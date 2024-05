Laat huisarts niet oordelen over arbeidsongeschiktheid...

Zowel werkgevers als werknemers worden op hun verantwoordelijkheden aangesproken over het hoge aantal langdurig zieken. Voor één schakel in de keten is alles hetzelfde gebleven: de huisartsen.

Om het aantal langdurig zieken te doen dalen, promoot de overheid een aanklampend beleid. Zowel werkgevers als werknemers worden op hun verantwoordelijkheden aangesproken. Ondernemingen met een bovengemiddeld aantal zieken dreigen een responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen. Die boete kan oplopen tot 0,625 procent van de totale loonmassa. Werknemers van hun kant kunnen zich minder gemakkelijk onttrekken aan een periodieke opvolging, onder meer via het invullen van allerhande vragenlijsten.

De auteur

Steven Renette is advocaat-vennoot van MPloy advocaten sociaal recht. De kwestie

Huisartsen bepalen vrij hoelang iemand arbeidsongeschikt is. De conclusie

Arbeidsartsen zijn daar beter voor geplaatst. Advertentie

Advertentie

Voor één schakel in de keten is alles hetzelfde gebleven: de huisartsen. Huisartsen fungeren als poortwachters van ons gezondheidssysteem. Zij leveren het attest van arbeidsongeschiktheid af, waarna een werknemer voor de voorgeschreven duur afwezig kan blijven van het werk. Aan de hand daarvan kan een werknemer in een eerste fase aanspraak maken op een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever, en vervolgens op uitkeringen ten laste van het ziekenfonds.

Huisartsen bepalen vrij de duur van de arbeidsongeschiktheid en verlengen die als ze dat nodig vinden. Hun therapeutische vrijheid is bijna onaantastbaar.

Lees meer 43 procent meer langdurig zieken door burn-out of depressie in 5 jaar

Dat we het oordeel of iemand in staat is het overeengekomen werk uit te voeren toevertrouwen aan een persoon die nooit een voet heeft gezet op de werkplek, lokt amper verbazing uit. Nochtans is dat uitgangspunt verre van vanzelfsprekend. Dat leren buitenlandse voorbeelden.

Psychische stoornissen

De sleutelrol van de huisarts in ons arbeidsongeschiktheidsbeleid doet ook om een andere reden de wenkbrauwen fronsen. Volgens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zijn mensen met psychische stoornissen het vaakst langdurig ziek. Hun aandeel bedraagt 37 procent van alle langdurig zieken.

Als die stoornis hen belet te werken, kunnen ze zich uitsluitend tot een arts wenden om een arbeidsongeschiktheidsattest te verkrijgen. Wij verlangen van huisartsen dat zij achtereenvolgens een psychische stoornis kunnen diagnosticeren, de impact ervan op het werk beoordelen en ook de tijd inschatten die nodig is voor het herstel. De huisarts kan de patiënt uiteraard doorverwijzen naar een psycholoog of er zelf contact mee opnemen, maar dat verloopt erg ad hoc en zeker niet structureel. Mogelijk verklaart dat het erg uiteenlopende voorschrijfgedrag bij psychische klachten, bijvoorbeeld in geval van een burn-out.

De arbeidsarts is veel beter geplaatst om uit te maken wat nodig is voor een succesvolle re-integratie: een aanpassing van het takenpakket, een verminderd arbeidsregime…

Die situatie is niet gezond. In de plaats van de huisarts moet de arbeidsarts een veel grote rol krijgen, al van bij het prille begin van de arbeidsongeschiktheid. De arbeidsarts is veel beter geplaatst om uit te maken wat nodig is voor een succesvolle re-integratie: een aanpassing van het takenpakket, een verminderd arbeidsregime… De meeste arbeidsartsen opereren vanuit een externe preventiedienst, waaraan doorgaans ook psychologen verbonden zijn. De tweedeling tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg wordt daar overbrugd.

Op de vraag of de arbeidsarts voldoende onafhankelijk is, kan worden geantwoord met een eenvoudige tegenvraag. Hoe vrij is de huisarts tegenover de patiënt die voor hem zit en een attest vraagt?