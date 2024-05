Noodkreet van een spoedarts: 'Neem de problemen in de gezondheidszorg ernstig'

Het aantal patiënten op spoed neemt hand over hand toe, waardoor de juiste zorg verlenen moeilijker wordt. ‘Binnenkort moeten we misschien vaststellen dat de mensen die onze zorg het meeste nodig hebben die niet langer krijgen. Daar kunnen we als artsen niet mee leven’, schrijft spoedarts Dave Frans in een noodkreet.

Ons land heeft sinds jaar en dag een van beste gezondheidszorgen ter wereld, tot grote tevredenheid van iedereen. Helaas is dat aan het veranderen. De algemene tevredenheid over de zorg is sinds dit jaar gezakt van 90 procent naar 82 procent, terwijl die over het aantal huisartsen is gekelderd van 82 procent naar 67 procent, blijkt uit een grootschalige Vlaamse burgerbevraging. Procenten zeggen misschien weinig, maar de ontevredenheid over onze gezondheidszorg neemt sterk toe.

De auteur

Dave Frans is spoedarts. Hij schrijft dit stuk in eigen naam, gebaseerd op individuele ervaringen en gesprekken met collega's. De kwestie

Het aantal patiënten op spoed neemt hand over hand toe, waardoor de juiste zorg verlenen moeilijker en op termijn misschien zelfs onmogelijk wordt. De conclusie

De spoedartsen vragen dat alle politieke actoren de groeiende problemen in de gezondheidszorg ernstig nemen.

Wat is er aan de hand? Zijn onze ziekenhuizen en huisartsen plots minder bekwaam dan vroeger, en gaat daardoor de kwaliteit van onze zorg achteruit? Er zijn geen aanwijzingen dat dat het geval is. Integendeel, de artsen die afstuderen, halen nog altijd hetzelfde hoge niveau en zijn even toegewijd aan hun vak. Het probleem ligt elders.

Als spoedartsen stellen we vast dat vooral het aantal patiënten sterk toeneemt. In sommige ziekenhuizen is het aantal patiënten dat naar spoed komt in één jaar met 15 procent gestegen. Het aantal artsen is niet toegenomen, waardoor de hele gezondheidszorg dreigt op te stroppen. Sommigen noemen dat terecht een toekomstig zorginfarct.

Een tekort aan huisartsen leidt tot wachtlijsten en patiëntenstops. Wie niet meteen bij een huisarts terechtkan, biedt zich aan bij spoed. Zoals het hoort, nemen de spoedartsen geen risico’s en sturen ze patiënten door naar andere afdelingen voor controle, bijvoorbeeld naar radiologie. De zorg op spoed is nu eenmaal anders georganiseerd dan in een huisartsenpraktijk. De toegang tot technische onderzoeken is groter, waardoor de zorg meteen tijdrovender is.

Op spoed en dus ook op andere diensten duiken meer en meer patiënten op die er niet thuishoren, met wat we akkefietjes durven te noemen. Door die grote toename hebben we als artsen minder tijd per patiënt en kunnen we soms niet de zorgkwaliteit bieden die we willen. Sommigen verwachten ook snel geholpen te worden, waardoor de dienst voor mensen die echt urgente zorgen nodig hebben onveiliger wordt.

Afstormen op een muur

Die toename leidt tot een groeiende werkdruk, voornamelijk, maar niet alleen bij de spoedgevallendienst. Het gevolg is een stijgend aantal burn-outs en meer dokters en verpleegkundigen die uit het beroep stappen. Niet minder dan 44 procent van de verpleegkundigen overweegt te stoppen en van werk te veranderen, blijkt uit een recent rapport van de Belgische overheid. Terwijl volgens een andere studie al 25.000 verpleegkundigen te kort zijn in ons land.

Kortom, onze gezondheidszorg is een trein die op een grote muur afstormt. De raderen van ons ooit zo goed werkende systeem dreigen te blokkeren door opstopping. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de tevredenheid van patiënten, verpleegkundigen en artsen, maar vooral voor de patiëntveiligheid. Binnenkort moeten we misschien vaststellen dat de mensen die onze zorg het meeste nodig hebben die niet langer krijgen.

We hebben als artsen voor geneeskunde gekozen om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te helpen. Als we dat niet meer kunnen doen, komen we in opstand.

Dat is een situatie waarmee wij als artsen niet kunnen leven. We hebben voor geneeskunde gekozen om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te helpen. Als we dat niet meer kunnen, komen we in opstand. Elke dag stellen we vast dat goedbedoelde maatregelen om de toegankelijkheid van de gezondheidzorg te vergroten die toegankelijkheid net lastiger maakt. Door onze geneeskunde zo goed als gratis te maken, worden de waarde en de kosten van die zorg niet meer ingezien. Het is als bakkers die gratis croissants weggeven, waardoor mensen er altijd te veel meenemen zonder ze op te eten.

Voor alle duidelijkheid, we vragen geen geld. Wel dat alle politieke actoren de groeiende problemen in de gezondheidszorg ernstig nemen. We vragen dat ze de situatie op een objectieve en niet-ideologische manier bekijken. Dat ze in dialoog gaan met de zorgverstrekkers, de problemen analyseren en oplossingen voorstellen. Het is nog niet te laat, maar wel erg dringend.