeringscycli die landbouwbedrijven doorlopen? Welke consistentie en stabiliteit biedt de overheid in haar beleid? Daarnaast is het niet onverstandig stil te staan bij de al dan niet gewenste effecten van het gevoerde beleid.

Het besef dat de hoe-vraag systematisch onbeantwoord bleef, werd voor velen pas duidelijk door de boerenprotestacties begin dit jaar. Boeren, jong en oud, kwamen over heel Vlaanderen op straat om voor de zoveelste keer hun bezorgdheden te uiten. Het feit dat zulke acties nodig zijn om de beleidsmakers tot dat inzicht te brengen is tekenend.

Sommige doelstellingen werden vervolgens gedeeltelijk losgelaten. Nodig en logisch om in ademruimte te voorzien, maar als ingreep onvoldoende structureel. De kans is reëel dat bepaalde doelstellingen opnieuw aangescherpt worden. Maar met een spelletje loslaten-vasthouden-loslaten-vasthouden is op het einde van de rit niemand gebaat. We moeten evolueren naar een model dat aan zowel de ‘wat’ als de ‘hoe’ een correcte en gedragen invulling geeft.

Onzekerheid

In de verkiezingsprogramma’s van de partijen en in allerlei media krijgt de landbouw nu bovengemiddeld veel aandacht. Beleid wordt losgelaten of is plots voor herziening vatbaar, en landbouwplannen schieten als paddenstoelen uit de grond. Of die ingesteldheid ook na de verkiezingen aanhoudt, is weinig zeker.

Ons rest alleen de hoop dat het landbouwthema in de politieke volatiliteit lang genoeg relevant en belangrijk blijft. Die onzekerheid is zorgwekkend, maar mag ons er niet van weerhouden te streven naar beter. Dit is een uitgelezen kans om een landbouwvisie en -strategie te ontwikkelen, die op hun beurt als leidraad kunnen dienen bij het beantwoorden van de hoe-vraag. Daarmee kunnen eindelijk ook het legislatuurdenken en de kortetermijnpolitiek doorbroken worden.

In plaats dat ouders hun kinderen de keuze voor landbouw afraden wegens de onzekerheid of beleidsmatige keuzes, moeten we werk maken van een bloeiende en toekomstgerichte sector.

Bij uitstek jonge boeren vragen en verdienen zo’n aanpak. In plaats dat ouders hun kinderen de keuze voor landbouw afraden wegens de onzekerheid of beleidsmatige keuzes, moeten we werk maken van een bloeiende en toekomstgerichte sector. De generatie jonge boeren die anders verloren dreigt te gaan, zal niet meer terugkomen. Het maatschappelijke, ecologische, economische en ruimtelijke belang is te groot om dat te laten gebeuren.