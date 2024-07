Ook wie geen oprit heeft, moet elektrische auto thuis kunnen opladen

Om mensen te stimuleren voor elektrisch rijden te kiezen, moeten we hen de mogelijkheid bieden hun auto thuis op te laden, ook als ze geen oprit of garage hebben. Kabelgoten in het trottoir kunnen een oplossing zijn.

Elektrisch rijden is goed voor het milieu, de portemonnee en de gezondheid. Vanaf 2035 moeten alle auto’s die in Europa verkocht worden elektrisch zijn. Vlaanderen heeft de ambitie om sneller te gaan. Plug-inhybrides kunnen helpen als tussenstap, maar dan moeten ze vaak genoeg opgeladen worden.

De auteur

Christophe Christiaens is Vlaams ambtenaar, met een interesse in elektrische mobiliteit. Hij schrijft dit stuk in eigen naam. De kwestie

Voor wie geen oprit of garage heeft, is een elektrische auto thuis opladen niet evident. Veel gemeenten laten dat niet toe. De conclusie

Een mogelijke oplossing zijn kabelgoten, speciale sleuven in het trottoir waarin een kabel om een auto op te laden kan worden gelegd.

Mensen moeten ervan overtuigd zijn dat elektrisch rijden een oplossing is die in hun leven past. De bedrijfsvoertuigenmarkt heeft de voorbije twaalf maanden een snelle verandering gekend door de hervorming van de fiscaliteit. Maar nu komt het er ook op aan mensen die met eigen middelen een nieuwe of een tweedehandsauto kopen te overtuigen de stap te zetten.

Laadstress

Een van de grootste uitdagingen voor de elektrische mobiliteit is de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van laadinfrastructuur. Mensen die een elektrische of hybride auto willen kopen, moeten er zeker van zijn dat ze hun auto kunnen opladen waar en wanneer ze dat willen. Dat betekent niet alleen dat er voldoende laadpalen moeten zijn op openbare plaatsen, zoals parkings, winkelcentra, bedrijventerreinen en langs de snelwegen, maar ook dat mensen hun auto moeten kunnen opladen bij hen thuis, waar ze hem het vaakst parkeren.

Thuis laden is ook goedkoper dan aan laadpalen. Het versterkt het prijsvoordeel van elektrisch rijden.

Voor mensen die in een rijhuis wonen en geen oprit of garage hebben (tot 15% van de huizen in Vlaanderen en tot 35% van de woningen in steden als Gent) is dat niet evident. De meeste gemeenten in Vlaanderen laten het niet toe.

Dat is jammer. Thuis laden geeft mensen de zekerheid dat ze hun auto zonder problemen vaak kunnen laden, zonder afhankelijk te zijn van een beperkt aantal openbare laadpalen in hun buurt, want die zullen vaak bezet zijn door andere buurtbewoners of bezoekers. Thuis laden is ook goedkoper dan aan laadpalen, zeker als mensen zonnepanelen of een dynamisch energiecontract hebben. Het versterkt het prijsvoordeel van elektrisch rijden.

Als er geen thuislaadmogelijkheid is, houdt dat mensen tegen om voor een elektrisch voertuig (EV) te kiezen of om hun plug-inhybride voertuig (PHEV) vaak op te laden, en dus efficiënter te gebruiken.

Kabelgoten

Een mogelijke oplossing zijn kabelgoten in het trottoir. Dat zijn speciale sleuven waarin een kabel om een auto op te laden kan worden gelegd. De kabelgoten zijn afgedekt met een metalen of rubberen deksel, zodat ze geen obstakel vormen voor de voetgangers en de fietsers - op verantwoordelijkheid van de aanvrager. Gemeenten kunnen aanvragen voor zo’n kabelgoot geval per geval beoordelen en de kosten ervan laten betalen door de aanvrager.

Kabelgoten in trottoirs zijn geen nieuw of onrealistisch idee. In het Verenigd Koninkrijk worden ze officieel gepromoot en gesubsidieerd. In Nederland laten al enkele tientallen gemeenten ze toe, net als sommige gemeenten in Vlaanderen, waaronder Damme, Harelbeke, Laarne, Meise, Tongeren en Sint-Genesius-Rode. Maar om de elektrische mobiliteit echt een boost te geven, moeten we die mogelijkheid uitbreiden naar meer gemeenten, en zeker naar de steden, waar de nood aan laadinfrastructuur het hoogst is.