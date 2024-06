Welke overheid willen we? Laten we die vraag eerst beantwoorden...

Te veel ambtenaren, te veel regels en onzinnige opdrachten of subsidies. Het zijn vaakgehoorde klachten over de overheid. Misschien moeten we ons eerst enkele fundamentele vragen stellen over wat voor overheid we willen, schrijft federaal topambtenaar Pedro Facon.

Meer dan ooit moeten de onderhandelaars van de nieuwe regeerakkoorden de schaarse budgettaire middelen zo verstandig mogelijk toewijzen. Achterliggend moeten ze daarom een antwoord bieden op enkele fundamentele vragen die niet of nauwelijks aan bod kwamen in de verkiezingsprogramma’s of de electorale debatten, en die onterecht zo goed als afwezig zijn in het brede maatschappelijke debat.

De auteur

Pedro Facon is federaal topambtenaar en voormalig coronacommissaris. Hij schrijft dit in eigen naam.

Te veel ambtenaren, te veel regels en onzinnige opdrachten of subsidies. Het zijn vaakgehoorde klachten over de overheid. De conclusie

We moeten ons eerst enkele fundamentele vragen stellen over welke overheid we willen. Advertentie

Ontvetting

Startvraag: wat is de plaats van de overheid in de samenleving? Geregeld horen we pleidooien voor een ‘ontvetting van de staat’, waarbij gewezen wordt op de fiscale last en het overheidsbeslag, de almaar complexere reglementering, de recordhoogte van de subsidiestromen… Hoewel dat allesbehalve een nieuw debat is, hebben achtereenvolgende regeringen - van diverse ideologische strekking en op verschillende bestuursniveaus - daarin weinig verandering gebracht.

Evenmin nieuw is de boodschap dat de overheid niet elk probleem kan of moet oplossen. Burgers en maatschappelijke en economische spelers moeten opnieuw meer zelf hun verantwoordelijkheid opnemen, horen we. Tegelijk wordt meer dan ooit naar de overheid gekeken om burgers en ondernemingen te beschermen tegen de gevolgen van pandemieën en geopolitieke risico’s, toeleveringsrisico’s, inflatiespiralen...

Om in die woelige wateren te navigeren hebben onze politieke besluitvormers het best een duidelijke visie over waar de rol van de overheid begint en eindigt. Dat een gesubsidieerde hamstercoördinator niet binnen die rol past, lijkt stilaan onbetwist, maar in elk beleidsdomein kan een debat over kerntaken gevoerd worden. Anders worden politieke besluitvormers in elk ochtendnieuws geconfronteerd met een vers probleem, dat zelden de waan van de dag overstijgt maar wel prompt een politieke reactie vereist, wat de overheid alleen maar meer doet uitdijen.

Overlegmodel

Vervolgens: hoe moet de overheid sturen? Politieke besluitvormers halen hun legitimiteit uit het verkiezingsproces. Burgers spreken in de eerste plaats ook hen aan als het beleid faalt. Nochtans zijn ze niet alleen verantwoordelijk, ook sociale partners of andere intermediaire actoren zijn dat. In de sociale zekerheid zijn werkgevers-, zelfstandigen- en werknemersorganisaties de eerste beheerders van beleidskeuzes aangaande sociale bescherming en de bijbehorende uitgavenstromen. In de gezondheidszorg zijn de ziekenfondsen medebeheerder en onderhandelen ze de tariefakkoorden met de zorgverstrekkers. En een minister van Onderwijs kan niet rond de centrale rol van de onderwijskoepels.

Hoe verhoudt de politieke overheid zich tot dat overlegmodel? Vertrek je - principieel of uit frustratie met het overlegmodel - vanuit een primaat van de politiek? Of wens je net de sociaal-economische en maatschappelijke partners te erkennen in hun rol en ze meer aan te spreken op hun verantwoordelijkheid? Het antwoord is essentieel als je de medebeheerde beleidsdomeinen doeltreffend wil hervormen. De facto maakt het deel uit van een nieuw sociaal pact voor onze welvaartstaat.

Ambtenarij

Ten slotte: wat verwachten we van de overheidsadministraties? Nog altijd gaan sommigen ervan uit dat het hoge overheidsbeslag veroorzaakt wordt door te veel ambtenaren. Maar net het politieke beleid drijft de uitgaven op, veel meer dan de ambtenarij die dat moet voorbereiden en uitvoeren. De vele compromissen in regeringen met almaar meer partijen, bestuursniveaus met een complexe bevoegdheidsverdeling en de eerder genoemde overlegstructuren leiden vaak tot complexe politieke beslissingen. Die uitvoeren en handhaven is duur.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zit het aandeel mensen dat in België in de kerndepartementen van de overheid (inclusief sociale zekerheid en alle bestuursniveaus) werkt onder het OESO-gemiddelde vergeleken met de totale tewerkstelling. Dat blijkt uit het OESO-rapport Government at a Glance 2023. Het zit ook ver onder het aandeel in de Scandinavische landen, die vaak geroemd worden om hun overheidsdienstverlening. Al maskeren de gemiddelden belangrijke regionale en lokale verschillen.

Daaruit moet zeker niet geconcludeerd worden dat we niet moeten focussen op kernopdrachten, een betere dienstverlening en transparantie van de overheid, of een verhoging van efficiëntie door digitalisering en datagedreven bestuur. Wel is het ondertussen 25 jaar geleden dat de jongste grondige hervormingen van het overheidsapparaat plaatsvonden: Copernicus (federaal) en Beter Bestuurlijk Beleid (Vlaanderen). Sindsdien was het beleid op Ambtenarenzaken nooit een prioriteit, met als gevolg een patchwork van ad hoc, onsamenhangende en dus weinig impactvolle maatregelen.

Sterke overheidsadministraties met ambtenaren die vertrouwen, een mandaat en verantwoordelijkheid krijgen, zijn nochtans onmiskenbare voorwaarden om de politieke besluitvormers te ondersteunen. Ze geven inzicht, werken opties uit en zetten politieke beslissingen om in een doeltreffend en uitvoerbaar beleid. Leidende ambtenaren moeten daarbij beschikken over meer beheersautonomie en een flexibeler managementinstrumentarium. Tegelijk mogen ze sterker worden afgerekend op de behaalde resultaten.

Veel uitdagingen vereisen een aanpak die verder gaat dan wat kleine beleidsverbeteringen links en rechts. Daarom denken de onderhandelaars voor de nieuwe regeringen het best grondig na over deze vragen en vertalen ze de antwoorden in de regeerakkoorden waar we met zijn allen in spanning naar uitkijken.