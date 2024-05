Onze volgende stagiair zal een AI-model zijn...

Wat vroeger gespecialiseerde kennis vereiste, kan stilaan met een simpel chatgesprek. Dankzij AI is programmeren meer dan ooit voor iedereen. Tegelijk maakt dezelfde technologie de discipline mogelijk grotendeels overbodig. Daarom heeft het bedrijf van Jeroen Van Hautte een vacature voor een ander type stagiair.

Programmeren zien we vaak als een computer zeggen wat die moet doen. In de praktijk gaat het veel meer over ‘hoe’ dan over ‘wat’. Software die voor eindgebruikers eenvoudig oogt, kost duizenden tot soms miljoenen regels code, die elke gedraging precies beschrijven. Die instructies worden zorgvuldig ontworpen en geschreven door menselijke programmeurs.

In het verleden was dat alleen voor experts weggelegd. Vroege computers gebruikten ponskaarten: papieren kaartjes met gaten erin die een programma voorstelden. Later kwamen de eerste echte programmeertalen. Daarmee moesten ontwikkelaars de eentjes en nulletjes in onze computers quasi met de hand bewerken en rondbewegen in minuscule stapjes. Door de jaren heen werd dat almaar eenvoudiger, maar we schrijven nog altijd zelf de instructies, in plaats van de computer zijn eigen weg naar het doel te laten banen.

De auteur

Jeroen Van Hautte is medeoprichter en technisch directeur van de AI-start-up TechWolf.

Dankzij AI kan programmeren, waarvoor vroeger gespecialiseerde kennis nodig was, via een simpel chatgesprek.

Dat maakt de discipline mogelijk grotendeels overbodig. Het bedrijf van Jeroen Van Hautte schakelt daarom een ‘AI-stagiair’ in, om met de technologie te leren omgaan.

De volgende generatie artificiële intelligentie (AI) brengt daar voor het eerst echt verandering in. Een jaar geleden kon AI amper 2 procent van door mensen aangepakte codeproblemen zelfstandig oplossen. Vandaag doet Devin, de artificiële programmeur van Cognition.ai, het al zeven keer beter. Naar alle waarschijnlijkheid springt dat percentage binnenkort verder de lucht in.

Moeten menselijke ontwikkelaars zich stilaan bedreigd voelen? Veel programmeurs zijn ervan overtuigd dat hun vak meer dan andere domeinen complexiteiten omvat die AI nog lang niet kan overwinnen. Die overtuiging stoelt op twee redeneerfouten. Enerzijds is het gemakkelijker en aantrekkelijker om de uitdagingen in je eigen job als bijzonder te zien. Anderzijds gaan we er snel van uit dat technologie de huidige beperkingen zal behouden. Beter is het te kijken naar de snelheid waarmee technologie evolueert: als dat tempo enigszins blijft aanhouden, worden die obstakels ooit overwonnen.

Het loont nu al te denken aan een wereld waarin 90 procent van de code vrij zelfstandig door AI geschreven wordt. In die wereld zijn andere skills nodig dan we vandaag van een programmeur verwachten.

Het duurt wel nog even voor menselijke softwareteams echt zwaar getroffen zullen worden door de impact van AI-collega’s. Naast de nauwkeurigheid moeten ook de kosten en het samenwerkingsvermogen van AI verbeterd worden. Er zijn voorts nog tal van open vragen over het duurzame gebruik ervan, op lange termijn. In de praktijk zien we de komende jaren AI dus vooral als een slimme tool, eerder dan als een entiteit op zich. In dat model vult het algoritme de eenvoudige en repetitieve delen van de code in, maar houdt de menselijke programmeur de touwtjes stevig in handen.

Toch loont het om nu al te denken aan een wereld waarin 90 procent van de code vrij zelfstandig door AI geschreven wordt. In die wereld zijn andere skills nodig dan we vandaag van een programmeur verwachten. Interessant genoeg zijn dat de skills die we typisch met mensgerichte jobs associëren, zoals projectmanagement, coördinatie en communicatie. Vooral die laatste vaardigheid wordt cruciaal. Door de snelheid waarmee AI werkt, zal het een stuk moeilijker worden om een miscommunicatie recht te zetten voor het eindresultaat er al staat.

Sollicitatie

Mijn team heeft dit jaar niet alleen vacatures voor mensen die met AI werken. Voor het eerst hebben we ook een stageplaats die niet voor een mens is, maar voor een AI-model. De modellen die we bekijken als potentiële ‘artificial intern’ moeten een echt sollicitatieproces doorlopen, met dezelfde technische interviews als voor menselijke kandidaten.

Die interviews draaien om veel meer dan alleen de juiste antwoorden geven. Minstens even belangrijk is hoe de kandidaat omgaat met een gemaakte fout. Communicatie, reflectie over de gemaakte fout en bijleren voor de toekomst zijn elk op zich cruciaal. Ook is het belangrijk om goed te kunnen redeneren rond nieuwe problemen. Net als voor mensen kan dat voor AI soms een moeilijke opgave zijn.