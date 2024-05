Regeldrift levert zelden het beoogde resultaat op...

Via regulering raakt de overheid elke aspect van de maatschappij. In de praktijk wijken de resultaten nogal eens af van wat officieel verkondigd wordt, schrijft Ivan Van de Cloot.

Als ik bij een lezing vraag hoe hoog het overheidsbeslag is, het aandeel van de overheidsuitgaven ten opzichte van het bruto binnenlands product in dit land, blijkt een deel van het publiek dat telkens fors te onderschatten. De groep die weet dat dat meer dan de helft van het nationaal inkomen bedraagt, neemt wel elk jaar toe.

De auteur

Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom van Stichting Merito. De kwestie

Via regulering raakt de overheid elke aspect van de maatschappij. De conclusie

Regulering moet geëvalueerd worden op basis van een goede inschatting van de relatieve baten en kosten.

Het is niet de enige wijze waarop de overheid tussenkomt in de samenleving. De overheid is ook een regulerende machine, die almaar meer om zich heen grijpt en in almaar meer domeinen intervenieert. Weinig filosofen stellen de vraag hoe die verstaatsing zich verhoudt tot de waarde van de vrijheid. Blijkbaar dringen belangrijker thema’s zich op aan onze wijsgeren. Ook in deze verkiezingstijden blijft het met een vergrootglas zoeken naar politieke partijen die inzien dat in ons systeem te weinig remmende factoren zijn voor de explosieve groei van het reguleringsapparaat.

Nu de Europese industrie het dreigt te begeven, komt de destructieve regeldruk toch op de agenda. Overheden van alle niveaus zijn ervoor verantwoordelijk. Denk aan de tsunami van Europese duurzaamheidsrapportering, maar ook aan de Vlaamse regeldrift.

Ongewenste neveneffecten

Via regulering raakt de overheid elke aspect van de maatschappij. Overheidsinstellingen leggen regels op voor hoe je personeel dient aan te werven en tewerk te stellen. Overheidsregels beperken de toegang tot bepaalde beroepen en dicteren standaarden allerhande. De zelfverklaarde doelstellingen van reguleringsinstellingen variëren van de bescherming van consumenten en bevordering van concurrentie tot veiligheidsoverwegingen.

Kritische economen hebben al vaak aangetoond dat de resultaten in de praktijk nogal eens afwijken van wat officieel verkondigd wordt. Bovendien moeten al die regels afgedwongen worden, iets waarvan de kosten niet onderschat kunnen worden.

Als wegens excessieve regulering van beschermingsmiddelen de prijs van groenten hoger wordt, kan dat net resulteren in minder mensen die voldoende groenten eten.

Vaak blijkt het resultaat van regulering er de facto vooral in te bestaan dat de prijs van de gereguleerde activiteit veel hoger komt te liggen. Ongewenste neveneffecten en contraproductieve praktijken komen daarom frequent voor. Als door excessieve regulering van gewasbeschermingsmiddelen de prijs van groenten en fruit fors verhoogt, kan dat resulteren in minder mensen die voldoende groenten en fruit eten, met navenante gevolgen voor de gezondheid.

Dat soort overwegingen leidt zelden tot kritische conclusies. In de discussie over minimumlonen komt zelden aan bod dat daardoor minder jobs gecreëerd worden voor laaggeschoolden.

Kartel

Net als elke andere overheidsinterventie moet ook regulering geëvalueerd worden op basis van een goede inschatting van de relatieve baten en kosten. De vraag is of de politiek in staat is met kritische blik naar de realiteit van regulering te kijken, in plaats van naar het narratief dat de betrokkenen zelf opbouwen. In andere landen hebben parlementen al meermaals besloten dat reguleringsinstanties in bepaalde gevallen de gereguleerde sector bevoordelen tegenover het belang van de consument.

Als economisch docent kan je met gedachte-experimenten je studenten aan het denken brengen. Wat als we de kwaliteitseisen voor elke auto op het niveau van een erg dure luxewagen brachten? De meeste studenten die initieel dachten dat almaar hogere kwaliteitsnormen mogelijk zijn, komen dan tot het inzicht dat het product niet langer toegankelijk is voor grote groepen consumenten.