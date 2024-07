In plaats van op automatische piloot te begroten, kijken we beter ook naar welk beleid werkt

We moeten ons toch eens afvragen hoe we in deze budgettaire toestand zijn terechtgekomen, schrijft Koen Algoed, topman van het Vlaams departement Financiën en Begroting. In een reactie op het voorstel van Conner Rousseau pleit hij voor een cultuuromslag op het vlak van begroting.

Volgens het Monitoringcomité moet de federale overheid voor 2025-2028 op zoek naar 27,6 miljard euro om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Voor de gewesten en gemeenschappen bedraagt de factuur 700 miljoen euro. Die inspanningen moeten volgens de Europese Commissie volstaan om de overheidsschuld in ons land houdbaar te houden, lees: het risico beperken dat de rentelasten een buitensporige last voor onze begrotingen worden. Want de schuldgraad van alle overheden in ons land blijft de komende jaren stijgen. En het probleem is dat niet investeringen, maar consumptieve uitgaven zoals subsidies het merendeel van de overheidsschulden veroorzaken en veroorzaakt hebben.

De auteur

Koen Algoed is secretaris-generaal van het Vlaams departement Financiën en Begroting. De kwestie

De overheidsuitgaven in ons land nemen nog altijd toe. Tegelijk pleiten beleidsmakers ervoor investeringen buiten de begroting te houden. De conclusie

We begroten te veel op automatische piloot, zonder te kijken naar resultaten van beleid. Ook verschillen de interpretaties van wat investeringen zijn en vraagt Europa ook die uitgaven op te nemen in de jaarlijkse begroting. Advertentie

Advertentie

De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn tot stand gekomen op basis van een uitgavennorm, als budgettair kompas en meetlat. Zo’n uitgavennorm vereist vooreerst een begrotingsdoelstelling (bijvoorbeeld: ‘we willen een begroting in evenwicht tegen...’). Die doelstelling bepaalt hoeveel de totale overheidsuitgaven mogen groeien, rekening houdend met de verwachte groei van de (structurele) ontvangsten. Tot slot moet de toegelaten uitgavengroei over de diverse uitgavenposten worden verdeeld, waarbij de respectieve groei in functie van beleidsprioriteiten kan verschillen.

Vergelijk het met een gezinsbudget waar je alleen maar uitgaven kan doen als er ook inkomsten tegenover staan, zodat de schulden niet verder toenemen. Wat de gezinsleden mogen uitgeven, wordt daarna bepaald in functie van de prioriteiten die ze leggen.

Wat willen we?

De overheidsuitgaven in ons land nemen nog altijd toe. Om te voldoen aan het budgettaire traject zoals opgelegd door de Europese Commissie mogen we ons evenwel niet beperken tot het zoeken naar besparingen en nieuwe inkomsten. We moeten ons toch eens afvragen hoe we in die budgettaire toestand zijn terechtgekomen.

Geld moet naar beleid dat resultaten behaalt, in plaats van eerst geld te geven ongeacht de kwaliteit van het beleid dat daarop volgt. Koen Algoed Topman Vlaams departement Financiën en Begroting

Advertentie

Hopelijk zorgt het werken met een uitgavennorm als budgettair kompas voor een cultuuromslag naar een beleid gebaseerd op een empirische onderbouw. Daarbij gaat geld in de eerste plaats naar beleid dat resultaten behaalt. In plaats van eerst geld te geven, ongeacht de kwaliteit van het beleid dat daarop volgt.

Beleidsmakers moeten de volgende vragen voor ogen hebben:

Wat willen we bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? Wat kan dat eventueel kosten?

Tegelijk moet meer aandacht gaan naar de uitvoering van het beleid:

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost?

Advertentie

Vandaag begroten we eerder op automatische piloot, door bijvoorbeeld te werken met een gegarandeerde groei van de middelen of door het exclusief koppelen van budgetten aan inputindicatoren, zoals het aantal leerlingen in het leerplichtonderwijs. Terwijl het voor het beantwoorden van de eerste vraag - wat willen we bereiken? - aangewezen is om voor elke strategische beleidsdoelstelling te werken met een beperkt aantal outputindicatoren (bijvoorbeeld het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs) en prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld het aantal afgestudeerden tegenover het aantal beginners in het hoger onderwijs). Begrotingsdiscussies halen de krantenkoppen, terwijl aan de resultaten van het beleid amper aandacht wordt besteed.

De gouden regel

Werken met een uitgavennorm vereist dus een cultuur van evaluatie voor- en achteraf. Vooraf betekent dat je aandacht hebt voor de empirische onderbouw van je beleid. Achteraf evalueer je met uitgaventoetsingen of je beter uitgaven verschuift. Daarbij moeten eindelijk prioriteiten worden gesteld en moeten ook de uitgaven bij ongewijzigd beleid worden geëvalueerd en niet als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Pleiten om overheidsinvesteringen buiten de norm te houden klinkt goed, maar beleidsmakers zijn creatief in het categoriseren van investeringen. Koen Algoed Topman Vlaams departement Financiën en Begroting

Pleiten om overheidsinvesteringen buiten de norm te houden klinkt goed, maar beleidsmakers zijn creatief in het categoriseren van investeringen.

Ook vergeten ze dat volgens de ‘gouden regel’ de uitgaven voor investeringen inderdaad niet op het vorderingensaldo van een bepaald jaar wegen, maar dat de afschrijvingen op de investeringen van de voorgaande jaren wel in rekening moeten worden gebracht. Dat brengt een hele boekhouding met zich mee. Dat is een van de redenen waarom Europa heeft beslist dat de werkelijke uitgaven per jaar in de begroting moeten worden ingeschreven, volgens het Europees Stelsel van de Rekeningen, en om niet te werken met afschrijvingen.