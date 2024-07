Laat niet alleen het vermogen na, maar ook de vaardigheden om dat te beheren

Bij de ruzie tussen de Blokker-erfgenamen valt vooral een gebrek aan financiële kennis op. Een probleem dat wel meer - al dan niet vermogende - families plaagt.

Voormalig Blokker-eigenaar Els Blokker en haar zonen vochten vorige week hun ruzie over het familiefortuin uit voor de rechter. Een pijnlijke episode voor de anders bijzonder mediaschuwe familie, waarbij onthutsende details vrijkomen. Naast de gebruikelijke vuile was en verwijten langs beide zijden, viel vooral het gebrek aan financiële kennis in de familie op. Een van de zonen gaf toe dat hij noch zijn broer noch hun moeder verstand heeft van vermogensbeheer. ‘Over dat soort zaken werd thuis nooit gesproken.’

Dat is symptomatisch voor een wereldwijd probleem. De financiële geletterdheid blijft laag, wat leidt tot slechte financiële beslissingen en planning. Ouders worstelen met de vraag: hoe bereiden we onze kinderen voor op een leven van verantwoordelijkheid en dankbaarheid, en niet van arrogantie en verwaandheid? Het magnifier effect van vermogen maakt die vraag prangender bij vermogende families. Daar kan een gebrek aan financiële kennis zowel de familie als het bedrijfssysteem in gevaar brengen. Het is een uitdaging om kinderen die vaak nooit anders gekend hebben dan comfort en kansen dezelfde doelgerichtheid en veerkracht bij te brengen die hun (groot)ouders uit noodzaak hebben geleerd.

Dat ouders hun kinderen de waarde van geld bijbrengen en hen leren hoe ze verantwoordelijk met vermogen omgaan, is cruciaal. Helaas wordt die belangrijke conversatie vaak angstvallig vermeden. Ouders vrezen de Rich Kid Syndromes: kinderen die verwaand worden als ze weten hoeveel geld er is (het ‘Ferrari-syndroom’) of die nooit meer iets uit zichzelf doen (het ‘hangmatsyndroom’). Door die angst wordt in veel families nauwelijks over geld en vermogen gesproken, waardoor kinderen plotseling voor een voldongen feit komen te staan, zonder de nodige kennis en vaardigheden. Jarenlang kan en mag niet over geld worden gepraat – en ineens wordt verwacht dat ze er op miraculeuze wijze mee hebben leren omgaan.

Uit wereldwijd onderzoek dat ik samen met collega Claudia Astrachan heb gevoerd, bleek dat meer dan een derde van de respondenten van multigenerationele bedrijfsfamilies vindt dat hun ouders hen te laat hebben geïnformeerd over het familiekapitaal. Bovendien bleek bij de respondenten een opvallend ongemak bij het bespreken van geldzaken, vanwege de taboesfeer die nog altijd rond geld hangt. Vroege en systematische financiële opleiding is essentieel. Kinderen die al op jonge leeftijd kennismaken met financiële concepten ontwikkelen een beter begrip van vermogensbeheer en financiële verantwoordelijkheid. Dat voorkomt niet alleen toekomstige problemen, maar bevordert ook een gezonde houding ten opzichte van geld.

Wanneer is een goed moment om hiermee te beginnen? Het antwoord is simpel: zo vroeg mogelijk. Kinderen tussen 4 en 10 jaar kunnen al veel leren over de waarde en rol van geld. Ook scholen kunnen daarin een rol spelen. In de VS steunen almaar meer ondernemers en family foundations initiatieven om kinderen de basis van geldbeheer bij te brengen.

Financiële opvoeding moet dus een centralere positie krijgen in het bredere discours over de continuïteit van bedrijfsfamilies. De financiële dialoog is net zo fundamenteel als de operationele discussies. Erfgenamen moeten niet alleen het vermogen erven, maar ook de kennis en vaardigheden om dat te beheren. Net zoals we kinderen leren zwemmen om hun veiligheid in het water te garanderen, moeten ze uitgerust geworden met een duidelijk begrip van de rechten en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met een vermogen. Die kennisoverdracht is een plicht, geen optie om hen voor te bereiden als bekwame en verantwoordelijke eigenaars.