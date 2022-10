Breton en Gentiloni: 'Alleen met een verenigd Europees antwoord kunnen we onze industrie behouden'

Een financiële crisis, migratiecrisis, pandemie en lockdowns, oorlog in Oekraïne, verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens door onze afhankelijkheid van energie en grondstoffen. Het zijn voorbeelden van de evidentie die zich opdringt: we kunnen de uitdagingen waarvoor we staan beter aan en onze medeburgers beschermen als we solidair zijn.