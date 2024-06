Worden we minder kritisch nu AI ons het antwoord op een zilveren schotel aanbiedt?

De onbedoelde menselijke kostprijs van generatieve artificiële intelligentie wordt ongelooflijk onderschat. Het gaat niet alleen om het verlies of de verandering van jobs, er zijn ook emotionele en cognitieve aspecten.

Bij de introductie van nieuwe technologieën is iedereen vooral nieuwsgierig en zelfs opgewonden. Toch zijn er altijd ongewenste gevolgen. In het kielzog van de sociale media volgden polarisering, privacy-uitdagingen en mentalegezondheidsproblemen. Auto’s brachten dan weer pollutie, CO2-uitstoot en verkeersongevallen. Maar aanvankelijk waren velen ervan overtuigd dat ze de wereld alleen ten goede zouden veranderen. Het discours was verrassend gelijklopend: meer connectie, meer empowerment, meer economische opportuniteiten, meer democratisering.

De auteur

Laurence Van Elegem is trendresearcher en contentstrateeg. De kwestie

Velen zijn ervan overtuigd dat AI onze wereld alleen ten goede zal veranderen en ons onder meer productiever zal maken. De conclusie

Er is ook een niet te onderschatten onbedoelde menselijke kostprijs, emotioneel en cognitief. Advertentie

Advertentie

In zakelijke kringen is de heilige graal ‘efficiëntie’ of ‘productiviteit’. Ironisch genoeg dook vanaf de jaren zeventig ook de Solow Paradox of productiviteitsparadox op: een kennelijke tegenstrijdigheid tussen vergaande investeringen in informatietechnologie en een relatief lage toename van de productiviteit. Volgens Robert Solow, die het concept introduceerde, kan je het computertijdperk overal zien, behalve in de productiviteitsstatistieken.

Toch blijft het verhogen van de productiviteit het ultieme doel, nu ook weer bij generatieve AI. Alles moet vooral sneller gaan. Sebastian Siemiatkowski, de CEO van de betaalreus Klarna, zei onlangs dat de AI-chatbots in amper één maand 66 procent van de klantenvragen opgelost hadden en dat vijf keer sneller deden dan hun menselijke tegenhangers.

Dat generatieve AI een gigantische golf ontslagen zal veroorzaken, wil het gros van de AI-bedrijven niet gezegd hebben. ‘Je zal niet worden vervangen door AI, maar door iemand die AI beter kan gebruiken dan jij’, gaat het dan. We moeten leren ‘samenleven’ met AI en zo sneller en beter werken.

Maar ook hier zijn er onbedoelde gevolgen. Welke impact heeft het discours dat AI de productiviteit zal verhogen op werknemers? Ik heb het niet over het verlies of de verandering van jobs, wat uiteraard ook belangrijk is, maar over het emotionele en het cognitieve aspect.

'AI anxiety' bestaat wel degelijk. Sommige jobs, zoals copywriter, researcher en illustrator, staan daarbij meer onder druk dan andere.

De emotionele kostprijs ligt het meest voor de hand. In een onderzoek van de consultant EY bleek 75 procent van de bevraagden bang dat AI bepaalde jobs overbodig maakt of de verloning beïnvloedt. 66 procent vreest achterop te raken als ze AI niet gebruiken. 'AI anxiety' bestaat wel degelijk. Sommige jobs, zoals copywriter, researcher en illustrator, staan daarbij meer onder druk dan andere.

Andere jobs worden alleen ‘aangevuld’ door AI, maar dat gaat gepaard met hoge verwachtingen. Helpt AI ons effectief de productiviteitsparadox te omzeilen? En wat moeten werknemers met de vraag waarom ze niet sneller werken, nu het bedrijf in AI heeft geïnvesteerd? Wat betekent het ook voor ons zelfbeeld als slimme systemen veel van het creatieve en denk- en beslissingswerk van ons overnemen dat zin geeft aan onze job?

De cognitieve kosten van generatieve AI zijn minstens even belangrijk. Wat doen zulke systemen met onze autonomie, ons probleemoplossend denken en onze beslissingsprocessen? Worden we minder kritisch, nu het antwoord ons op een zilveren schotel wordt aangeboden? Gaan onze interpersoonlijke skills erop achteruit als we onze communicatie outsourcen aan AI? Wat is het effect op ons leervermogen? Worden we intellectueel luier?

De onbedoelde menselijke kostprijs van generatieve AI wordt erg onderschat. De potentiële impact op onze maatschappij, onze organisaties en economie is nochtans gigantisch.