Wat ondernemers kunnen leren van de Olympische atleten van Parijs...

Amaury Timmermans, ondernemer en voormalig hockeyspeler bij de Red Lions, ziet vijf atypische dingen die CEO's kunnen leren van topsporters. 'Het is tijd dat we de nadruk leggen op een holistische benadering van succes, waarin fysieke, mentale en emotionele gezondheid centraal staan.'

De Olympische Spelen van Parijs zijn een week bezig. In die periode konden we genieten van topsport, maar de Spelen zijn ook interessant om te kijken naar wat topatleten gemeen hebben met succesvolle ondernemers en CEO's. Naast de voor de hand liggende eigenschappen, zoals ambitie en doorzettingsvermogen, zijn er vijf minder besproken maar cruciale aspecten die zowel atleten als CEO's helpen te excelleren.

Rust: meer dan alleen slapen

Veel ondernemers pronken met hoe weinig ze slapen en hoeveel ze werken, maar voor zowel Olympische atleten als CEO's is rust essentieel voor topprestaties. Atleten weten dat herstelperiodes net zo belangrijk zijn als trainingssessies. Na een intensieve work-out hebben spieren tijd nodig om te herstellen en sterker te worden. Daarom hebben Olympische atleten strikte rust- en slaapregimes om te zorgen dat hun lichaam optimaal functioneert tijdens wedstrijden.

Na meerdere nachten met te weinig slaap zouden we net zo inefficiënt zijn als na meerdere alcoholische consumpties.

CEO's moeten ook rust inbouwen in hun drukke schema's. De werkdruk en verantwoordelijkheden van een CEO kunnen overweldigend zijn, en zonder voldoende rust kan dat leiden tot burn-out en verminderde productiviteit. In zijn boek 'Why We Sleep' stelt Matthew Walker dat we na meerdere nachten met te weinig slaap net zo inefficiënt zijn als na meerdere alcoholische consumpties. CEO's die regelmatig tijd nemen om te ontspannen en te herstellen, zijn vaak beter in staat strategische beslissingen te nemen. Rust helpt hen helder te denken, creatief te zijn en stress te beheersen.

Voeding: brandstof voor succes

Voeding speelt een cruciale rol bij het succes van een atleet. Olympische atleten volgen strikt gecontroleerde dieetplannen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, om ervoor te zorgen dat ze de juiste brandstof krijgen voor training en competitie.

Voor CEO's is voeding ook van groot belang, de zakenlunches en -diners ten spijt. Een gezond dieet kan de energie- en concentratieniveaus drastisch verbeteren. CEO's die goed letten op hun voeding, ervaren minder energiedalingen gedurende de dag en blijven daardoor langer gefocust en kunnen effectiever werken. Een dieet rijk aan voedingsstoffen kan ook bijdragen aan een beter humeur en een hoger algeheel welzijn, wat essentieel is voor het omgaan met dagelijkse stress en uitdagingen.

Mentale ondersteuning: geen taboe

Olympische atleten werken vaak samen met sportpsychologen om hun mentale veerkracht te verbeteren, om te gaan met druk en stress, en hun focus en motivatie te behouden. Deze mentale ondersteuning helpt hen onder hoge druk te presteren en hun doelen te bereiken.

CEO's stappen minder snel dan atleten naar een psycholoog, uit angst zwak over te komen. Het kan nochtans leiden tot een hogere productiviteit en tevredenheid.

CEO’s kunnen veel leren van die benadering, maar nemen vaak minder snel de stap uit angst zwak over te komen. De mentale druk van het leiden van een bedrijf kan enorm zijn, en zonder de juiste ondersteuning kan dat leiden tot mentale uitputting en slechte besluitvorming. Het werken met coaches, therapeuten of mentoren kan CEO's helpen beter om te gaan met stress, hun emotionele intelligentie te ontwikkelen en hun algehele mentale welzijn te verbeteren. Mentale ondersteuning kan ook bijdragen aan een betere werk-privébalans, wat leidt tot hogere productiviteit en tevredenheid.

