We laten ons maar beter inspireren door Macron...

Je hoeft geen groot land te zijn om buitenlandse investeringen aan te trekken. Maar er is meer voor nodig dan voortdurend de taart te herverdelen, schrijft Axel Smits, voorzitter van PwC Belgium.

De Franse president Emmanuel Macron heeft voor 15 miljard euro aan nieuwe investeringen aangekondigd naar aanleiding van zijn Choose France-conferentie. Macron nodigt in Versailles jaarlijks 180 buitenlandse ondernemers uit om hen te overtuigen in Frankrijk te investeren. Dit jaar lijkt hij daar opnieuw in te slagen. Op hetzelfde moment kondigde de Belgische overheid aan een belang van 5 procent te hebben opgebouwd in Umicore, allicht om de materiaaltechnologiegroep ervan te overtuigen haar batterijfabriek in België te bouwen.

Terwijl Frankrijk de taart groter probeert te maken, blijft België een almaar kleinere taart steeds verder herverdelen.

Het contrast kan moeilijk groter zijn. Terwijl Frankrijk de taart groter probeert te maken, blijft België een almaar kleinere taart steeds verder herverdelen. Het debat gaat hier - vreemd genoeg - over het niet langer nodig hebben van groei en minder werken voor meer geld. Sommigen van onze politici geven er de voorkeur aan de bevolking een rad voor de ogen te draaien om nog meer geld te kunnen uitgeven dat we nu al niet hebben. We geven al bijna 25 miljard euro meer uit dan er binnenkomt. En zelfs dan worden nog bijkomende beloftes gemaakt voor nieuwe uitgaven. Daarbij is het telkens ‘iemand anders’ die de factuur zal oprapen. We geloven daarbij graag dat het iemand anders is die daarvoor zal opdraaien.

Onze realiteit is er een waarbij iemand het alleen beter kan hebben als iemand anders het slechter heeft. Dat is een zero-sumeconomie. Die vloeit voort uit het feit dat we in Europa, en zeker in België, nu al een veel te lage groei hebben om de welvaart te vergroten. Beleidsmakers weigeren collectief de tering naar de nering te zetten, waardoor overheidstekorten de pan uit rijzen en onze schuld verder blijft stijgen.

Velen achten het ondenkbaar dat onze kredietwaardigheid in vraag wordt gesteld en we op een dag niet langer in staat zijn de rentelasten te dragen. Maar Griekenland heeft aangetoond dat zoiets wel degelijk mogelijk is. Wie wil nog geld lenen aan een land waarvan het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid oploopt tot 45 miljard euro?

Zoals vaak in België ziet men al te snel heil in nieuwe belastingen, met de vermogensbelasting als modewoord. In theorie zouden die tijdelijk extra inkomsten kunnen genereren, ware het niet dat heel wat partijen die willen combineren met lagere lasten op inkomsten uit arbeid. Ook hier dus opnieuw een zero-sumpolitiek. Zonder een grotere taart.

Anderen zien de oplossing in belangrijke besparingen, met name in de gezondheidszorg of de sociale zekerheid. Ook al kan je aanvoeren dat werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd ons gewoon in lijn brengt met zowat alle andere Europese landen, die maatregel alleen zal onze begroting niet redden. Bovendien wil je ook niet dat de solidariteit in de samenleving verder wordt uitgehold. Zeker ook omdat heel wat mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Can-domentaliteit

Een taart in duizend stukjes is niet meer smakelijk. Maar hoe maken we de taart opnieuw groter? Dat moet de vraag zijn.

We hebben meer groei nodig en een deel van die groei kan komen uit het aantrekken van meer buitenlandse investeringen. Maar die komen niet vanzelf. Het vereist een stabiel langetermijnbeleid waarop bedrijven kunnen rekenen als ze bij ons investeren. Het vereist een klantvriendelijke overheid, die duidelijk maakt dat België openstaat voor investeringen. Het vereist rechtszekerheid en een can-domentaliteit. Dat hoeft niet veel te kosten, maar de inspanning moet wel worden volgehouden.

Kleine landen als Ierland, Nederland en Zwitserland doen het ons al jaren voor.

Met de Belgische aanwezigheid op het Wereld Economisch Forum in Davos deden we al een stap vooruit, maar dat is klein bier tegenover de inspanningen van andere naties. Kleine landen als Ierland, Nederland en Zwitserland doen het ons al jaren voor. Je hoeft geen groot land als Frankrijk te zijn om grote buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken. Het volstaat te begrijpen dat we groei nodig hebben als we iedereen kansen willen geven en onze sociale zekerheid willen redden. Het alternatief? Verarming, desindustrialisering en een almaar bitser politiek klimaat, waarbij iedereen met iedereen strijdt om een almaar kleinere taart.