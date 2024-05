'Mark Eyskens sloopt parlementair-representatieve democratie'...

'Ter wille van meer samenwerkingsfederalisme en minder gekissebis, negeert Mark Eyskens de verkiezingsuitslag en de kiezers, en zet hij de parlementsleden en de door hen gelegitimeerde ministers zonder meer in het bezemhok.' Oud-journalist Mark Deweerdt dient de minister van Staat van antwoord.

Om België te genezen van ‘de toenemende verlamming en de interne verdeeldheid’, en om de federale en deelstatelijke regeringen en parlementen in staat te stellen ‘de enorme uitdagingen aan te pakken zonder te verzanden in communautaire steekspelen’, is minister van Staat Mark Eyskens bereid onze parlementair-representatieve democratie te slopen. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar zijn voorstel een Inter-Federale Hoge Raad op te richten (De Tijd, 24 mei) komt daar wel op neer.

Mark Deweerdt is oud-journalist van De Tijd.

In een opiniestuk stelt minister van Staat Mark Eyskens voor de Senaat te vervangen door een nieuwe instelling, die voor twee derde uit niet-verkozen leden bestaat. Die moet zich buigen over belangenconflicten tussen de bevoegdheidsniveaus en moet dienen als communautaire denktank.

Het voorstel gaat regelrecht in tegen de grondslagen van onze parlementair-representatieve democratie.

Eyskens spreekt van een nieuwe ‘instelling voor communautair overleg’ die ‘de huidige Senaat, die uitgewoond is, kan vervangen’. In werkelijkheid stelt hij zijn Hoge Raad in de plaats van het Overlegcomité, dat ‘mank functioneert en zelden of onvoldoende tot coherente beslissingen komt’. De Raad krijgt de bevoegdheid ‘belangenconflicten tussen deelstaten en/of het federale bevoegdheidsniveau te beslechten’ - en laat dat nu net een opdracht van het Overlegcomité zijn.

‘Belangenconflict’ heeft in België een specifieke staatsrechtelijke betekenis. Het is een conflict tussen parlementen over een wet of een decreet, of tussen regeringen over een besluit. Voor de regeling daarvan bestaat een bijzondere procedure.

Met zulke conflicten valt het overigens best mee. In de aflopende regeerperiode 2019-2024 is bij ons weten welgeteld één belangenconflict ingeroepen: in oktober 2023 door de Vlaamse regering tegen de wijziging van de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem. Het Overlegcomité kon de zaak niet regelen; een andere procedure is intussen hangende voor het hof van beroep in Brussel.

Kent Eyskens de staatsrechtelijke betekenis van ‘belangenconflict’ niet of negeert hij ze? In elk geval blijkt hij de benaming (ook) te gebruiken voor ‘gewone’ beleidsconflicten zoals die zich in elke federale staat voordoen, hetzij tussen de federatie en één of meer deelstaten, hetzij tussen deelstaten onderling. Zo stoort het hem dat de deelstaten er niet in slaagden in Europa ‘een gemeenschappelijk standpunt in te nemen over het klimaatbeleid en de Green Deal’.

Niet verkozen

Eyskens stelt voor dat een op te richten Inter-Federale Hoge Raad over zulke beleidsconflicten ‘op bindende wijze’ en ‘met een gekwalificeerde tweederdemeerderheid’ een beslissing neemt. Die Hoge Raad - hier komt de aap uit de mouw - bestaat, telkens voor een derde, uit leden van de Kamer en de deelstaatparlementen, uit leden van ‘de burgerlijke samenleving’ en het middenveld, en uit experts. Twee derde van de leden van de Hoge Raad zou dus niet door de kiezers verkozen zijn, maar wel bindende beleidsbeslissingen kunnen nemen.

Het is eerbaar voorstellen te doen voor het ‘efficiënter laten functioneren van de Belgische staatsstructuren’, maar die voorstellen moeten vanuit democratisch oogpunt eerbaar zijn.

Door het beleid te laten bepalen door niet-verkozen personen, sloopt Eyskens de parlementair-representatieve democratie. Ter wille van ‘meer samenwerkingsfederalisme en minder gekissebis’ negeert hij de verkiezingsuitslag en de kiezers. Bovendien zet hij de parlementsleden en de door hen gelegitimeerde ministers, die van de kiezers het mandaat hebben gekregen om het beleid bepalen en dus ook beleidsconflicten op te lossen, zonder meer in het bezemhok.

Grondwettelijke basisregels

Eyskens geeft zijn Hoge Raad een tweede opdracht. Als ‘actieve communautaire denktank en initiatiefnemer’ kan hij voorstellen bezorgen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers: adviezen ‘als ze goedgekeurd zijn bij gewone meerderheid’, aanbevelingen ‘bij een gekwalificeerde meerderheid’. Het is aan de Kamer om die voorstellen ‘om te zetten in concrete maatregelen en de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen’.

Ook met die opdracht gaat Eyskens regelrecht in tegen de grondslagen van onze parlementair-representatieve democratie. Uit de grondwettelijke basisregels dat alle machten uitgaan van de Natie en dat de Natie vertegenwoordigd wordt door verkozen parlementsleden, volgt dat parlementsleden ‘in de uitoefening van hun mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden’. Dat verkozen Kamerleden adviezen of aanbevelingen van een niet-verkozen Inter-Federale Hoge Raad zouden (moeten) omzetten ‘in concrete maatregelen’, valt niet te rijmen met onze parlementair-representatieve democratie.