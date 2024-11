Promoot België als belastingparadijs voor groeiende ondernemers

Dat je in België geen belastingen op meerwaarden betaalt, is een troef. Bovendien is het in het buitenland nauwelijks bekend. Dat biedt een unieke kans.

België heeft als een van de weinige landen ter wereld geen meerwaardebelasting. Wie een bedrijf opricht en het na verloop van tijd verkoopt, betaalt geen belasting op de gerealiseerde meerwaarde. Marc Coucke is het bekendste voorbeeld. Sommige politici en vakbonden is dat al een tijd een doorn in het oog. Zij pleiten ervoor de meerwaarden uit kapitaal te belasten.

Als je met buitenlanders over ons nultarief op meerwaardebelasting praat, vallen ze van hun stoel. Ze kunnen amper geloven dat je in België een bedrijf kan oprichten en de meerwaarde jaren later volledig belastingvrij voor jezelf kan houden. Dat wil twee dingen zeggen: België heeft een troef in handen en de maatregel is in het buitenland nauwelijks bekend. Dat biedt ons land een unieke kans.

De auteur

Peter De Keyzer is founding partner van Growth Inc.

In België betaal je geen belastingen op meerwaarden als je je bedrijf verkoopt. De conclusie

In plaats van zulke meerwaarden te belasten moeten we die nulbelasting internationaal uitspelen om groeiende ondernemingen aan te trekken. Advertentie

Vergeet dan ook die belasting op meerwaarden. Integendeel, laat ons een grote campagne voeren om de nulbelasting op meerwaarden wereldwijd bekend te maken. Een campagne waarin we de wereld laten weten dat België het nieuwe belastingparadijs voor groeiende ondernemers is.

Met de campagne voor de notionele intrestaftrek, ingevoerd door voormalig minister van Financiën Didier Reynders, trokken we destijds heel wat internationale bedrijven aan. Laat ons dan ook opnieuw wereldwijd de boer opgaan met ons allerlaatste grote fiscale voordeel.

Nog een extra belasting

Ons land leeft boven zijn stand. We geven 30 miljard euro meer uit dan er binnenkomt. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) loopt het Belgische tekort tegen 2029 op tot liefst 6,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste van alle industrielanden. Op snelle hervormingen of besparingen moeten we helaas niet onmiddellijk rekenen. België hervormen, moderniseren of de tering naar de nering zetten is in normale tijden al een uitdaging. Als er amper economische groei is, wordt het aartsmoeilijk.

Daarom gaan sommigen op zoek naar het laatste stukje economische activiteit dat nog onbelast is: meerwaarden op aandelen. Het zou een catastrofaal idee zijn. Zelfs met de hoogste belastingdruk ter wereld slagen we er al niet in de rekeningen te doen kloppen. Waarom zouden nog hogere belastingen dan ineens een ommekeer brengen? Een nieuwe vermogenswinstbelasting zal het gat in de begroting niet oplossen. En we gooien een unieke fiscale troef weg.

Audi Vorst sluit. De industrie kreunt onder de hoge energieprijzen en snel stijgende lonen. De diamantsector krimpt. De haven is kwetsbaar voor geopolitieke conflicten en deglobalisering. We hebben nood aan groei, meer ondernemerschap, meer bedrijven en meer welvaart. Die krijgen we nooit met de aankondiging van nog een extra belasting, integendeel.

On-Belgisch signaal

De komende jaren strijden alle Europese landen om innovatie, ideeën en ondernemerschap. In tegenstelling tot Frankrijk, Spanje en Duitsland ontbreekt het België aan geografische schaalgrootte en aan financiële vuurkracht op het vlak van subsidies en overheidssteun. Laten we daarom die ene grote troef in de strijd gooien en van onze nulbelasting op meerwaarden een magneet maken voor elke start-up en scale-up die Europa rijk is.

Door die aan te trekken creëren we niet alleen meer welvaart, maar ook meer jobs, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Startende en opschalende bedrijven brengen ook innovatie met zich mee en versterken onze economie. In hun kielzog volgen financiers, kapitaal en investeringsfondsen.

Wie gelijkheid zaait, zal middelmatigheid oogsten.

Met een grote promotiecampagne moedigen we tegelijk jongeren van hier aan te ondernemen. De campagne zou een on-Belgisch ambitieus signaal sturen: wil je snel vooruit gaan? Word dan ondernemer in België.

Natuurlijk vinden sommigen dat idee des duivels. ‘Ondernemers geen belasting laten betalen op de meerwaarde die ze creëren, hoe kom je erbij?’ Vanuit het fairnessaspect valt daar absoluut iets over zeggen. Maar op hogere belastingen bouw je geen welvaart. Met jaloezie bouw je geen land van wereldniveau. Wie niet naar omhoog durft te kijken, zal nooit wolkenkrabbers bouwen. Wie gelijkheid zaait, zal middelmatigheid oogsten.

Het grote voordeel is: op de campagne na kost de maatregel ons geen euro. Hij levert alleen maar op: naamsbekendheid, groei, tewerkstelling, jobs en uiteindelijk ook belastingontvangsten. Want wees gerust, op alle andere activiteiten die je in België onderneemt, betaal je nog altijd de hoofdprijs.