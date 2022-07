Als hr-sector jongeren bereiken, srs?...

De hr-sector slaat maar moeilijk de brug naar jong talent, want dat gebruikt andere codes en platformen. Die communicatie- en cultuurkloof moet dicht.

In Vlaanderen en Brussel studeren meer dan 70.000 studenten af. Het moment voor bedrijven om hun vacatures in de kijker te zetten en jong talent te rekruteren. Zelfs al lonkt de zomer, voor velen staat een nieuw avontuur voor de deur: de eerste job.

De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel probleem dat de groei van onze bedrijven in gevaar brengt. Dat geldt zeker voor de technologische industrie. De coronacrisis heeft even een pauze ingelast, maar met het aantrekken van de economie is ook de talentschaarste terug.

De culturele codes en rituelen van generatie Z liggen zo ver verwijderd van de leefwereld van wie ouder is dan pakweg 28 dat de communicatiekloof zo goed als onoverbrugbaar lijkt.

Een van de belangrijkste oorzaken is het krimpen van de actieve bevolking: van jaarlijks plus 30.000 de voorbije 20 jaar naar jaarlijks min 3.000 de komende 20 jaar, volgens cijfers van Voka en de Nationale Bank. Door de vergrijzing en de uitstroom van 55-plussers komen er tussen nu en 2030 elk jaar 77.000 vacatures bij, berekende Sarah Vansteenkiste, coördinator van het Steunpunt Werk van de KU Leuven. In twee jaar is het aantal vacatures meer dan verdubbeld.

Vlaanderen gelooft vooral in opleiding en vorming. Of dat het probleem oplost, is betwijfelbaar. Om talent op te leiden, hebben we eerst kandidaten nodig die zich geroepen voelen om zich technologisch te scholen en te kiezen voor een job in tech. Daar knelt het schoentje. De innovatieve techsector slaagt er onvoldoende in de brug te slaan naar jong talent. Dat komt omdat aan de basis van de talentschaarste ook een generatieprobleem ligt.

De essentie De auteur : Lucie Wittner Franckx is junior consultant bij de start-up TechNatives.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van hr-managers bedraagt in België meer dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van hr-professionals is 43, volgens een recente Nederlandse studie van het hr-bureau Compagnon. Een derde is 50 of ouder. Van hen wordt verwacht dat ze talent uit generatie Z en straks generatie Alfa werven. Als je weet dat ‘lachen met millennials’ (late twintigers en dertigers) op TikTok een meme is, dan staan onze hr-professionals voor een moeilijke taak.

Tussen jong techtalent en de hr-sector gaapt een cultuurkloof. De culturele codes en rituelen van generatie Z liggen zo ver verwijderd van de leefwereld van wie ouder is dan pakweg 28 dat de communicatiekloof zo goed als onoverbrugbaar lijkt. Voorbeelden genoeg: memes, challenges, trending TikTok-songs, reels, alternatieve spelwijzen (#deleven) en afkortingen (srs: serieus?) rollen vlotjes uit de jeugdige vingertoppen. Tegen dat die praktijken tot de volwassenencultuur doordringen, zijn ze voor jongeren alweer passé en dus ook niet meer bruikbaar voor op hen gerichte hr-boodschappen.

De belangrijkste culturele drempel tussen jongeren en hr-professionals ligt daarnaast in het gebruik van platformen. Nu we eindelijk LinkedIn, Twitter, Google, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat en TikTok bedwongen hebben, moeten we ook nog elders zijn. In de duizenden ‘subreddits’ (community's) van Reddit, of het gamingecosysteem Discord, de livestreamingservice Twitch, het onlineplatform voor softwareontwikkeling GitHub, de metaverse, games als Minecraft, Grand Theft Auto en Final Fantasy, het e-sportuniversum...

Geen enkele hr-manager of afdeling kan al die kanalen, elk met hun rituelen, functies, trends, tone of voice en adverteersystemen, onder de knie hebben. Nochtans ligt daar de sleutel om de communicatiekloof tussen jong talent en de (technologische) arbeidsmarkt te overbruggen. Geen wonder dat hr-managers en afdelingen onder zware werkdruk staan, dat velen afhaken en dat in de hr-sector, ironisch genoeg, krapte heerst.

Studenten

Consultancybedrijven zoals McKinsey en Deloitte bieden daarom hr-coaching aan. Nuttig voor bedrijven die de centen hebben, maar ook die botsen op een bepaald moment op de onmogelijkheid te connecteren met een doelgroep die andere communicatiecodes en -kanalen hanteert.