Beëindig fiscale onzekerheid voor onderzoek en ontwikkeling...

De fiscus is op het oorlogspad in fiscale controles over de vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Zijn wapen is een onduidelijk en onnauwkeurig wettelijk kader dat niet afgestemd is op de realiteit.

In 2020 waren de Belgische uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling goed voor 3,48 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee behoort België tot de absolute Europese top in onderzoek en ontwikkeling of O&O. Het grootste deel van die bestedingen komt van privébedrijven. Heel wat fiscale stimulansen voor O&O maken dat zij België kiezen voor hun onderzoeksactiviteiten, die ze zonder overheidssteun niet zouden verrichten. De gedeeltelijke vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is, volgens het Planbureau, de meest effectieve maatregel. Werkgevers in de privésector moeten door de maatregel tot 80 procent van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van O&O-personeel niet doorstorten aan de schatkist. Zo’n lastenverlaging is belangrijk voor ons concurrentievermogen.

Het wettelijk ekader bevat onduidelijke en onnauwkeurige regels die niet afgestemd zijn op de realiteit van O&O. Daarnaast is er aanhoudende onenigheid tussen de FOD Financiën en Belspo.

De vrijstelling is onderworpen aan een aantal voorwaarden. Die gaan over het diploma van de onderzoekers en het creatief en vernieuwend karakter van de activiteiten. Sinds 2014 geldt een bijkomende voorwaarde: O&O-projecten of -programma’s komen alleen in aanmerking als ze zijn aangemeld bij de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). Het aantal fiscale controles op die voorwaarden wordt al een hele tijd opgedreven. In 2021 voerde de fiscus voor meer dan 44 miljoen euro aan rechtzettingen door, omdat hij vond dat de wet- en regelgeving niet correct was toegepast.

De essentie De auteurs

Charlotte Meskens is senior associate bij Tiberghien Advocaten en assistente aan de UGent (Instituut voor Belastingrecht). Gauthier Vandenbossche is scientific advisor bij Tiberghien Advocaten en assistent aan de UGent (Instituut Financieel Recht en Vakgroep Accountancy, Bedrijfskunde en Fiscaliteit).

De kwestie

Het voorstel

Als België innovatieve ondernemingen en expertise wil blijven aantrekken, moet het dringend werk maken van een voldoende rechtszeker kader voor de fiscale maatregelen die dit ondersteunen.

Het probleem is dat het wettelijke kader onduidelijke en onnauwkeurige regels bevat die niet afgestemd zijn op de realiteit van O&O. Daarnaast is er aanhoudende onenigheid tussen de FOD Financiën en Belspo. Dat zorgt voor toenemende ongerustheid bij de meer dan 3.000 innovatieve ondernemingen die het vrijstellingsregime gebruiken.

In het verleden gingen de fiscale controles vooral over de vraag of een onderneming wel echt aan O&O doet. Vandaag trekt de fiscus daarentegen - los van de onderliggende feiten - de formele kaart door strikte controles uit te voeren op de aanmelding. Steeds vaker vindt de fiscus dat geen juiste, tijdige of volledige aanmelding voorligt.

Absurde situaties

Zo kan de aanmelding volgens de fiscale administratie enkel via de elektronische Belspo-aanmeldingstool. Nochtans heeft de toenmalige regering nooit een aanmeldingsprocedure uitgewerkt. De wet bepaalt ook niet wanneer de aanmelding precies moet gebeuren. In de praktijk reikt Belspo soms attesten uit waarin het bevestigt dat een volledige aanmelding van het O&O-project of -programma is gebeurd. De fiscus wijst die attesten van de hand. In de plaats van als één overheid naar buiten te treden, controleert de FOD Financiën gegevens die bij een andere overheidsinstantie zijn aangemeld. Dat leidt tot absurde situaties die op weinig begrip kunnen rekenen van belastingplichtigen.

Er is ook toenemende onzekerheid over de vereiste inhoud van de aanmelding, waarin een beschrijving van de O&O-projecten of -programma’s hoort. Er is geen duidelijkheid over de draagwijdte van die begrippen of over hoe gedetailleerd de beschrijving moet zijn. Almaar vaker oordeelt de fiscus dat de beschrijving te algemeen is. Zelfs als Belspo het vernieuwende karakter van de activiteiten bevestigt, kan een fiscaal ambtenaar dat bij een latere controle opzijschuiven en ingaan tegen het oordeel van een onafhankelijk, wetenschappelijk bevoegd orgaan. In een audit uit 2013 had het Rekenhof nochtans aanbevolen dat de fiscus zich voor die beoordeling zou laten bijstaan door experts. Experts van Belspo, nota bene.

Tot slot moet de aanmelding een verwachte aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum bevatten. Voor ondernemingen die structureel aan onderzoek en ontwikkeling doen is het moeilijk of onmogelijk te voorspellen wanneer hun activiteiten resultaat zullen opleveren. Geven ze geen einddatum of een hypothetische einddatum, dan verwerpt de fiscus de vrijstelling volledig - zonder verder te onderzoeken of de onderneming aan O&O doet of niet.

Het is logisch en noodzakelijk dat fiscale maatregelen met een significante budgettaire impact worden gecontroleerd, maar de belastingplichtige moet ook weten waar hij aan toe is.

Voor de belastingplichtigen die zonder twijfel de doelgroep van de maatregel zijn, is het frustrerend en ontmoedigend om een toegepaste vrijstelling te moeten terugbetalen. In bepaalde gevallen gaat de fiscus tot vijf jaar terug in de tijd, wat tot extra rechtsonzekerheid in de sector leidt.