Maak werk van één Europese kapitaalmarkt...

De Europese kapitaalmarkt is klein, versnipperd en daardoor minder toegankelijk dan de Amerikaanse. Tijd dat daar verandering in komt, schrijft Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis en voorzitter van bankenkoepel Febelfin.

Nu de Europese topjobs zijn verdeeld en duidelijk is wie de volgende jaren de Europese instellingen zal leiden, komt de focus opnieuw waar die hoort te zijn: op de inhoudelijke agenda. De Europese Unie staat voor de gigantische uitdaging haar economische veerkracht te versterken. Een van de absolute prioriteiten daarbij moet de uitbouw van een Europese kapitaalmarkt zijn. Zoals Ursula von der Leyen, de voorzitster van Europese Commissie, eind april tijdens de slotvergadering van het Europees Parlement al zei: ‘Als we de nieuwe industriële revolutie van onze tijd willen financieren, moeten we het privékapitaal in Europa mobiliseren.’

De eenheidsmarkt, in de jaren 90 opgezet door toenmalig Commissievoorzitter Jacques Delors, is een van de grootste successen uit de Europese economische geschiedenis. Het was destijds een belangrijke stap in de verdere Europese integratie en een strategisch antwoord op de behoefte aan een efficiëntere Europese economie.

Michael Anseeuw is CEO van BNP Paribas Fortis en voorzitter van bankenkoepel Febelfin.

Na de eenheidsmarkt is het tijd voor een eengemaakte Europese kapitaalmarkt. Die hebben we nodig om onze strategische autonomie te verzekeren en transities, zoals op het vlak van energie en het digitale, tot een goed einde te brengen.

Met haar vier vrijheden - goederen, kapitaal, diensten en personen - gaf de eenheidsmarkt bedrijven ongekende kansen om te groeien en te concurreren op een veel grotere schaal. Het resultaat was meer stabiliteit en een competitiever Europa op het wereldtoneel. Ook voor Belgische bedrijven bleek de eenheidsmarkt een levensader: ze biedt toegang tot een markt die 40 keer groter is dan de klassieke thuismarkt.

Drie sectoren werden doelbewust uit de eenheidsmarkt gehouden: financiën, elektronische communicatie en energie. Daarin kan nu verandering komen.

Strategische autonomie

De wereld ziet er fundamenteel anders uit dan bij het ontstaan van de interne markt dertig jaar geleden. Europese bedrijven concurreren op een veel grotere en complexere wereldmarkt. De geopolitieke situatie is instabieler en de spanningen tussen grootmachten als de Verenigde Staten, China en Rusland hebben ingrijpende gevolgen voor de handel en de economische samenwerking.

In tal van strategische sectoren, van defensie en energie tot farma en halfgeleiders, is soevereiniteit het ordewoord. We kunnen als Europeanen voor onze strategische sectoren niet langer afhankelijk zijn van anderen. Dat geldt evenzeer voor de financiering van de verschillende transities: digitaal, energie, demografie, veiligheid. De komende jaren wordt het versterken van onze strategische autonomie een van de absolute leidende principes. Dat vraagt gigantische investeringen.

De financiële sector staat klaar om mee te bouwen aan een sterkere digitale en duurzame economie. De tijd dringt. Laten we samen deze kans grijpen.

Mogelijk nog grotere investeringen zijn nodig om onze economie op het pad naar koolstofneutraliteit te zetten. Terwijl de afgelopen vijf jaar met de Green Deal de focus lag op het uittekenen van de regels, moet de aandacht de komende jaren gaan naar de uitvoering.

Ook dat vraagt massale investeringen. Europees gaat het tussen nu en 2030 om een geschatte jaarlijkse investering van bijna 700 miljard euro. Die bedragen kunnen overheden en de banken, die al voor 80 procent van de financieringen instaan, onmogelijk alleen dragen. Daarvoor moet in Europa privékapitaal worden gemobiliseerd. En als we het goed aanpakken, trekken we zo ook niet-Europese investeerders aan.

Spaar- en investeringsunie

Om daarin te slagen, moet eindelijk werk gemaakt worden van een eengemaakte kapitaalmarkt. In vergelijking met de VS is de Europese kapitaalmarkt klein, versnipperd en daardoor minder toegankelijk voor bijvoorbeeld start-ups in AI, cleantech of snelgroeiende kmo's.

Niet toevallig legde de Italiaanse oud-premier Enrico Letta onlangs in zijn rapport ‘Much More than a Market’ de uitbouw van een eengemaakte Europese kapitaalmarkt op tafel. Zelf spreekt Letta van een ‘spaar- en investeringsunie’, wat het voordeel heeft van de duidelijkheid.

De volgende jaren moeten bakens worden verzet. Het vergemakkelijken van de toegang tot de nodige investeringen is cruciaal om onze Europese bedrijven te laten innoveren en op te schalen, nodig voor een dynamische en veerkrachtige Europese economie. Alleen de broodnodige financiering zal ze de kans geven te innoveren en te concurreren op mondiale schaal.

Een efficiënt werkende Europese kapitaalmarkt moet daarom een van de absolute prioriteiten zijn van de nieuwe Europese Commissie. Een van de belangrijke bouwstenen ervan is het eenvoudiger maken van securitisatie: banken, maar ook ondernemingen, die bepaalde kredieten of inkomstenstromen bundelen om ze daarna op de effectenmarkt aan te bieden. Zo wordt privékapitaal ontgrendeld en ontstaan nieuwe, broodnodige financieringsmiddelen voor de enorme transitie-uitdagingen van onze Europese bedrijven en industrie. Dat voorzichtig en transparant invoeren zal bijdragen tot een aantrekkelijker Europees investeringsaanbod voor particuliere en institutionele beleggers. Andere regio’s in de wereld bewijzen dat een dergelijke markt potentieel heeft, zonder dat dat tot hogere risico’s moet leiden.