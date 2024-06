Laat leerlingen opnieuw dromen...

De achteruitgang van het niveau van onze leerlingen is problematisch voor onze kenniseconomie. Als we onze welvaart willen veiligstellen, moeten we jongeren opnieuw groot laten dromen en ze de gepaste ruimte en begeleiding geven.

De Vlaamse toetsen tonen een achteruitgang in het niveau van de Vlaamse leerlingen en een afname van het aantal toppresteerders. Die trend is niet nieuw. Over oorzaken zoals taalachterstand, lerarentekort, te softe lesmethodes, gebrek aan leerplicht op bepaalde leeftijden of te veel schermtijd is al veel geschreven. Een ander, misschien fundamenteler aspect krijgt minder aandacht: het stimuleren van ambities en dromen.

De doortocht van het eerste middelbaar tot het behalen van een masterdiploma vereist meer dan een decennium aan intensieve inspanning. Dromen en ambities vormen de drijvende kracht achter die inzet. Hoewel structurele oplossingen voor taalachterstand en het lerarentekort noodzakelijk zijn, blijft de motivatie van de leerling cruciaal.

Ik ontmoet vaak leerlingen die zeggen dat een bepaalde beroepscategorie ‘niet voor hen is weggelegd’, op basis van uitlatingen van mensen die al dan niet in het wereldje zitten.

Als ik met jongeren uit het secundair of hoger onderwijs spreek, heb ik soms het gevoel dat minder wordt gedroomd. Sommigen durven geen doelen voorop te stellen, omdat dat gepaard gaat met een vorm van stress. Anderen worden ontmoedigd als ze geen onmiddellijke successen boeken. Nog anderen worden de dromen uit het hoofd gepraat door vrienden of familie.

Als kind had ik meerdere dromen: advocaat worden, maar ook het behalen van een master in de theoretische fysica - dat laatste staat nog op mijn to-dolijst. Als eerstegeneratiestudent hebben die dromen me gemotiveerd om jaar in jaar uit mijn best te doen, ondanks de moeilijke situatie waarin ik me in bevond. Vooral door die doelen en dromen besefte ik op jonge leeftijd zeer goed hoe belangrijk taal en wiskunde waren. Ook vandaag blijf ik volop dromen, wat me de motivatie en energie geeft om interessante ervaringen op te doen.

Duidelijke verwachtingen

Ambitie dient gepaard te gaan met een verwachtingspatroon, constructieve feedback en effectieve steun, ook als het allemaal niet gaat zoals gepland. Duidelijke en realistische verwachtingen kunnen jongeren motiveren. Constructieve feedback helpt hen op het juiste pad te blijven en zich continu te verbeteren. Als ze bepaalde doelen niet behalen, dienen jongeren gesteund en georiënteerd worden, eventueel tijdelijk, naar een richting dicht bij hun ambities. Dat kan helpen gemotiveerd te blijven.

Een positieve en ondersteunende bredere samenleving is ook essentieel. Negativiteit ondermijnt ambitie. Ik ontmoet helaas vaak leerlingen die zeggen dat een bepaalde beroepscategorie ‘niet voor hen is weggelegd’ of dat ze ‘daar niet thuis horen’, op basis van uitlatingen van mensen die al dan niet in het wereldje zitten. Dat is jammer. Een samenleving waarin mensen elkaar steunen en ze willen bijdragen aan de collectieve welvaart motiveert leerlingen om groots te dromen en te presteren. Ouders in het bijzonder spelen daarin een cruciale rol.

Rolmodellen

Het schoolsysteem en de privésector kunnen zich meer inzetten voor rolmodel- en buddyprogramma's. Jongeren vroeg in contact brengen met inspirerende professionals met verschillende achtergronden kan hun horizon verbreden. Meerdere projecten bewijzen het nut van zulke initiatieven, maar die bereiken nog niet alle uithoeken van Vlaanderen.

Daarnaast is de weerbaarheid van jongeren essentieel. Initiatieven gericht op de ontwikkeling van de mentale en fysieke gezondheid dienen te worden ondersteund, zodat jongeren omkunnen met tegenslag en niet opbranden.