Ouders Julie Van Espen: 'Alle partijen zijn het eens over justitie, maak er nu eindelijk werk van'

Over justitie wordt in de aanloop naar de verkiezingen weinig tot geen campagne gevoerd. Alles dreigt bij het oude te blijven, schrijven de ouders en broer van Julie Van Espen.

Alle Vlaamse politieke partijen vinden een goed werkende justitie belangrijk. Ze verschillen maar weinig van mening over de manier waarop we die kunnen bereiken. Je zou denken dat dat een goede zaak is: als iedereen het min of meer eens is over te nemen maatregelen, belet niets nog dat die maatregelen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Hoe komt het dan dat justitie nog voor zoveel uitdagingen staat?