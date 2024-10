Ondernemers moeten dringend ontwaken, want elders in de wereld gaat het snel

Geopolitiek heeft Europa almaar minder invloed. Als we niet oppassen, missen we binnen afzienbare tijd ook economisch de aansluiting. We hebben investeringen nodig, maar minstens even belangrijk is een omslag van de mentaliteit.

Tijdens een groots opgezet event heeft Tesla de langverwachte Cybercab, een volledig autonome taxi zonder stuur of pedalen, voorgesteld. In de Warner Bros.-studio’s kon een select publiek kennismaken met de jongste innovatie uit de Tesla-stal. De aanwezigen konden een ritje maken en ervaren hoe het voelt om in een stad vol zelfrijdende voertuigen rondgereden te worden, zonder enige mogelijkheid tot ingrijpen.

De auteur

Pieter Daelman is de CEO van Bedenk, gastprofessor aan de Karel de Grote Hogeschool en auteur van ‘Van tanker naar speedboot’ en van ‘Creativiteit. Hoe? Zo!’. De kwestie

Europa dreigt economisch achter te blijven. De conclusie

We hebben investeringen nodig, maar meer nog een verandering van de mentaliteit, waarbij we groots durven te denken. Advertentie

Advertentie

In zijn kenmerkende stijl schetste Tesla-CEO Elon Musk zijn visie op de toekomst: een wereld waarin elektrische, autonome voertuigen de norm zijn. Niet alleen taxi’s, maar ook het reguliere wagenpark, inclusief Robovans, die tot twintig personen kunnen vervoeren. Als kers op de taart presenteerde hij de nieuwste generatie van de humanoïde robot Optimus, die danste, tussen het publiek liep, interactie zocht en zelfs drankjes serveerde.

Musk stelde, zoals we inmiddels gewend zijn, ambitieuze doelen. De Cybercab zou minder dan 30.000 dollar kosten, met een kostprijs per gereden mijl tussen 20 en 30 cent. Hij mikt op een marktlancering in 2027, hoewel hij met een knipoog toegaf dat zijn tijdlijnen vaak wat optimistisch zijn.

Status quo

Ik hoor de kritiek al. ‘Ja, maar zo’n studio is geen echte stad!’ Of: ‘Dat publiek zat vast vol Tesla-fans!’ En: ‘2027? Dat zal wel Musk-time zijn.’ Ongetwijfeld. Misschien hebt u dezelfde reflex. En dus leunen we tevreden achterover, wikkelen we ons in een dekentje van zelfgenoegzaamheid en grinniken we over die gekke Amerikanen, voordat we overgaan tot de orde van de dag.

Advertentie

Advertentie

Daar schuilt het gevaar.

We denken hier met zijn allen dat Tesla een uitzondering is en dat de rest zijn gangetje blijft gaan. Dus blijven we doen wat we altijd al deden, vermijden we risico’s en houden we het status quo in stand. Maar precies dat zal onze ondergang betekenen.

Musk en Tesla zijn geen uitzonderingen. Ze zijn een symptoom van hoe snel het elders in de wereld gaat. Niet alleen in de VS. Ook de Chinezen gaan met rasse schreden vooruit. Misschien wat stiller dan de Amerikanen, maar op veel gebieden zijn ze ons al lang voorbijgestreefd.

Geopolitiek heeft Europa almaar minder invloed. Als we niet oppassen, missen we binnen afzienbare tijd ook economisch de aansluiting. ‘Het wordt almaar moeilijker in onze sector’, hoor ik dagelijks van klanten. Wie het rapport van Mario Draghi, de voormalige centraal bankier van Europa, over het Europese concurrentievermogen heeft gelezen, weet dat het niet om één sector gaat. Het is niet alleen de Europese auto-industrie. Het is overal. En het heeft een impact ons allemaal.

Draghi schetst de uitdagingen in tien strategische sectoren: energie, kritische grondstoffen, digitalisering en geavanceerde technologieën, energie-intensieve industrieën, schone technologieën, auto-industrie, defensie, ruimtevaart, farmacie en transport. In elk van die sectoren staan we onder druk.

Mentaliteit

Hoe keren we het tij? Draghi wijst op de noodzaak van forse investeringen en meer samenwerking in Europa. Maar dat zal niet voldoende zijn. Minstens even belangrijk is een omslag in de mentaliteit bij ondernemers, bedrijven en medewerkers.

Advertentie

Vergeet geleidelijke veranderingen, vergeet ‘doe maar gewoon’ en vergeet zeker ‘rustige vastheid’. Wat we nodig hebben, is meer big thinking.

Te vaak zie ik ondernemers en managers zonder toekomstvisie, zonder de drive om het status quo te doorbreken, zonder de wil om sneller te gaan. Ik zie organisaties die perfect in staat zijn het status quo effectief en efficiënt in stand te houden, maar zonder enige wendbaarheid. En ik zie te veel medewerkers die zich neerleggen bij 'business as usual', die zich niet bewust zijn van wat er op hen afkomt en die zelfs hardop vinden ‘dat het stilaan goed is met al die veranderingen’.

We hebben niet alleen geld nodig, maar vooral een mindset om deze gigantische uitdaging aan te gaan. Leiders die het lef hebben om groots te dromen en anderen te inspireren met hun visie en die niet bang zijn om die duidelijk te verkondigen. Organisaties met een cultuur die verandering en innovatie niet afremt, maar juist omarmt en stimuleert. En meer medewerkers die betrokken worden om mee te bouwen aan de organisaties van morgen. Zo kunnen zij de motor van innovatie worden.

Vergeet geleidelijke veranderingen, vergeet ‘doe maar gewoon’ en vergeet zeker ‘rustige vastheid’. Wat we nodig hebben, is meer big thinking, meer lef om te zeggen ‘dit is mijn droom’, ook al weet je nog niet precies hoe je die zal realiseren.