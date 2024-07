Vakbonden en werkgevers zijn voor rekeningrijden, waar blijft de politiek?

Economen, vakbonden en werkgevers zij het erover eens dat rekeningrijden hét middel is om het fileprobleem te beheersen. Waarom komt het er dan niet van?

Economen zijn het er al lang over eens dat rekeningrijden hét middel is om het fileprobleem te beheersen. Voor de verkiezingen hebben ook vakbonden en werkgevers de volgende regeringen opgeroepen samen werk te maken van een kilometerheffing. Toch blijft het politiek muisstil over dit onderwerp.

De auteur

Klaas De Brucker is docent micro-economie aan de KU Leuven Brussel en is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Mobiliteit. De kwestie

Economen, vakbonden en werkgevers zij het erover eens dat rekeningrijden hét middel is om het fileprobleem te beheersen. Toch blijft de politiek stil over het onderwerp. De conclusie

Een groot deel van de kiezers moet nog overtuigd worden. Dat kan door de voordelen op te lijsten, de nadelen te remediëren en het slim aan te pakken. Advertentie

Advertentie

Rekeningrijden houdt in dat je de vaste autobelasting afschaft en vervangt door een heffing per gereden kilometer. Die varieert volgens de plaats en het tijdstip en zal dus hoger zijn in de spits en op filegevoelige plekken. Zo zal de vraag naar automobiliteit op termijn dalen. Dat is gewoon het prijsmechanisme.

Alternatieven - het openbaar vervoer, fietsen, carpoolen, of dichter bij het werk gaan wonen - worden met zo'n systeem aantrekkelijker. Tegelijk ontstaat eventueel een extra opbrengst voor de overheid, die kan worden geïnvesteerd in betere wegen, het openbaar vervoer of andere doelstellingen. Op die manier komt de oplossing voor het fileprobleem ook van de aanbodzijde.

Het kan enige tijd duren voor het prijsmechanisme effect sorteert. Gedragsveranderingen treden altijd geleidelijk op. Overschakelen op het openbaar vervoer, de fiets of carpoolen kan misschien nog binnen een redelijke termijn, maar dichter bij het werk gaan wonen is eerder iets voor de komende generaties die de arbeidsmarkt betreden.

Ook de aanpassingen aan de aanbodzijde, zoals betere en veiligere infrastructuur aanleggen, vereisen tijd en middelen. Een verbetering van het openbaar vervoer is bovendien een verhaal van de kip en het ei. Het kan pas als er voldoende vraag naar is, maar zolang er geen rekeningrijden is, blijft die vraag beperkt. Die vicieuze cirkel moeten we zien te doorbreken.

Advertentie

Een verbetering van het openbaar vervoer is een verhaal van de kip en het ei. Het kan pas als er voldoende vraag naar is, maar zolang er geen rekeningrijden is, blijft die vraag beperkt.

Maatschappelijk project

Als rekeningrijden dé oplossing is, waarom voeren politici het dan niet snel in? Rekeningrijden is ook een maatschappelijk project. Een groot deel van de kiezers moet nog overtuigd worden. Daarom durfde geen enkele politieke partij zich in haar verkiezingsprogramma’s expliciet over het thema uit te spreken, zelfs Groen niet. Ook nu danst de politiek om de hete brij heen.

Hoe kan je er dan voor zorgen dat het er ooit van komt? Begin met de voor- en de nadelen voor de verschillende bevolkingsgroepen op te lijsten. Definieer rekeningrijden daarbij in positieve zin. Begin dus niet met te zeggen dat je extra zal moeten betalen per kilometer, maar met te zeggen dat de vaste autobelasting wordt afgeschaft. Onmiddellijk zal je zien dat veel mensen er voordeel bij hebben, namelijk zij die weinig kilometers per jaar afleggen.

Maar ook wie niet in dat geval is, kan er voordeel bij hebben. Sommigen zullen op jaarbasis misschien wat meer betalen, maar er zal wel minder file zijn dan als we niets doen. Zo winnen die automobilisten tijd. Ze zijn vroeger thuis van hun werk, waardoor ze nog extra taken of zelfs een bijverdienste kunnen uitvoeren. Professionele vervoerders kunnen de uitgespaarde tijd nuttig gebruiken en zien hun opbrengsten stijgen, of in een concurrentiële markt dalen de producten in prijs.

Uiteraard zijn er ook verliezers, namelijk automobilisten die per jaar grote afstanden moeten afleggen. Het kan gaan om mensen die ver van hun werk wonen, op verbindingen die slecht bediend worden door het openbaar vervoer, die een laag inkomen hebben en wier waarde van de gewonnen tijd lager is dan wat ze extra moeten betalen aan rekeningrijden. Dat sociaal probleem moeten we erkennen en gepast remediëren, bijvoorbeeld door de extra opbrengst die het systeem genereert te gebruiken als een subsidie voor die groep.

De maatschappelijke aanvaardbaarheid van rekeningrijden wordt bepaald door het concrete design van het systeem, inclusief de bestemming voor de extra opbrengsten. Daartoe moet je in overleg gaan met alle actoren, naar hun bekommernissen luisteren en een systeem uitwerken dat eraan tegemoetkomt. Via een maatschappelijk debat ontstaat wederzijds begrip en kan je meer draagvlak creëren. Zo vind je ook meer innovatieve oplossingen. Finaal is niets socialer dan rijken belasten en de opbrengst daarvan inzetten voor sociale projecten ten behoeve van de minder begoede bevolking.