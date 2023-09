Annick De Ridder: 'Minder regels, meer duidelijkheid, meer betaalbaar wonen en openbaar groen in Antwerpen'

'De winst van de nieuwe bouwcode? Meer duidelijkheid en vertrouwen, meer betaalbaar wonen en openbaar groen', zegt de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder. Ze reageert daarmee op een opiniestuk van publicist Peter Renard, die stelde dat vooral grondeigenaars en bouwpromotoren bij de nieuwe regels winnen.

Als schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening trok ik de onderhandelingen over een nieuwe bouwcode in Antwerpen. Eind april van dit jaar stelden we het voorontwerp voor. Die onderhandelingen verliepen pittig, maar resulteerden in een sterke visie over hoe we in Antwerpen de komende jaren bouwen.

Publicist Peter Renard – tot september 2022 nog adviseur van coalitiegenoot Vooruit – pende in deze krant zijn lezing van deze nieuwe bouwcode neer. Hij vloog daarbij korter door de bocht dan Remco Evenepoel laatst na zijn finish in de Vuelta. Uitspraken als 'canapépolitiek’, ‘stadsbouwmeester, van wie geweten is dat hij geselecteerd is als promotor van hoogbouw’ en een ‘bewuste beleidskeuze, zoals in de Brusselse Noordwijk destijds het geval was. Was toen getekend: Paul Vanden Boeynants en Charly de Pauw' bevorderen niet echt de geloofwaardigheid van de aangedragen argumenten.

'Alleen is bij alle hoogbouwprojecten in Antwerpen wel erg duidelijk wie er bij wint: de eigenaars en de projectontwikkelaars. Wat de winst voor de buurtbewoners is, is minder helder', werpt ook gratuit op.

Verdichting, vergroening en verblauwing

Antwerpen telt 532.000 inwoners, zo’n 243.000 huishoudens. Een aangroei van meer dan 75.000 mensen over 20 jaar. Tegen 2030 verwacht men zo’n 30 à 40.000 inwoners extra. Die bevolkingsgroei moet slim opgevangen worden. Liefst doordacht in de hoogte, rond stations en op grote percelen in brede straten bijvoorbeeld. Het voordeel daarvan is dat we zo 'op het maaiveld' in meer bomen, park, open ruimte, speelgelegenheid kunnen voorzien. In ruil voor de bijkomende verdichting zet de stad in op ontharding en vergroening.

Wat hoogbouw betreft, gaan we met de nieuwe bouwcode, die de stedenbouwkundige voorschriften regelt, mee met onze tijd. De strenge interpretatie van de harmonieregel maakt dat alleen kan wat al in de omgeving kenmerkend is. Dat bestendigt alleen maar de status quo en laat geen enkele evolutie toe. Om kwalitatieve verdichting mogelijk te maken zal gericht, waar het perceel zich ervoor leent, afgeweken kunnen worden van het gangbare ‘gabarit’ en de ‘harde grens’ van 50 meter hoogte verdwijnt. Waar sprake is van een atypische verdichtingsoperatie is een grondige studie van de locatie- en architecturale geschiktheid vereist. 'Van adviezen winnen is niet langer sprake', noemt Peter Renard dat.

Nieuwe woonvormen

Meer kunnen bouwen heeft een impact op de waarde van een perceel. Bouwheren leveren daarvoor een faire bijdrage aan een nieuw stadsgroenfonds, dat ingezet kan worden voor ontharding, bijkomende vergroening en aankoop van bouwpercelen die we groen willen houden. Meer wooneenheden én meer openbaar groen, het kan dus perfect.

Ook op de betaalbaarheid van woningen heeft deze nieuwe bouwcode een gunstig effect. Zo garanderen we kwaliteit door minimale, maar meer realistische oppervlaktenormen voor appartementen. Ook beschermen we de eengezinswoning tegen opdeling en verplichten we een gezonde mix van het woonaanbod, met voor grotere projecten een mix van drie-, twee- en eenslaapkamerappartementen, waardoor je een heel divers publiek kan bedienen.

Hospitawonen (op kot gaan) wordt mogelijk in eengezinswoningen. We hebben ook aandacht voor woontrends die vooral bij jongeren en/of starters populair zijn zoals woningdelen, coliving en cohousing. Ook grotere colivingprojecten worden gefaciliteerd. ‘Winstbejag is het uitgangspunt, niet een moderne leefbare stad die zich klaarmaakt voor de verre toekomst.”, klinkt het bij Renard. Really?

Minder regels, meer initiatief

We snoeien met deze nieuwe bouwcode in de wildgroei aan regeltjes die door de jaren heen is gegroeid. Minder regels. Meer duidelijkheid. Meer vertrouwen voor al wie in Antwerpen wil investeren. Wat uiteindelijk alle Antwerpenaren ongeacht hun portemonnee, samenstelling van gezin of woonwens woongewijs ten goede komt. Met meer groen er bovenop.

Renard beweert dat met bewoners geen rekening wordt gehouden. 'Die moeten maar de rechter stappen.' Dat er een openbaar onderzoek komt, dat er allerlei info- en inspraakmomenten worden georganiseerd en dat verslagen daarvan achteraf online worden geplaatst, ach, dat vergeten we hier even.

Ik geloof oprecht dat je als overheid verzuring tegengaat door in te zetten op eenvoud en duidelijkheid. Dat is wat de nieuwe bouwcode doet. Als overheid moet je de burger niet doodpesten met al te veel gedetailleerde regels.

Maar verzuring wordt ook gecounterd door denken in termen van ‘algemeen belang’ en handelen vanuit burgerzin, waarden essentieel voor een hechte gemeenschap. Suggereren dat naar de rechter stappen het enige is dat de burger kan doen, is laakbaar. Zo kweek je een heel regiment aan gramburgers, burgers die het recht misbruiken om hun individueel of ideologisch belang te laten winnen van het algemeen belang en zo hun gram halen.