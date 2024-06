We zijn niet langer alleen een land van familiebedrijven, maar ook van serieondernemers

Door investeringen van ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben, krijgen start-ups niet alleen geld, maar ook ‘slim geld’ en ervaren bedrijfsleiders, waardoor de slaagkans toeneemt.

Met de overname van de Gentse scale-up Henchman door het Britse LexisNexis valt een van de snelst groeiende techbedrijven in België in buitenlandse handen. In het afgelopen jaar werden met Metamaze en Silverfin nog twee andere technologiebedrijven aan buitenlandse firma's verkocht. Vaak wordt een verkoop gezien als een gevolg van een onderontwikkeld ecosysteem van investeerders en durfkapitaalfondsen in België. Anderen wijzen op een gebrek aan ambitie van de oprichters om wereldwijd te groeien.

Maar een overname moet altijd in een bredere context worden geplaatst. Als Belgische scale-ups zoals Dstny buitenlandse concurrenten overnemen, wordt dat wel met applaus ontvangen. Er mag geen plaats zijn voor hypocrisie. We moeten dezelfde mate van respect en begrip tonen als Belgische bedrijven worden overgenomen door buitenlandse bedrijven.

De beslissing een bedrijf te verkopen is uiteindelijk een persoonlijke keuze van de oprichters. Het biedt hen de kans hun ondernemende inspanningen te verzilveren en hun product te integreren in een grotere, wereldwijd opererende groep. Zo kunnen ze hun innovatieve oplossingen aan een breder publiek beschikbaar stellen, wat uiteindelijk het doel is van elke techondernemer.

Slim geld

De overname van Henchman hoeft niet eenzijdig te worden beschouwd als een verlies van een potentiële Belgische unicorn.

Nog het belangrijkste is dat de opbrengsten van deze verkoop niet verloren gaan voor het Belgische ecosysteem. Veel oprichters die hun bedrijf hebben verkocht, beginnen een nieuwe onderneming en worden serieondernemer. Na de verkoop van zijn eerste start-up Intuo richtte Gilles Mattelin bijna meteen Henchman mee op. Daarnaast kunnen die serieondernemers hun kapitaal investeren in nieuwe bedrijven en een meer passieve en adviserende rol spelen. Kijk naar de investeerders van het eerste uur bij Henchman: bijna allemaal gevierde Belgische ondernemers die hun vermogen gebruiken om nieuwe starters de kans te geven groot te worden.

Door die investeringen krijgen startende bedrijven niet alleen geld, maar ook ‘slim geld’ en ervaren bedrijfsleiders, waardoor de kans op slagen toeneemt. Er komt een cyclus van groei en ondersteuning op gang, die essentieel is voor een gezond scale-uplandschap.

De talrijke Belgische ondernemers die na een succesvolle exit ofwel een nieuwe onderneming hebben opgericht - ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan -of hun middelen hebben geïnvesteerd in de volgende generatie bedrijven zijn minstens even waardevol als het bestaan van een sterk ontwikkeld lokaal landschap van durfkapitaalfondsen. Ondernemers springen meestal heel vroeg mee op de kar, op een moment dat veel fondsen nog niet investeren.