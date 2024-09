We moeten durven te dromen van een Brainport Vlaanderen...

In Nederland werken onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven op technische campussen samen om jongeren praktijkgericht op te leiden en om innovatief onderzoek te doen.

Steeds meer studenten kiezen voor opleidingen die leiden naar een knelpuntberoep, waaronder technische opleidingen, meldt De Tijd. Vooral graduaatsopleidingen, met hun directe link naar de arbeidsmarkt, winnen aan populariteit. Die tendens kunnen we alleen maar toejuichen. Niet alleen bedrijven spinnen garen bij technische opleidingen die aansluiten bij hun noden, ook jongeren hebben baat bij opleidingen met veelbelovende loopbaanperspectieven.

Het aanbod van dergelijke technische en ICT-opleidingen in het hoger onderwijs kan evenwel nog uitgebreid worden. Tegelijk is het maar de vraag of jongeren de weg naar die opleidingen vinden. Het aanbod is zo sterk versnipperd over onze universiteiten en hogescholen dat het soms moeilijk is door de bomen het bos te zien.

Een voorbeeld van hoe het beter kan, is het Nederlandse Brainport - what’s in a name? In Brainport werken de Technische Universiteit Eindhoven, de Fontys Hogescholen en de hightechsector in de regio samen in Centres of Expertise. Het hoger onderwijs biedt er een breed scala aan technische en ICT-opleidingen, variërend van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot praktijkgerichte opleidingen. De samenwerking met bedrijven als ASML, Philips, VDL en NXP resulteert in veel mogelijkheden voor stages, afstudeerprojecten en traineeships, wat studenten een voorsprong geeft bij het betreden van de arbeidsmarkt.

Het model van een technische campus resulteert niet alleen in een dynamisch onderwijsaanbod, afgestemd op de technologie- en de ICT-sector, maar stimuleert ook innovatief onderzoek.

Ook secundaire scholen worden bij Brainport betrokken: scholieren krijgen evenzeer de kans om stages en projecten te doen bij de hightechbedrijven in de regio. Op academisch niveau werken studenten dan weer samen met bedrijven aan innovatieve projecten. Het model van een technische campus of Brainport resulteert dus niet alleen in een dynamisch onderwijsaanbod, afgestemd op de snel veranderende technologie- en ICT-sector, maar stimuleert ook innovatief onderzoek.

Samenwerking

De Nederlandse aanpak biedt voor Vlaanderen interessante inzichten. Met een ruimer en innovatief aanbod van technische en ICT-opleidingen en een betere coördinatie en clustering kunnen we meer jongeren naar een technische of ICT-opleiding leiden en de overgang tussen het secundair en het hoger onderwijs vergemakkelijken. Bovendien kunnen studenten flexibeler schakelen tussen hogeschool en universiteit.

In ons hoger onderwijs is er zeker bereidheid om werk te maken van innovatieve, technische opleidingen, maar we missen de focus op samenwerking zoals die in Nederland bestaat. De hogescholen vragen terecht meer middelen voor opleidingen die praktijkervaring in bedrijven integreren. Maar alleen meer geld zal niet volstaan. Sterkere samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en tussen het onderwijs en bedrijven zijn minstens even cruciaal.

De toekomst van de Vlaamse economie hangt af van onze capaciteit om technische talenten op te leiden.

In het provinciaal onderwijs hebben we die aanpak met succes toegepast, bijvoorbeeld in samenwerking met de chemiesector. Bedrijven investeren niet alleen in didactische middelen op onze scholen, maar helpen ook mee nieuwe opleidingen af te stemmen op de specifieke noden van de sector. Dat partnerschap komt zowel het onderwijs als de bedrijven, en al zeker onze leerlingen, ten goede.

We zijn graag bereid ons platform en onze kennis in te zetten om werk te maken van een eigen technische campus. We moeten samen durven te dromen over eigen regionale Brainports, zoals Brainport Antwerpen. In het belang van zowel onze studenten als onze economie nodigen we universiteiten, hogescholen, bedrijven maar ook sectorale partners en platformen als Voka uit daarover rond de tafel te zitten.

De toekomst van de Vlaamse economie hangt af van onze capaciteit om technische talenten op te leiden. Het is tijd om te investeren in samenwerking die onze jongeren klaarmaakt voor de jobs van morgen. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de Vlaamse economie en het onderwijs toekomstbestendig maken.