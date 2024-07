Jobverlies vermijd je niet door lopende uitgaven investeringen te noemen

De doelpalen van de begrotingsnormen verzetten leidt ons alleen maar af van een groter probleem: België is niet competitief, heeft geen economisch plan en ziet de ernst van zijn de-industrialisering niet onder ogen.

De sluiting van Audi Brussel noemt Vooruit-kopstuk Conner Rousseau in een opiniestuk in De Tijd ‘shocking news’. Dergelijke drama’s wil hij vermijden, stelt hij. Na wat omwegen via China en de VS landt hij bij de noodzaak van ‘productieve investeringen’, die hij buiten de begroting wil laten.

De vraag is of de productieve investeringen die hij voorstelt Audi Brussel en bedrijven met ongetwijfeld vergelijkbare plannen snel van gedachten doen veranderen. En of Belgische overheidsinvesteringen zonder Europese versterking überhaupt de Chinese en Amerikaanse industriële politiek kunnen counteren.

Advertentie

Uit Wolfsburg komen ook geluiden dat veel minder hoogdravende redenen de keuze om Audi Brussel te sluiten hebben bepaald. Ten eerste de stakingsbereidheid van een kleine maar extreme groep, met verstrekkende gevolgen voor het productieproces. Ten tweede de extreme bureaucratie van de Brusselse overheid, die noodzakelijke investeringen in duurzaamheid in de weg zat. Zowaar eens iets anders dan onze hoge loon- en energiekosten, en iets waarop het beleid snel greep kan krijgen, zonder de begroting te hoeven te verzwaren.

Productieve investeringen

Ten gronde zijn er goede argumenten om productieve investeringen buiten de begrotingsnormen te houden, zoals Rousseau voorstelt. Zelfs de Europese 3 procentnorm ging daarvan uit: lopende uitgaven moeten gedekt worden door lopende inkomsten, maar tekorten voor investeringen moeten kunnen. In een gezonde situatie kunnen die 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) belopen.

Alleen zijn onze oplopende tekorten niet te wijten aan investeringen, maar aan almaar stijgende lopende uitgaven. We kunnen die ‘investeringen’ proberen te noemen, zoals het opiniestuk impliciet verdedigt, maar dat verandert niets aan de situatie. Daarnaast hebben de Belgische overheden niet bepaald een goede neus voor productieve investeringen: wafelijzers en witte olifanten of niet-productieve investeringen sieren nog altijd onze horizon.

Advertentie

Bovendien geven de overheden van ons land sinds 2001 al 10 procent van het bbp meer uit dan er binnenkomt. Een stuk daarvan was verwacht: 4 procentpunten werden in 2002 voorspeld als vergrijzingskosten. Die kosten ontspoorden sindsdien door pensioenlasten en vooral door arbeidsongeschiktheid (1,1% van het bbp per jaar meer dan verwacht). Daarbovenop wordt dus nog eens 5 procent - of minstens 25 miljard euro per jaar - meer uitgegeven. Jammer genoeg evenmin aan ‘productieve investeringen’.

Advertentie

Concurrentieprobleem

Maar dat leidt ons af van het grootste probleem van ons land: het gigantische concurrentieprobleem.

Terwijl overheidsjobs floreren slaagt ons land er niet in voldoende jobs in de privé te creëren. Bijna 31 procent van de banen zijn overheidsjobs, blijkt uit cijfers van de economische denktank OESO uit 2023. Het gaat om overheidsjobs stricto sensu, dus exclusief semioverheids- of gesubsidieerde jobs. Het gemiddelde in de eurozone bedraagt minder dan 25 procent. Dat betekent dat er bij de overheid bijna 300.000 jobs te veel zijn.

In 1998, aan de vooravond van de intrede in de euro, bedroeg het aantal overheidsjobs 26,6 procent. De maaksector was toen goed voor 17,3 procent van de banen. Vandaag is dat slechts 11,1 procent, tegenover 14,2 procent in de eurozone.

Met een fiets van 20 kilo kan Remco Evenepoel nooit het podium van de Tour halen. Net zomin komen er privéjobs bij als we alle ballast moeten dragen waarvan het buitenland geen last heeft.

De loonnorm, die ons concurrentieel nadeel moest voorkomen, heeft dus gefaald - los van het feit dat die norm, die een plafond legt op de lonen zodat die niet te ver boven het niveau van onze buurlanden uitstijgen, geen goed instrument is in een modern hr-beleid. Een betere monitoring van het aantal openbare en het aantal privéjobs had al langer knipperlichten doen afgaan.

Dat gebrek aan concurrentiekracht treft niet alleen bedrijven als Audi, maar ook honderden andere, kleinere ondernemingen, die op minder aandacht, politieke knuffels en subsidie- en uitzonderingsregels van onze regering kunnen rekenen.

Ballast

Het begrotings- en het concurrentieprobleem versterken elkaar in de twee richtingen: extra ballast maakt onze economie minder performant. Met een fiets van 20 kilo kan Remco Evenepoel nooit het podium van de Tour de France halen. Net zomin komen er privéjobs bij als we alle ballast moeten dragen waarvan het buitenland geen last heeft. Omgekeerd betekent een betere concurrentiepositie ook meer inkomsten voor de overheid.