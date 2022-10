Blijkbaar geeft niemand om een gezonde huurmarkt...

De afschaffing van het langetermijnsparen voor onroerende goederen vanaf 2024 is een feit. Vooral de huurmarkt is de dupe van die regeringsbeslissing.

Als de politiek de huurmarkt de strot wil dichtknijpen, is ze op de goede weg. Dit jaar werden de registratierechten tot 12 procent verhoogd en werd de indexering van de huur voor panden met een slecht energielabel bevroren. Nu komt daar het langetermijnsparen voor onroerende goederen bij. Onze huurmarkt staat al jaren in brand, maar de kerosine blijft in zwang voor de bluswerken.

Waarom zou roerend sparen wel gestimuleerd moeten worden, maar onroerend sparen via een vastgoedinvestering niet?

Krantentitels als ‘Belastingvoordeel voor tweede verblijven op de wip’ of ‘Woonbonus voor tweede verblijven afgeschaft’ zijn ongenuanceerd. Het debat gaat over de vraag of het fiscale stelsel van langetermijnsparen toegepast mag worden op investeringen in vastgoed. In hoofdzaak gaat het net niet over tweede verblijven. Het beeld van fiscaal gewin via een villa aan de kust stemt niet overeen met de werkelijkheid. Elke niet-eigen woning kan voor het langetermijnsparen in aanmerking komen, en het gaat vooral over huurwoningen, huurappartementen en studio’s. Het langetermijnsparen is de enige resterende fiscale stimulans om te investeren in huurpanden, terwijl de vraag naar huurwoningen het aanbod overstijgt. Ook die laatste stimulans wordt nu weggenomen.

De essentie De auteur

Kristophe Thijs is directeur communicatie van CIB Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen).

De kwestie

De regering-De Croo schaft het langetermijnsparen voor onroerende goederen af vanaf 2024.

De conclusie

Stellen dat het alleen gaat om het afschaffen van de woonbonus voor een tweede verblijf is ongenuanceerd. Vooral de huurmarkt is de dupe van de regeringsbeslissing.

Hoeveel getuigenissen komen er niet binnen van mensen die radeloos op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning? Voor elke woning die aan een redelijke prijs te huur wordt aangeboden zijn er tientallen kandidaten. Dat die huurmarkt bij de discussie over het langetermijnsparen niet eens ter sprake komt, is onbegrijpelijk. We hebben meer investeerders in huurwoningen nodig, niet minder. Onze huurmarkt heeft zuurstof nodig, geen verstikking.

Vizier

De politici richten het vizier alleen op vastgoed. Geen enkele partij lijkt in twijfel te trekken dat investeringen in spaarproducten, zoals verzekeringsformules of obligaties, fiscaal gestimuleerd moeten worden. Sparen is belangrijk: het beschermt tegen de pensioenval. Het voorstel dat nu afgeklopt is, is discriminerend. Waarom zou roerend sparen wel gestimuleerd moeten worden, maar onroerend sparen via een vastgoedinvestering niet?

Helemaal raar wordt het als je de maatschappelijke baten in overweging neemt. Als iemand investeert in een woning om te verhuren, is dat nuttig voor de huurmarkt. Daar heeft onze samenleving meer aan dan als die persoon zijn spaargeld op een rekening of bij een verzekeringsmaatschappij parkeert.

In Europa zijn we een van de landen met de hoogste belastingdruk bij de aankoop van vastgoed.

Die argumenten kwamen niet aan bod in het debat. De invalshoek is ongenuanceerd: de woonbonus is afgeschaft voor de eigen woning en dus mag er geen enkele vorm van fiscale ondersteuning zijn voor de niet-eigen woningen. Die worden alleen als ‘tweede verblijven’ omschreven. Dat niet elk tweede verblijf een villa is en dat het vaak om studio’s en appartementen gaat, blijft onvermeld. Net zoals dat het langetermijnsparen vooral een steun is voor de broodnodige huurmarkt. Ook de vergelijking met de afgeschafte woonbonus loopt mank. Misschien een detail, maar voor de volledigheid: in Wallonië bestaat die nog, in de vorm van de 'chèque habitat'.

Registratierechten

De karikaturale tweedeling tussen arme burgers en rijke tweedeverblijvers helpt ons geen stap vooruit.

Bovendien gaat de redenering ook in Vlaanderen en Brussel niet op. Beide gewesten hebben de afschaffing van de woonbonus gecompenseerd met een (verdere) verlaging van de registratierechten, specifiek voor de gezinswoning. Toegegeven, van een integrale compensatie was geen sprake. Je betaalt veel meer registratierechten als je investeert in een huurwoning. In Vlaanderen gaat het om 9.000 euro extra per schijf van 100.000 euro bij de verkoopprijs. De registratierechten liggen in elk gewest hoog. In Europa zijn we een van de landen met de hoogste belastingdruk bij de aankoop van vastgoed. Dat werd in het verleden een beetje gecompenseerd door fiscale tegemoetkomingen, waaronder het langetermijnsparen.