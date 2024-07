Jongeren warm maken voor STEM doe je het best lokaal...

Hoe krijgen we meer jongeren geïnteresseerd in STEM? Door dicht bij henzelf, hun school en de plaatselijke ondernemingen te blijven, blijkt uit een project in de Kempen.

Nog te weinig jongeren kiezen voor een studierichting of een beroep in de wetenschappen, de technologie, de wiskunde, de techniek, de productie of het design (bekend als STEM). Ook het resultaat van de eerste Vlaamse toetsen oogt niet goed: wiskundige problemen oplossen lukt veel leerlingen niet.

Françoise Chombar is voorzitster van Melexis en van het STEM-platform Vlaanderen. Lieven Janssens is voorzitter van het samenwerkingsverband Neteland en het STEM-partnerschap Neteland.

Jongeren warm maken voor STEM lukt het best in hun onmiddellijke omgeving, dicht bij hun school en de plaatselijke ondernemingen.

Wiskunde krijgt vaak de etiketten moeilijk en ingewikkeld opgeplakt. Die perceptie leidt er mee toe dat veel jongeren STEM niet in overweging nemen als mogelijke studie- of beroepskeuze. Nochtans zijn die domeinen heel toegankelijk en is STEM-geletterdheid in vrijwel elke job gewenst. Niet alleen in jobs in de industrie, maar ook in de zorg, het onderwijs en alle sectoren die met AI te maken krijgen.

Vlaamse jongeren zijn wel goed in creatief denken, blijkt uit een nieuw PISA-onderzoek. Zowel bij ‘het aanpakken van problemen’ als voor ‘creatief denken’ is een keuze voor STEM ondersteunend. Alleen is de vraag: hoe krijgen we jongeren zover dat ze voor STEM kiezen?

Technopolis, tv-uitzendingen met Lieven Scheire over wetenschap en technologie, de Dag van de Wetenschap… het zijn allemaal belangrijke initiatieven, maar de uiteindelijke keuze voor een STEM-richting of -beroep wordt gemaakt in de onmiddellijke omgeving van de jongeren. In en dicht bij de school, met ouders, met lokale rolmodellen, door contact met lokale bedrijven en lokale vrijetijdsinitiatieven, zoals het plaatselijke deeltijds kunstonderwijs.

Daar kunnen jongeren hun talenten ontdekken. Vaak begrijpen ze begrippen uit de wiskunde ook beter als ze die koppelen aan wat in de echte wereld gebeurt. Daardoor wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en krijgen ze ‘goesting naar meer’. Goesting is een belangrijke drijfveer om problemen met goede moed aan te pakken en te doorgronden.

Zo’n lokaal netwerk dat jongeren over de brug haalt, is Neteland STEM-land, dat mensen uit het onderwijs, onderzoekers, ondernemers en de lokale overheid van vijf Kempische gemeenten rond Herentals samenbrengt. Neteland STEM-land maakt jongeren in samenwerking met hun leerkrachten warm voor buitenschoolse STEM-activiteiten.

Warmtecamera

Veel STEM-initiatieven bereiken alleen een kleine groep die al min of meer overtuigd is. Neteland STEM-land daarentegen bereikte over meerdere jaren liefst 71 procent van alle jongeren uit de vijfde leerjaren basisonderwijs, op een inclusieve en toegankelijke manier. De jongeren volgen workshops over thema’s als digitalisering, energie, het klimaat en de circulaire economie. Ze ontdekken waterlekken in een Cluedo-spel, maken een eigen pluviometer en gaan met een warmtecamera op zoek naar de best geïsoleerde woning.

Omdat het de impact ervan inziet, verleent het bedrijfsleven actief steun aan het project. Ondernemers staan in voor materialen en bedrijfsbezoeken, en laten hun medewerkers als vrijwilligers meedraaien in de workshops.