Laten we onszelf niet tekortdoen als het over Afrika gaat

Onze economische relaties met Afrika kunnen zeker beter. Maar er is geen reden om onszelf tekort te doen in vergelijking met de Chinese investeringen, schrijft sociaal ondernemer Olivier Vanden Eynde.

De beloftes van China - 50 miljard dollar, veelal in de vorm van commerciële leningen, en 1 miljoen jobs voor het hele Afrikaanse continent - lijken indrukwekkend. Maar je moet ze vergelijken met de ontwikkelingssamenwerkingsinspanningen van alle EU-lidstaten samen en van de EU zelf, en met akkoorden als het recente migratieakkoord tussen Kenia en Duitsland. Dat laatste kan volgens sommigen, wellicht met enige overdrijving, leiden tot 250.000 jobs voor Kenianen in Duitsland alleen. Op termijn komt daar nog de Global Gateway bij, de Europese variant van de Chinese zijderoute, die een indrukwekkend pakket investeringen met zich meebrengt.

Het werk van onze Belgische ontwikkelingssamenwerking en de deelstaten met hun economische ‘no aid but trade’-initiatieven levert tastbare resultaten op en verdient een schouderklop. Close the Gap werd - mee dankzij die ondersteuning en incentives - een van de grootste investeerders vanuit België in Kenia. Uiteraard is dat maar een druppel op een hete plaat als je het macro-economisch bekijkt, maar het is wel goed voor honderden directe en duizenden indirecte jobs. En ik zie veel soortgelijke initiatieven vanuit EU-landen.

Laten we op die manier blijven samenwerken met andere continenten, waarbij we onze geopolitieke belangen laten gelijklopen met die van de betrokken regio’s. De tijd dat wij denken te mogen zeggen wat ze moeten willen, is voorbij, toch? En misschien moeten we onszelf, als Europeanen, wat minder tekort doen. Want is dat nu net niet de bedoeling van de fakenieuwsspuiers van deze wereld en van onze autoritaire tegenstanders: ons zelfvertrouwen en dus ons potentieel ondergraven?