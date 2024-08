Ook defensieaandelen kunnen voldoen aan ESG-criteria...

Om ethische redenen weren ESG-beleggers defensieaandelen uit hun portefeuille. Maar het ene defensieaandeel is het andere niet.

Defensiebedrijven produceren wapens en worden daarom geassocieerd met oorlog en de dood. Dat is de klassieke visie van ESG-beleggers, die begaan zijn met milieu, maatschappij en goed bestuur. Ze willen niet dat hun investeringen bedrijven ondersteunen die onschuldige burgerslachtoffers maken of mensenlevens verwoesten. Daarom worden defensieaandelen, net als aandelen van olie-en gasbedrijven of mijnbouwers en tabaksproducenten, geweerd uit hun beleggingsportefeuille. Maar dat is niet het volledige verhaal.

De auteur

Ida Kassa Johannesen is hoofd ESG investments van Saxo Bank.

Om ethische redenen weren ESG-beleggers defensieaandelen uit hun portefeuille. De conclusie

Het ene defensieaandeel is het andere niet. Defensiebedrijven en beleggers die erin investeren, mogen niet gedemoniseerd worden. Advertentie

Bij defensieaandelen bestaat een grote verscheidenheid. Sommige bedrijven produceren munitie, raketten en bommen. Andere leggen de focus op cyberveiligheid, bewakingsradars of verdedigingssystemen. En ja, sommige bedrijven blijven antipersoonsmijnen maken, ook al zijn dat verboden wapens. Maar de meeste wapenproducenten doen dat niet. Sommige draaien er de hand niet voor om zaken te doen met dictatoriale regimes, terwijl de meeste producenten dat koste wat het kost willen vermijden.

Met andere woorden, het ene defensieaandeel is niet het andere. Ook bedrijven als Boeing en Rolls-Royce, die we allemaal kennen van de burgervliegtuigen en de personenwagens, zijn actief in de defensie-industrie, naast de usual suspects zoals RTX (het vroegere Raytheon), Lockheed Martin of Northrop Grumman.

Bovendien kunnen defensieaandelen wel degelijk hoge ESG-beoordelingen behalen. Het Duitse Hensoldt, een innovatieve wereldspeler in sensortechnologie en elektronica voor de luchtvaart, krijgt van Sustainalytics een hoge ESG-rating.

Defensie is ook een kwestie van nationale veiligheid is en defensiebedrijven en hun wapens en artillerie dienen als afschrikmiddel in een wereld waarin diplomatie helaas niet altijd werkt.

Heeft het dan zin om alle defensieaandelen uit ESG-portefeuilles uit te sluiten? Die vraag is allesbehalve gemakkelijk te beantwoorden. We kunnen een antwoord geven met het stellen van een andere vraag: waar zou Oekraïne vandaag staan zonder wapens? De realiteit is dat defensie ook een kwestie van nationale veiligheid is en dat defensiebedrijven en hun wapens en artillerie ook dienen als afschrikmiddel in een wereld waarin diplomatie helaas niet altijd werkt.

Dat belang tonen ook de aandelenkoersen van defensiebedrijven. Jaren waren deze aandelen, en vooral de Europese defensiebedrijven, goedkoop en werden ze tegen forse kortingen verhandeld. De inval van Rusland in Oekraïne in 2022 veranderde die dynamiek. Intussen zijn de uitgaven in defensie aanzienlijk toegenomen. Volgens het International Institute for Strategic Studies hebben de wereldwijde defensie-uitgaven met 2,2 biljoen dollar in 2023 recordhoogtes bereikt. Ongezien sinds de Koude Oorlog.

Alleen al in Europa bedroegen de uitgaven in 2023 meer dan 388 miljard dollar en in het Verenigd Koninkrijk zullen de uitgaven tegen 2030 108 miljard dollar of 2,5 procent van het bruto binnenlands product bedragen. Die forse toename in defensie-uitgaven heeft de inkomsten en de aandelenkoersen van defensiebedrijven sterk gestimuleerd.

Wat de keuze van ESG-beleggers ook is, we mogen defensiebedrijven en beleggers die ervoor kiezen erin te investeren niet demoniseren. We genieten immers allemaal van de bescherming en veiligheid die wapens ons bieden. Zoals George Orwell het ooit zei: ‘People sleep peacefully in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf.’