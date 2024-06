'Meloni en Tusk winnen aan aanzien'...

'De traditionele Europese as van Duitsland en Frankrijk is verzwakt.' Steven Van Hecke, hoogleraar Europese politiek aan de KU Leuven, trekt vijf lessen uit de Europese stembusslag.

Hoge opkomst

De opkomst lag behoorlijk hoog. Wellicht zal het finale cijfer zelf iets hoger liggen dan de 50,7 procent van vijf jaar geleden. Voor winnaars en verliezers noch voor de zoektocht naar meerderheden maakt het iets uit. Maar het is cruciaal voor de politieke legitimiteit van het Europees Parlement. Op die manier kunnen de kersvers verkozenen met meer gezag spreken over de nieuwe Europese Commissie en de invloed van de lidstaten inperken.

Zege voor Tusk en Meloni

Verkiezingen in de Europese Unie (EU) worden niettemin nationaal georganiseerd en dus is het altijd uitkijken naar de zittende machtshebbers. Meestal worden die afgestraft en kan de oppositie op winst rekenen. Twee zittende regeringsleiders zetten niettemin een puike prestatie neer en winnen dus aanzien bij het collega’s. De Poolse eerste minister Donald Tusk boekte een duidelijke overwinning door de race met aartsrivaal PiS (Recht en Rechtvaardigheid) te winnen en ook premier Georgia Meloni won in Italië naar verwachting. Daar viel vooral het verlies van Lega, de radicaal-rechtse partij van Matteo Salvini, op.

Schermvullende weergave De Italiaanse premier Giorgia Meloni dankt de kiezers na een overwinning van haar partij. ©REUTERS

As Berlijn-Parijs verzwakt

In de twee grootste lidstaten daarentegen werden de regeringspartijen genadeloos afgestraft. De Duitse coalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen onder leiding van Olaf Scholz verloor zwaar. Samen haalden ze maar evenveel stemmen als de christendemocraten, terwijl Alternative für Deutschland de tweede grootste formatie werd. Ook in Frankrijk won radicaal-rechts. De formatie van president Emmanuel Macron bleek maar de helft zo groot als het Rassemblement National van Marine Le Pen. Die dubbele nederlaag verzwakt het aanzien van de as Berlijn-Parijs en het gezag van Scholz en Macron in de hele EU.

EVP blijft grootste

De peilingen hebben gewonnen. De voorspelde trends werden bevestigd, maar minder uitgesproken dan gedacht. Verschillende delegaties van Europarlementsleden moeten nog kleur bekennen, maar de grote lijnen liggen nu al vast. Liberalen en groenen staan op verlies terwijl de sociaaldemocraten standhouden. De Europese Volkspartij (EVP) van christendemocraten en conservatieven boekt lichte winst en blijft daarmee afgetekend de grootste fractie. Ook de ECR-fractie gaat erop vooruit, net als het radicaal-rechtse Identiteit en Democratie.

Om de nodige steun los te weken, zal von der Leyen al haar politiek talent moeten gebruiken.

Uitkijken voor von der Leyen

Op papier behouden de pro-Europese partijen een comfortabele meerderheid, maar om Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan een tweede mandaat te helpen, zal dat niet voldoende zijn. Steun vanuit ECR is broodnodig, maar dat is niet naar de zin van sociaaldemocraten, liberalen en groenen. Volgens von der Leyen zijn alleen radicaal-links en radicaal-rechts uitgesloten. Om de nodige steun los te weken, zal ze al haar politiek talent moeten gebruiken.

Stunt van Macron