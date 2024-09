Wat start-ups kunnen leren van familiale kmo’s...

De groeibedrijven die wekelijks het nieuws halen vanwege hun succesvolle kapitaalrondes zijn de uitzonderingen. Een meer risico-averse kmo-mentaliteit zou soms beter zijn.

In een opiniestuk vergelijken Sander Berghmans en Jan Oosterlinck de financiering en het bestuur van groeibedrijven en familiale kmo’s. In de media lezen we bijna wekelijks hoe start- en scale-ups met ogenschijnlijk gemak grote sommen geld ophalen, stellen ze, terwijl gevestigde familiale kmo’s vaak moeite hebben om financiering te vinden.

Ze benadrukken dat dit succes komt door de zorgvuldige voorbereiding, financiële planning en de actieve betrokkenheid van externe bestuurders bij groeibedrijven. Familiale kmo’s missen vaak die openheid voor externe raad en formalisering van hun financiële plannen, wat financiering bemoeilijkt.

De auteur

Yannick Dillen is professor ondernemerschap aan de Vlerick Business School. De kwestie

Familiebedrijven op zoek naar financiering kunnen leren van de zorgvuldige voorbereiding, financiële planning en de actieve betrokkenheid van externe bestuurders bij groeibedrijven. De conclusie

Daarbij wordt het fenomeen van ‘survivorship bias’ over het hoofd gezien. De groeibedrijven die zowat wekelijks in de pers verschijnen vanwege hun succesvolle kapitaalrondes zijn de uitzonderingen. De overlevers vormen niet de standaard, maar eerder de uitschieters.

Een groot aantal start-ups komt niet in het nieuws omdat ze er niet in slagen investeerders te overtuigen. Ze hebben vaak geen sterk financieel plan of weten hun verhaal niet overtuigend te brengen, waardoor ze buiten de schijnwerpers blijven. Het succes van de enkelen die wel de media halen, kan een vertekend beeld geven van de realiteit in de start-upwereld. Op het vlak van zowel toegang tot financiering als de kwaliteit van hun bestuur.

Meeste kmo's deugen

De Nederlandse auteur Rutger Bregman benadrukt in ‘De meeste mensen deugen’ hoe we vaak te veel focussen op uitzonderingen en die gaan zien als de norm. Dat geldt ook in de discussie rond financiering en deugdelijk bestuur in bedrijven.

Waarom moet een groeibedrijf 2 miljoen euro ophalen als een half miljoen euro ook al volstaat om de volgende stap te zetten?

De meeste familiale kmo’s deugen, zoals Bregman zou zeggen, en ze hebben hun financiering en beleid prima op orde. Goed geleide kmo’s trekken zonder problemen werkkapitaal aan, maar dat soort financiering haalt zelden de media. Dat kan ten onrechte de indruk wekken dat veel kmo's moeite hebben met financiering of slecht worden bestuurd, terwijl de realiteit vaak leert dat hun solide aanpak zorgt voor duurzame financiële stabiliteit en continuïteit in de bedrijfsvoering.

Groei tegen elke prijs

Familiale kmo’s en groeibedrijven spelen in twee verschillende werelden. Waar ambitieuze start-ups gericht zijn op snelle groei en risicovolle investeringen, kiezen kmo’s vaak bewust voor een conservatievere aanpak. Ze hoeven geen kapitaal na te jagen om te overleven omdat ze al hebben bewezen dat ze robuuste bedrijfsmodellen en cashflows hebben.