Trainen versus performen: bewust verbeteren

Een ander belangrijk punt waar CEO's van kunnen leren, is het verschil tussen trainen en performen. Olympische atleten spenderen een groot deel van hun tijd aan gerichte training. Ze analyseren hun prestaties, identificeren zwakke punten en werken systematisch aan verbetering. Dat stelt hen in staat tijdens wedstrijden beter te presteren zonder onnodig energie te verspillen. Door bewust te trainen verbeteren ze continu hun techniek en efficiëntie.

In de bedrijfswereld zijn we vaak continu bezig met performen en nemen we zelden de tijd om bewust te trainen. CEO's en hun teams kunnen veel baat hebben bij het implementeren van een cultuur waarin training en ontwikkeling centraal staan. Dat kan betekenen dat tijd wordt vrijgemaakt voor professionele ontwikkeling, vaardigheden worden aangescherpt en nieuwe technieken worden geleerd. Door bewust te trainen kunnen werknemers hun prestaties verbeteren, efficiënter werken en beter omgaan met de druk van het dagelijkse werk.

Mentale focus: bereik de flow

Mentale focus is essentieel voor topprestaties, zowel voor atleten als voor CEO's. Olympische atleten leren om in een staat van flow te raken, waarin ze volledig opgaan in hun taak met de juiste mix van uitdaging en vertrouwen. Deze staat van diepe concentratie verhoogt hun kans op succes aanzienlijk.

Atleten proberen in een staat van flow te komen. In de zakelijke wereld staan afleidingen als e-mails en vergaderingen vaak in de weg.

In de zakelijke wereld worden we vaak afgeleid door constante e-mails, vergaderingen en dringende zaken. CEO's kunnen leren van atleten door technieken te gebruiken die hen helpen om een vergelijkbare flow state te bereiken. Dat kan onder andere betekenen dat ze specifieke tijden inplannen voor diep werk zonder onderbrekingen, mindfulnessoefeningen doen om de concentratie te verbeteren, en duidelijke prioriteiten stellen om zich te focussen op de belangrijkste taken. Door te werken aan mentale focus, kunnen CEO's hun productiviteit verhogen en betere resultaten behalen.

Purpose: een duidelijke richting

Tot slot is purpose, oftewel het hebben van een duidelijke doelstelling, een cruciaal element voor succes. Olympische atleten zijn uitermate goed in het stellen van korte-, middellange- en langetermijndoelen voor hun ontwikkeling en de 'nalatenschap' die ze willen achterlaten aan het einde van hun (korte) carrière. Die doelen fungeren als een kompas, en met de steun van wie hen ondersteunt stellen ze een gedetailleerd plan op om die doelen te bereiken. De Olympische Spelen vormen vaak het hoogtepunt van een trainingscyclus en dienen als de ultieme Poolster.

CEO's kunnen veel leren van die doelgerichte aanpak. Het definiëren van duidelijke, meetbare doelen voor zichzelf en hun organisatie helpt om focus en richting te behouden. Door een langetermijnvisie te hebben en daar stapsgewijs naartoe te werken, kunnen CEO's en hun teams gemotiveerd en doelgericht blijven. Een duidelijke purpose kan dienen als een bron van inspiratie en veerkracht, vooral in uitdagende tijden, en helpt om een blijvende impact en nalatenschap te creëren.

Conclusie

De Olympische Spelen van Parijs bieden niet alleen een kans om atleten op hun best te zien, maar ook om waardevolle lessen te leren die kunnen worden toegepast in de bedrijfswereld. Rust, voeding, mentale ondersteuning, gerichte training, mentale focus en een duidelijke purpose zijn zes kritieke gebieden waar zowel atleten als CEO's van kunnen profiteren.

Door die aspecten serieus te nemen kunnen zowel topatleten als topbestuurders hun prestaties maximaliseren en hun doelen bereiken. Het is tijd dat we de nadruk leggen op een holistische benadering van succes, waarin fysieke, mentale en emotionele gezondheid centraal staan.