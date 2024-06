'Nee, smartphones en sociale media maken de hersenen van onze kinderen niet kapot'

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat smartphones niet schadelijk zijn voor de hersenen en het mentale welzijn van jongeren, schrijft professor cognitieve psychologie Wouter Duyck.

‘Smartphones zijn de nieuwe sigaretten’, kopte een opiniestuk in De Tijd. En de Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt verdoemde hier vorige week nog een hele bevolking. ‘De angstige generatie’ heet zijn boek. Het is zelfs een ‘verloren generatie’, stelde hij. Hij argumenteert dat depressies toenamen op hetzelfde ogenblik als de smartphoneverkoop. Klopt. Maar dat gebeurde ook met ook vegetarisch eten. Gelijktijdigheid impliceert geen oorzakelijk verband.

Op TikTok spreekt men van hersenrot. Maar de wijdverspreide angst voor smartphones en sociale media is onterecht. Ze maken de hersenen van onze kinderen helemaal niét kapot.

Advertentie

De auteur

Wouter Duyck is professor cognitieve psychologie aan de UGent en vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie.

Wouter Duyck is professor cognitieve psychologie aan de UGent en vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie. De kwestie

De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt waarschuwt voor de schadelijke effecten van smartphones bij jongeren.

De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt waarschuwt voor de schadelijke effecten van smartphones bij jongeren. De conclusie

Wetenschappelijk onderzoek vindt daar geen aanwijzingen voor. Aan smartphonegebruik zijn weliswaar risico’s aan verbonden, maar gezond verstand volstaat om daarmee om te gaan.

Angst voor nieuwe technologie is van alle tijden. In de 19de eeuw zouden vrouwen volgens dokters een 'fietsgezicht' krijgen, een lichamelijke misvorming door de inspanning om het evenwicht te moeten bewaren op twee wielen.

Angst voor nieuwe technologie is van alle tijden. Plato waarschuwde al dat zelfs boeken het menselijk geheugen zouden vernietigen. Recenter zou televisie van kinderen zombies maken, en in de 19de eeuw waarschuwden artsen voor een fietsgezicht, de lichamelijke misvorming die vooral vrouwen zouden krijgen door de inspanning om de hele tijd het evenwicht te moeten bewaren op twee wielen.

Los van de realiteit

Haidt wil een verbod op sociale media tot 16 jaar. Compleet onafdwingbaar en los van de realiteit. Maar het is besmettelijk. De Franse president Emmanuel Macron wilde een totaalverbod voor jongeren, en hier namen verschillende politici dat idee al snel over. Een riooldeksel werd op een truckchauffeur gegooid, de schuldige werd snel gevonden: sociale media! Angst verkoopt.

Maar wetenschap doet ertoe. In Trends in Cognitive Sciences concludeerde een gericht stuk over het onderwerp dat er geen aanwijzingen zijn dat (frequent) internet- en technologiegebruik de ontwikkeling van het brein beschadigt. Een recenter groot onderzoek in het wetenschappelijk vakblad Cortex maakte herhaalde hersenscans van meer dan 4.000 9-jarigen. Schermgebruik beschadigde de hersenen niet, en hervormde ze zelfs niet aantoonbaar. Termen als hersenrot of ‘the great rewiring’ (Haidt) zijn dan ook zeer misplaatst.

Overzichtsstudies stellen dat schermgebruik maximaal 1 procent verklaart van het mentaal welzijn. 1 procent!

Beschadigen schermen dan misschien het mentaal welzijn van onze jeugd? Nee, het effect lijkt eerder negatief dan positief, maar het blijft onduidelijk of het gebruik nu bepalend is voor het welzijn, of omgekeerd. En vooral, het verband is heel, heel zwak. Overzichtsstudies die alle wetenschap samenvatten, vinden dat schermgebruik typisch maximaal 1 procent verklaart van het mentaal welzijn. 1 procent!

Soms zijn de vaststellingen ook heel contra-intuïtief. Een studie toonde dat het net studenten met een laag zelfbeeld zijn die mentaal baat hebben bij sociale media. Heel veel studies vinden ook geen effect. Andere tonen dat wie actiever is op sociale media in het echte leven net meer vrienden heeft. Maar de wetenschap rechtvaardigt nooit paniek of een algemeen verbod.

Uiteraard is het geen goed idee om peuters acht uur per dag YouTube te laten kijken, of pubers tot diep in de nacht te laten instagrammen. Net zoals ze beter geen tien stukken chocoladetaart eten. Overdaad schaadt, en gezond verstand volstaat.

Bij extreem gebruik zonder toezicht kan natuurlijk een verslavingsproblematiek optreden. Uiteraard is het geen goed idee dat peuters acht uur per dag YouTube kijken, of dat pubers tot diep in de nacht instagrammen. Net zoals ze beter geen tien stukken chocoladetaart eten. Overdaad schaadt. Een verstandig gebruik en afwisseling in activiteiten zijn voor kinderen en jongeren nodig. En ja, voor wie een eetstoornis heeft, kunnen sommige socialemediakanalen wel een probleem zijn. Opvoeding blijft maatwerk. Maar gezond verstand volstaat.

Multitasken

Zijn er dan geen risico’s? Zeker. Op medisch vlak waarschuwen oogartsen terecht voor een slecht zicht bij een langdurig gebruik op jonge leeftijd. En schermlicht verstoort wel degelijk de aanmaak van melatonine, een hormoon dat de slaap regelt. Dus overdadig gebruik, vooral ’s avonds, kan de slaap en de concentratie de dag nadien verstoren. Kinderen krijgen dus het best een maximum én een avondklok voor de gsm en de tablet.

En ja, onze hersenen kunnen niet multitasken. Smartphones in de broekzak tijdens de les zijn een slecht idee, zelfs op trilstand. Elke melding leidt af en verstoort leren. Het zijn aandachtskillers. Hetzelfde afleidingseffect krijg je trouwens met laptops in de les. Maar eerder dan een totaalverbod zijn duidelijke regels en periodes voor concentratie en taakfocus nodig.

Krampachtige paniek hoeft niet. Een smartphone hoort bij een werelds kind.

Dat blijkt niet altijd zo eenvoudig. Een overzichtsstudie bestudeerde de leerprestaties van bijna 150.000 kinderen uit het leerplichtonderwijs en 14.000 studenten uit het hoger onderwijs, in 14 landen. 36 van de 39 verzamelde studies toonden een negatief effect tussen schermgebruik en leerprestaties. Maar ook hier weer was de sterkte van het verband veel kleiner dan je zou vrezen. Smartphonegebruik verklaart slechts 4 procent van de leerprestaties. Het is dus nooit de primaire verklaring voor de achteruitgang ervan. In andere Europese landen waar evengoed smartphones bestaan, verbeteren leerprestaties gewoon. Het negatieve effect is merkwaardig genoeg ook sterker voor studenten dan voor jongere kinderen.

Ten slotte worden de positieve effecten van technologie genegeerd. De smartphone biedt een snelle toegang tot kennis. Er bestaan tal van educatieve spelletjes die de ontwikkeling van het brein net kunnen stimuleren, ook bij jonge kinderen. En gamers hebben net bétere aandachtsfuncties, niet slechtere.