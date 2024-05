Snelle actie geboden voor transfers in het voetbal...

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie legt binnenkort mogelijk een bom onder het zakenmodel van heel wat voetbalclubs. Vanuit België spelen we maar beter een voortrekkersrol.

Het transfersysteem in het voetbal is ongeldig, luidt het advies van 30 april van advocaat-generaal Maciej Szpunar aan het Europees Hof van Justitie. Het advies is niet bindend, maar wel gezaghebbend. Eerder al overtuigde Szpunar het Hof om streng op te treden tegen de Europese voetbalbond UEFA in de Super League-zaak. De kans dat hij opnieuw wordt gevolgd, is groot. Het zou een bom onder het zakenmodel van heel wat clubs leggen.

De auteur

Robby Houben is professor sportondernemingsrecht UA / Football College powered by UAntwerp. De kwestie

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over voetbaltransfers legt binnenkort mogelijk een bom onder het zakenmodel van heel wat clubs. De conclusie

Snel ingrijpen is nodig, vooral voor clubs die afhankelijk zijn van transferinkomsten. Vanuit België nemen we daarom het best het voortouw.

De zaak gaat over de mogelijkheid van een speler om zonder gegronde reden een lopend contract te beëindigen. De wereldvoetbalbond FIFA ontmoedigt in zijn transferregels zo’n eenzijdige beëindiging. Het idee is dat een speler ofwel zijn contract uitdoet, ofwel tijdens het contract wordt getransfereerd voor een transfersom, met toestemming van de clubs en de speler.

Een speler die eenzijdig een contact beëindigt, riskeert een ernstige financiële sanctie, boven op eventuele sportieve sancties. Die laatste zijn tegelijk van toepassing op zijn nieuwe club. Bovendien is de speler bij een dispuut over de beëindiging van een contract in principe niet speelgerechtigd.

Volgens Szpunar zijn de regels zo opgesteld dat ze een afschrikkend effect hebben en elke speler doen huiveren. 'Hetzelfde geldt voor clubs die spelers die nog onder contract staan willen lokken met nieuwe kansen. Het prijskaartje dat aan een dergelijke handelwijze hangt, is bijzonder hoog.’ Bijgevolgzijn de regels volgens Szpunar duidelijk ontworpen om de mededinging te beperken en hebben ze minstens dat effect. Boem paukeslag.

Georganiseerde solidariteit

In het voetbalecosysteem zijn transferinkomsten vitaal voor het bedrijfsmodel van veel clubs, vooral in doorgroeicompetities zoals de Jupiler Pro League. Ook de Nederlandse Eredivisie en de Portugese Primeira Liga passen in dat rijtje. De transferinkomsten zorgen er in zekere zin voor een zelf georganiseerde solidariteit: het geld van clubs uit de grotere competities vloeit via transfers naar clubs uit de opleidingscompetities.

Clubs die afhankelijk zijn van transferinkomsten moeten zich heruitvinden.

Als het Hof Szpunar volgt, komt dat model onder druk. Spelers kunnen dan op elk moment hun lopende contract afkopen, een stuk goedkoper dan nu. Clubs uit de grotere competities kunnen de uitgespaarde transfersommen investeren in spelerslonen. Clubs die afhankelijk zijn van transferinkomsten moeten zich heruitvinden.

Een kritisch arrest van het Hof van het Justitie wordt nog dit jaar verwacht. De eerstvolgende transferperiode zal zich dus in een nieuwe realiteit afspelen. Daarom is snelle actie geboden.

Gelet op het belang van transferinkomsten voor het Belgisch voetbal is louter afwachten geen optie. Waartoe wachten zou leiden, toont het lot van het grote Ajax van de jaren negentig. In 1995 werd Ajax Europees clubkampioen. Datzelfde jaar veranderde de spelersmarkt grondig, als gevolg van het Bosman-arrest, dat de vorige versie van het transfersysteem ongeldig verklaarde. Het duurde tot 2001 voor de FIFA met een nieuwe set regels kwam. In de tussentijd zag Ajax zijn topspelers uitzwermen en verdween het naar het Europese achterplan.

Subtiele hint

Wat moet er gebeuren? Allereerst moeten de belanghebbenden op korte termijn in overleg gaan om de regels te herdenken en ze juridisch robuuster te maken. Clubs kunnen daarbij het legitieme belang van contractstabiliteit laten gelden. Ook solidariteit met opleidingsclubs en de ondersteuning van jeugdwerking moeten mee in de weegschaal. De spelers zullen een verhoogde spelersmobiliteit inbrengen in het debat.

De protagonisten zijn logischerwijs de wereldspelersvakbond Fifpro en idealiter de representatieve organisaties van de clubs. Szpunar geeft in zijn advies subtiel de hint dat ze via een collectief akkoord kunnen werken, dat indien nodig zelfs zonder de medewerking van de FIFA tot stand kan komen. In de VS zijn collectieve akkoorden in de sport al jaren de norm. In elk geval moeten nieuwe regels worden gedragen door zowel clubs als spelers.

Tegelijk moeten clubs anticiperen op een eventuele veranderingen op de spelersmarkt. Het patroon van inkomsten en uitgaven kan structureel wijzigen. Daarover strategisch reflecteren is een zaak voor de bestuurskamers. Die oefening neemt het best ook de hypothese van een kritisch arrest zonder tijdig alternatief mee. In dat geval is een grotere mobiliteit van spelers mogelijk, ontstaat wellicht een grotere concurrentie op het vlak van spelersloon en verhogen de opzegvergoedingen.

Vanuit België nemen we het best een voortrekkersrol op, in het belang van de concurrentiekracht van ons clubvoetbal in een Europese context en in het belang van de duurzame leefbaarheid van de Belgische clubs en hun spelers in een aantrekkelijke competitie.