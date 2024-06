'Ook Vlaanderen kan niet zonder natuurherstelwet'...

'Onze landbouw gebeurt steeds meer in een steriele kuip grond. Dat bedreigt op termijn de productie van voedsel', schrijft Lieven De Schamphelaere, erevoorzitter Natuurpunt. Bovendien staat met de natuurherstelwet meer op het spel dan het natuurherstel zelf.

Tienduizenden, veelal jonge, mensen hebben tijdens marsen perspectief gevraagd voor de enorme uitdagingen van onze tijd: het klimaat, de biodiversiteit en kansen op een goed leven voor iedereen. Na de schokken van de pandemie, oorlogen en stijgende levensduurte is die zorg niet weg.

De auteur

Lieven De Schamphelaere is erevoorzitter van Natuurpunt en voorzitter van Birdlife Europe Central Asia Committee. De kwestie

De Europese ministers van Milieu buigen zich in Luxemburg over de natuurherstelwet. De conclusie

Vlaanderen heeft stappen vooruit gezet in natuurherstel, maar dan kon alleen dankzij Europese regelgeving. Landbouw kan niet zonder een levendige natuur, die ook een ecenomisch rendement oplevert. Bovendien staat de geloofwaardigheid van Europa staat op het spel. Advertentie

Advertentie

De Europese Green Deal wil een antwoord zijn op die vraag. De Natuurherstelwet is daarin een hoeksteen. De wet doorliep het hele democratische traject. Een abstracte starttekst werd geboetseerd tot een voorstel dat werd aanvaard in de triloog, het overleg tussen de Commissie, het Parlement en de lidstaten, vertegenwoordigd door hun ambassadeurs. De 19 lidstaten die de wet steunden, waren goed voor een gekwalificeerde meerderheid van minstens 65 procent van de Europese bevolking.

De opluchting was groot. Wetenschappers hadden massaal gepleit voor die wet. Bedrijven, waaronder Coca-Cola, Unilever, Ikea en GSK, hadden er nadrukkelijk op aangedrongen. En natuurlijk ook bij de bevolking: 82 procent van de Belgen bleek in een peiling voor natuurherstel. In de kieswijzers vond je dan ook nauwelijks vragen over de weinig polariserende natuur.

Lees meer Omstreden natuurherstelwet toch binnen bereik na bocht van Oostenrijk

De finale aanvaarding van de natuurherstelwet door de Raad op 25 maart had een formaliteit moeten zijn. Maar op het laatste moment werd de wet de gijzelaar van politieke manoeuvers. Hongarije besliste plots van kamp te wisselen en kwam terecht bij de landen die tegen de wet zijn (Italië, Zweden, Polen en Nederland), terwijl de landen die zich onthielden, waaronder België, beslisten nog niet tussen te komen. Zo bleek er geen gekwalificeerde meerderheid meer te zijn. En er werd niet gestemd.

Dat maakt dat de positie van België, dat zich tot nog toe onthield, cruciaal is. Reden van die onthouding is dat Wallonië en Brussel voor de wet zijn, maar Vlaanderen voorlopig tegen. Het hangt dus in grote mate van het standpunt van Vlaanderen af of de wet voor natuurherstel in de 27 lidstaten tot stand komt.

Kraanvogels en zeearenden

Vanwaar die Vlaamse terughoudendheid over de Europese natuurherstelwet?

Vooreerst argwaan tegen Europese regelgeving. Zeker, Vlaanderen doet aan natuurherstel en er is tijdens de voorbije legislatuur veel gerealiseerd: de verdere uitbouw van het Natura 2000-netwerk van grotere natuurgebieden, een flinke bosuitbreiding en het herstel van waterrijke gebieden in het kader van de Blue Deal. Na kraanvogels broeden er nu voor het eerst sinds honderden jaren zeearenden in de Blankaart. Niet eens zo lang geleden leek dat nog ondenkbaar.

Vlaanderen kan niet als op een eiland aan natuur werken. Voor verder natuurherstel hebben we een gedeelde Europese ambitie nodig en afspraken om tot een gelijk speelveld te komen.

Maar die successen waren er niet gekomen zonder de bescherming onder de Europese Vogelrichtlijn en het uitbouwen van het Natura 2000-netwerk met de Habitatrichtlijn. Natuur kent geen grenzen. Vlaanderen kan niet als op een eiland aan natuur werken. Voor verder natuurherstel hebben we een gedeelde Europese ambitie nodig en afspraken om tot een gelijk speelveld te komen.

Economisch rendement

Het economisch rendement van investeringen in natuurherstel is volgens EU-cijfers enorm.

In de omslag die we als maatschappij moeten maken, zullen we niet alleen veel nieuwe technologie moeten inzetten. We kunnen ook niet zonder functionerende ecosystemen die werden ontwikkeld in miljoenen jaren van engineering door de natuur. Dat individuele bedrijven bang zijn voor hun vergunningen is begrijpelijk, zeker gezien de lijdensweg om tot een stikstofdecreet te komen. Maar een socio-economische impactstudie die Deloitte maakte voor de Vlaamse regering geeft aan dat in deze versie van de wet ‘meer ruimte is voor lidstaatspecifieke flexibiliteit’ en voor een ‘pragmatische invulling’ die in het nationaal herstelplan kan worden opgenomen.

Landbouw heeft het niet enkel moeilijk om te werken binnen een milieugebruiksruimte van stikstof, broeikasgassen, pesticiden, water en de kwaliteit ervan, belangrijk voor de gezondheid van de Vlamingen. Premier Alexander De Croo noemde landbouw ook ‘de kanarie in de koolmijn is’. Hij heeft gelijk.

Het is stil geworden in landbouwgebied door het verdwijnen van vroeger algemene soorten. In Duitsland ging het aantal veldleeuweriken sinds 1980 55 procent achteruit, partrijzen 91 procent en kieviten 93 procent. In Vlaanderen is het niet anders. Insectenpopulaties gingen met 70 procent achteruit.

Het ecosysteem in landbouwgebied, de helft van Vlaanderen, functioneert zo niet meer. Onze landbouw gebeurt steeds meer in een steriele kuip grond. Dat bedreigt op termijn ook de productie van voedsel zelf. Ook landbouw moet met natuur samenwerken: levende recyclerende bodems, koolstofopslag, waterberging en -infiltratie, erosiebestrijding, bestuiving van planten en plaagbestrijding door insecten en dat in een voor mensen genietbaar landschap. De natuurherstelwet zet die richting uit en geeft zo ook toekomst aan een uitdovend Europees platteland.

En intussen staat meer op het spel dan het natuurherstel zelf.

Vooreerst de geloofwaardigheid van democratische beslissingsprocessen in de Europese Unie. Als de uitkomst van de triloog niet meer blijkt dan de start van nieuwe onderhandelingen, waarom dat instrument dan nog inzetten?

Daarnaast gaat het over het sérieux van Europa bij haar burgers. De Green Deal werd groot aangekondigd. Als Europa een volgende grote visie verkondigt, zullen ze dan niet meewarig het hoofd schudden?

En tenslotte tekenden Europa en de lidstaten in 2022 samen met 195 landen het Kunming-Montreal Globaal Kader voor de Biodiversiteit. Het globale zuiden kijkt zonder twijfel mee hoe het welgestelde Europa met haar engagementen omgaat.

Van het Belgisch voorzitterschap mag niets anders verwacht worden dan dat het met grote inzet zijn rol speelt als bemiddelaar. Dat is een Belgische diplomatieke traditie. Blijft de vraag: is er hoop? Die wegnemen mag voor Vlaanderen geen optie zijn.