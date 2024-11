Stop met bedrijven te financieren die onze planeet schade toebrengen

De klimaatcrisis kan alleen worden gekeerd als we de natuur weten te herstellen. Daarvoor is de financiële sector dringend nodig.

Liefst 73 procent van de populatie wilde dieren is de afgelopen halve eeuw verloren gegaan, meldt een recent WWF-rapport. We verbruiken jaarlijks 1,75 aardbollen aan hulpbronnen. We putten de aarde dusdanig uit dat volgens gegevens van de Verenigde Naties een achtste van alle bekende diersoorten en planten bijna is uitgestorven. Als het verlies aan biodiversiteit in dat tempo doorgaat, blijft geen bedrijfstak gespaard van de gevolgen.

Landbouw vormt de kern van het probleem. Meer specifiek: de intensieve ontbossing, het gebruik van pesticiden en de aantasting van de bodem die met grootschalige landbouw gepaard gaan. Liefst 90 procent van de ontbossing in de tropen en 70 procent van het verlies aan biodiversiteit op land is te wijten aan de niet aflatende groei van de landbouw.

Ironisch genoeg put ons verlangen naar eindeloze beschikbaarheid van ‘goedkoop’ voedsel de bodem uit, waardoor de opbrengst jaar na jaar net minder wordt, prijzen worden opgedreven en toekomstige oogsten om zeep worden geholpen. Jaarlijks gaat ongeveer 577 miljard dollar verloren door de afname van het aantal bestuivende insecten, veelal als gevolg van pesticiden. Je hoeft maar naar de sterke stijging van de cacaoprijzen te kijken om te zien hoe dat scenario zich al afspeelt. Afrikaanse boeren bezwijken onder de combinatie van extreme weersomstandigheden, het uitsterven van bestuivende insecten en welig tierende ziekten bij hun vee.

Het gaat niet alleen om planten en dieren. Door het toenemende verlies aan biodiversiteit neemt ook de kans toe dat we opnieuw te maken krijgen met pandemieën en plagen zoals Covid-19. En elke opeenvolgende gebeurtenis zal uitdagender zijn dan die ervoor, omdat voedselbronnen uitgeput raken, ziektes verergeren en het weer extremer wordt.

Winstbejag

Helaas speelt de financiële sector een vernietigende rol. Het winstbejag van financiële instellingen heeft landbouwbedrijven in staat gesteld almaar verder op te schalen en de planeet meer schade toe te brengen dan ze zelfstandig ooit hadden gekund. Onze sector heeft de bomen misschien niet zelf omgehakt, maar wel de middelen beschikbaar gesteld om de bijlen te kopen. Voor de echte leiders in de sector is het daarom een plicht dat recht te zetten.

Het eerste wat we moeten doen, is stoppen met het financieren van bedrijven die onze planeet vernietigen. Zo eenvoudig is het.

Er is geen enkele gerechtvaardigde reden om direct of indirect bedrijven te financieren die onze planeet schade toebrengen. Financiële instellingen die in die praktijken blijven investeren, tonen een ernstig gebrek aan leiderschap en visie. Je kan zoveel windturbines bouwen als je wilt, het maakt geen verschil als je vernietiging van de natuur blijft financieren.

De volgende stap is een stuk optimistischer. We moeten onze financiële middelen, strategie en invloed kanaliseren naar bedrijven en projecten die de natuur nieuw leven inblazen. Talloze winstgevende en inclusieve oplossingen hebben dringend financiering nodig.

Een van onze fondsen heeft onlangs geïnvesteerd in een bedrijf dat zeewier kweekt in open zee. Zeewier is niet alleen een geweldige duurzame meststof en een duurzaam alternatief voor gangbare diervoeding, de productie verbetert ook de waterkwaliteit en de biodiversiteit in de zee. Bovendien heeft het de capaciteit om CO₂ op te slaan. Dat soort inspirerende innovatieve bedrijven zijn het bewijs dat economisch en ecologisch rendabele investeringen er al lang zijn. Die bedrijven willen graag opschalen en het enige wat wij moeten doen, is ze daarbij helpen. Er is een wereld te winnen.