Nieuwe regeling ploegenarbeid volstaat niet om auto- en andere industrie in België houden

De federale regering reageerde snel om na een rechterlijke uitspraak het fiscaal voordeel voor ploegenarbeid te vrijwaren, maar de oplossing verdient alweer geen schoonheidsprijs. Het blijft wachten op een scherp, duidelijk en rechtszeker loonkostenbeleid dat de industrie in ons land houdt.

De politieke wereld stelt alles in het werk voor de redding van Audi Brussels. De verschillende regeringen van het land zitten opnieuw samen met de directie van de Duitse autobouwer. Het is niet de eerste keer dat de regeringsleiders de industrie in België moeten redden.

De auteur

Yves Stox is managing consultant bij Partena Professional.

De kwestie

De oplossing verdient alweer geen schoonheidsprijs. Het blijft wachten op een scherp, duidelijk en rechtszeker loonkostenbeleid dat de industrie in ons land houdt.

In 2003 voerde de regering een fiscale maatregel in om de concurrentiekracht van de Belgische industrie te versterken. Ford Genk had net een grote herstructurering achter de rug. De jobs bij Ford bleven, maar verhuisden uiteindelijk wel naar het buitenland. De totale fiscale en parafiscale druk op werk was in België zeer hoog. De oplossing was een lastenverlaging.

Het ging om een vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenwerk, een maatregel die het Rekenhof in 2020 omschreef als ‘complex’. De werkgever houdt belastingen in, maar stort die niet 100 procent door naar de fiscus. Die maatregel is niet uniek. In totaal bestaan er tien verschillende vormen van, elk met zijn eigen toepassingsgebied en voorwaarden. De complexiteit vermenigvuldigt zich met andere woorden en de fiscale en parafiscale druk op werk blijft hoog.

Die complexiteit bijt zichzelf in de staart. Omdat misbruik moet worden vermeden, gelden strenge toepassingsvoorwaarden. De toepassing in de praktijk is niet altijd even makkelijk, en dus ontstaan discussies met de fiscus. Die liggen aan de bron van nieuwe regels en uitzonderingen. Zo neemt de complexiteit verder toe.

Geen schoonheidsprijs

Precies hetzelfde gebeurt nu opnieuw met de fiscale regeling voor ploegenarbeid. Het Grondwettelijk Hof leek die regeling met een uitspraak strakker af te bakenen dan voorzien. De regering zag de bui al hangen en reageerde snel met een nieuw amendement voor een ‘bis-variant’. Het moet gezegd, de regering scoorde daarmee goede punten. Vooral op snelheid evenwel.

Want nu al is duidelijk dat de nieuwe maatregel alweer geen schoonheidsprijs wint. Hij is beperkt in de tijd, tot 31 december 2026. Bovendien wordt het ook best moeilijk de maatregel in de praktijk toe te passen. Bedrijven die ervoor kiezen met de nieuwe regeling te werken, moeten een berekening per dag maken. Dat resulteert in meer administratie en een complexere loonverwerking. Ondanks alle goede bedoelingen leidt het niet tot meer rechtszekerheid.