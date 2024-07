Ook overheidsbedrijven verdienen performante raad van bestuur...

Wat kunnen die bedrijven met banden met de overheid doen om meer duurzame toegevoegde waarde te creëren, zowel op financieel als op maatschappelijk vlak?

Belgische bedrijven die klant zijn van overheidsbedrijven of die politici in hun raad van bestuur hebben, zijn volgens een studie van de Nationale Bank financieel minder performant. Bedrijven met politieke connecties - omdat ze aankopen via overheidsbedrijven of omdat ze politici in hun raad van bestuur hebben - blijken minder rendement te creëren, schreef De Tijd deze week.

Wat kunnen die bedrijven en hun bestuurders doen om meer duurzame toegevoegde waarde te creëren, zowel op financieel als op maatschappelijk vlak?

Om te beginnen moet de rol van de overheid glashelder omschreven worden. De overheid moet meer gaan denken als een strategische aandeelhouder en het financiële tegenover het maatschappelijke rendement afwegen. Idealiter hebben we beide.

Die globale visie moet in het regeerakkoord en andere teksten duidelijk tot uiting komen, zodat inmenging vermeden wordt en bedrijven beschermd zijn tegen ‘besmetting’ met politiek ideologische discussies. Daarom moet ook de rol van de raad van bestuur bij de benoeming van de CEO versterkt worden en moeten we erover waken dat het managementteam onafhankelijker kan handelen.

Vanuit die duidelijke visie kan de overheid per participatie een heldere aandeelhoudersstrategie uittekenen. Een toonbeeld daarvan is de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM), die activa ter waarde van 14 miljard euro beheert voor rekening van de federale overheid.

Geen overzicht

Breng daarnaast alle overheidsbedrijven en -participaties transparant in kaart. Hoe hallucinant het ook klinkt, niemand heeft daar op dit moment een volledig overzicht van.

Bij elk schandaal wil een minister ingrijpen, waardoor het geheel almaar complexer wordt en wetgeving zich opstapelt. Politiek kan dat nuttig zijn, maar het belemmert de waardecreatie, zeker als bedrijven moeten concurreren op een commerciële markt. Aan de hand van een objectieve classificatie kan je een coherent kader maken met een gelijk speelveld. Op die manier krijgt maatschappelijke dienstverlening de plaats die ze verdient. De wet van 1991 op de overheidsbedrijven moet daarvoor herbekeken worden.

Tot slot moeten we goede bestuurspraktijken verbinden met de eigenheid van bedrijven met een overheidsparticipatie. Nog al te vaak wordt ervan uitgegaan dat democratische vertegenwoordiging in bestuursorganen goed bestuur in de weg staat. Niets is minder waar.

Bij benoemingen op voordracht van de referentieaandeelhouder, de overheid dus, moet je op zoek gaan naar profielen die de competenties in huis hebben die beantwoorden aan de strategische uitdagingen van het bedrijf. De referentieaandeelhouder moet ook daar haar verantwoordelijkheden durven te nemen. Dat geldt ook voor de opleiding en de onafhankelijkheid van geest van alle bestuurders. De kers op de taart is de onafhankelijkheid van de voorzitter en de CEO.

Verloning

Ook moet de verloning van bestuurders beter. In Europa liggen de bestuurdersvergoedingen maar in één land lager dan bij ons. Die van publieke bestuurders liggen zelfs nog lager.