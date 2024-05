Uw kapitaal als partij? Eén woord...

Brutale eenvoud is de sleutel tot succes in politieke communicatie. Hoe doen de Vlaamse partijen het op dat vlak? Het oordeel van de merkenadviseur Marc Fauconnier.

Nu de verkiezingscongressen elkaar snel opvolgen en de eerste campagnes in het (digitale) landschap verschijnen, vormt zich een beeld van de communicatiestrategie van de Vlaamse partijen. Of het gebrek daaraan.

Elke electorale strategie staat of valt in deze drukke tijden met consequente eenvoud. Laat me kort het begrip one-word equity toelichten. Al wie iets wil betekenen voor de consument met zijn overbelaste zintuigen kiest het best voor één woord dat op een geloofwaardige manier aan het merk blijft plakken. Eén woord dat de leidraad vormt voor alle activiteiten en campagnes. Denk aan ‘veiligheid’ voor Volvo of ‘search’ voor Google. Wie dat niet doet en zich opsluit in een volzin, laat staan in een hele paragraaf, wordt nog amper gehoord en brengt zijn toekomst in gevaar. Brutale eenvoud is de sleutel tot succes, zeker ook in politieke communicatie.

Tijd om eens naar de partijen te kijken, in willekeurige volgorde.

De beste leerling van de klas lijkt het Vlaams Belang. Het thema migratie past als een handschoen. De campagneslogan ‘Vlaanderen weer van ons’ is een weinig subtiele vingerwijzing naar de nieuwkomers in onze samenleving. Als die one-word equity binnenkort klopt met het sentiment van de ongeruste Vlaming, kan het Vlaams Belang op beide oren slapen. De andere partijen hebben werk aan de winkel.

Vooruit aarzelt nog een beetje om radicaal voor ‘koopkracht’ te kiezen. Het woord valt almaar vaker, maar moet nog concurrentie dulden van andere thema’s. Het principe is nochtans eenvoudig: smijt zes tennisballen tegelijk in mijn richting en ik vang er geen enkele. Smijt er eentje en de kans is groot dat ik de bal pak. De vraag is natuurlijk of koopkracht na alle indexaanpassingen voor voldoende Vlamingen in het stemhokje een relevant thema is.

Wie beschrijft mijn verbazing nu CD&V met de finish in zicht 'respect' loslaat en plots met ‘zekerheid’ naar de stembus trekt? Zoiets doe je niet straffeloos op anderhalve maand van de verkiezingen.

CD&V koos vorig jaar consequent voor één woord: ‘respect’. Lovenswaardig na decennia van enerzijds-anderzijds. In tegenstelling tot migratie of koopkracht is respect een abstract begrip dat concreet ingevuld moest worden. Maar wie beschrijft mijn verbazing nu CD&V met de finish in zicht 'respect' loslaat en plots met ‘zekerheid’ naar de stembus trekt? Een one-word equity vervang je niet straffeloos op anderhalve maand van de verkiezingen.

De N-VA trekt al een tijdje de kaart van de Vlaamse welvaart en gaat daar nu ook de laatste rechte lijn mee in. Een standvastige keuze, ware het niet dat welvaart nogal vaag en collectief klinkt en het niet helemaal duidelijk is of en in welke mate ik daar als burger van kan meegenieten. Een one-word equity moet een concreet voordeel hebben voor de individuele kiezer, en niet alleen voor de economie.

Grabbelton

Open VLD blijft een grabbelton van ideeën. Van een partij die historisch aansluit bij het bedrijfsleven mag je toch een heldere communicatiestrategie verwachten. Eentje die niet hinkt op verschillende gedachten. Eentje die zich niet bezondigt aan steriele woordspelletjes à la ‘morgen doen werken’. De tijd dat je voor de Vlaamse liberalen stemde voor minder belastingen en een zuiniger beleid ligt lang achter ons. Toch ben ik nieuwsgierig naar het eindoffensief van Open VLD, maar van een duidelijke kapstok is nog geen sprake.

Van partijen met uitgesproken standpunten als Groen en de PVDA verwacht ik een duidelijke keuze in hun campagnes. Maar slogans als ‘Enkel met Groen’ of ‘Altijd aan jouw kant’ (PVDA) zijn onderling verwisselbaar met andere partijen. In hun zoektocht naar een breder publiek geven ze hun scherpe profiel op en drijven ze weg van hun historisch kapitaal.