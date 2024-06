Jacht op volgende Liz Truss is geopend...

Met hoge overheidsschulden in combinatie met structureel hogere rentevoeten riskeren de geïndustrialiseerde landen een golf van ratingverlagingen. De bond vigilantes wrijven zich nu al in de handen op zoek naar de volgende Liz Truss.

De politieke onrust in Frankrijk leidde deze week al meteen tot een opstoot van de tienjaarsrente. Nog voor de Europese verkiezingen had het agentschap Standard & Poor’s de kredietrating voor Frankrijk al verlaagd van AA naar AA-. De verlaging, de eerste sinds 2013, was het gevolg van ‘de verslechtering van de begrotingspositie’ die de Franse overheidsschuld in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) doet oplopen.

De auteurs

Koen De Leus en Philippe Gijsels zijn hoofdeconoom en hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. Samen schreven ze het boek 'The New World Economy in 5 Trends'.

Begrotingstekorten en toenemende overheidsschulden werden de voorbije decennia bijna altijd gecompenseerd door een structurele daling van de rentevoeten. De conclusie

Ondanks dalingen op korte termijn ziet het ernaar uit dat de rente structureel gaat stijgen. Dan komen landen met hoge schulden in het vizier van de financiële markten. Advertentie

De voorbije decennia werden begrotingstekorten en toenemende overheidsschulden altijd gecompenseerd door een structurele daling van de rentevoeten. Frankrijk zag zijn bruto overheidsschulden oplopen van 82 procent van het bbp in 2010 naar 110 procent eind 2023. Maar de rente die het land daarop betaalde, daalde van 51 miljard euro naar een absoluut dieptepunt van 29 miljard in 2020. Sindsdien schoten de rentelasten naar 48 miljard euro voor 2023, schat de Europese Commissie, en lopen ze in 2025 op tot 70 miljard.

Die sterke stijging zien we bij tal van andere geïndustrialiseerde landen. De Commissie raamt dat de Italiaanse rentelasten over de periode 2020-2050 stijgen van 57 miljard naar 91,6 miljard euro. Voor de VS gaat het om een stijging van 802 miljard naar 1.312 miljard dollar. In België, waar de overheidsschulden sinds 2007 zijn gestegen van 87 naar 105 procent van het bbp, daalden de rentelasten van 13,8 miljard naar 8,5 miljard in 2021. Tegen 2027 raamt de Europese Commissie de rentelast op 14,1 miljard euro.

Rentestijging

Zolang de rente lager ging, leidden begrotingstekorten en stijgende overheidsschulden niet tot problemen. Maar sinds begin 2022 trokken de centrale banken die rente fors hoger. De Europese Centrale Bank heeft vorige week voor het eerst in vijf jaar de rente verlaagd en doet dat de komende maanden wellicht opnieuw. Maar die dalingen in de kortetermijnrente zijn tijdelijk. Daarna wijzen vier trends in de richting van een hogere inflatie en dus een hogere rente: de klimaattransitie, de hoge overheidsschulden zelf, deglobalisering en vergrijzing. Dan komen landen met hoge schulden in het vizier van de financiële markten.

De klimaattransitie zal gepaard gaan met tussentijdse prijsschokken door aanbodtekorten van bepaalde mineralen en metalen. De piekende koperprijs is de kanarie in de koolmijn. Een ietwat hogere inflatie helpt ook om de overheidsschulden onder controle te houden. De mensen die net voor de inflatieschok van de voorbije jaren een hypotheeklening aangingen, kunnen daar met hun hoger nettoloon van getuigen. Globalisering, de derde trend, resulteerde de voorbije decennia in lagere importprijzen. Deglobalisering riskeert het omgekeerde effect te hebben.

Vergrijzingskosten

De vergrijzing tot slot leidt ertoe dat er minder werknemers staan tegenover een gelijk aantal consumenten. Als de vraag gelijk blijft, duwt een kleiner aanbod de inflatie hoger. Volgens de Bank for International Settlement ging het in de geïndustrialiseerde landen om gemiddeld 3 procentpunten over de periode 2010-2050. Over 1970-2010 drukte de demografische evolutie de inflatie nog met 3 procentpunten.

De hoge overheidsschulden hoeven geen ‘accident waiting to happen’ zijn. Dat vergt wel dat de tekorten snel teruggedrongen worden.

Twee van die vier trends - de investeringen voor de klimaattransitie en vergrijzing - duwen ook de kosten hoger. In onze index van 18 geïndustrialiseerde landen die door de vergrijzing kwetsbaar zijn, zitten in de hoogste categorie alleen Europese landen. België staat op de voorlaatste plaats, net voor Italië. Het merendeel van de Angelsaksische landen bevolkt de categorie van de minst kwetsbare landendoor het beperkte belang van de publieke pensioenen in de totale pensioenlast. De andere parameters die de kwetsbaarheid bepalen, zijn de overheidsschulden en begrotingstekorten, de evolutie van het aantal werkenden versus afhankelijken, en de verwachte bijkomende socialezekerheidsuitgaven de komende dertig jaar.

Negatief sneeuwbaleffect

In tegenstelling tot de voorbije 20 jaar doen hoge begrotingstekorten de rentelasten dus wel oplopen. Stijgt de gemiddelde rente op de uitstaande schuld uit boven de bbp-groei, dan riskeert een land een negatief sneeuwbaleffect. Dat besef heeft de bond vigilantes, de obligatiewaakhonden die landen met hoge overheidsschulden met hoge rentes om de oren slaan, uit hun winterslaap gehaald. Liz Truss, 44 dagen lang Brits premier, was in 2022 hun eerste slachtoffer. Een plan voor een drastische belastingverlaging deed de Britse rente omhoogschieten, waardoor ook hypotheken fors duurder werden.