China zal zijn coronabeleid moeten wijzigen...

Het Chinese nultolerantiebeleid voor corona wordt een almaar grotere handicap. Zolang het niet wordt afgeschaft, blijft de wereld de economische en andere gevolgen voelen.

China kent weer een opstoot van covid-19-gevallen. Zaterdag werden meer dan 3.000 nieuwe gevallen geteld, het hoogste aantal per dag sinds de eerste uitbraak in Wuhan in januari 2020.

Omdat China er nog altijd een strikt beleid van nultolerantie op nahoudt, leidde dat meteen tot nieuwe maatregelen om de uitbraak onder controle te krijgen. Shenzhen, een van de grootste economische centra en techhubs ter wereld, werd in lockdown geplaatst, net als de noordelijke provincie Jilin.

De kleinste uitbraak van covid maakt de Chinese overheid nerveus. Dat heeft potentieel grote gevolgen voor de wereldeconomie.

Sjanghai is sinds maandag opnieuw in lockdown. Scholen zijn er voor het eerst sinds 2020 weer gesloten en vervangen door onlinelessen. Bijna alle inkomende vluchten naar Sjanghai zijn afgelast.

Door dat alles wordt het isolement dat China zichzelf oplegde nog wat verlengd. Sinds maart 2020 heeft het land de grenzen gesloten voor bijna alle internationale reizigers. Het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn verandert.

De essentie De auteur : Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific van de Duitse multinational Rheinzink.

: Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific van de Duitse multinational Rheinzink. De kwestie : Het Chinese beleid tegen corona al sinds 2020 ongewijzigd: nultolerantie. Sjanghai is weer in lockdown.

: Het Chinese beleid tegen corona al sinds 2020 ongewijzigd: nultolerantie. Sjanghai is weer in lockdown. De conclusie: Het isolement dat China zich oplegt, kan niet blijven duren. Maar tot het wordt afgeschaft, blijft de wereld de economische en andere gevolgen voelen.

In zekere zin is de situatie erger dan vroeger. Terwijl bijna de hele wereld enorme moeilijkheden had om gepaste maatregelen te nemen om het coronavirus in te dammen, hield China er een strikt beleid op na. Dat heeft het land geen windeieren gelegd, want de economie groeide in 2020 met 2,3 en in 2021 met 8,1 procent. Daarenboven was het leven sinds midden 2020 voor het grootste deel zo goed als normaal.

Grenzen open

Nu de rest van de wereld de grenzen weer opent en alle beperkingen opheft, wordt de situatie anders. China brengt vooralsnog geen veranderingen aan in zijn beleid, en blijft inzetten op lockdowns en het massaal testen van de bevolking. Meer dan 80 procent van de bevolking is gevaccineerd, maar de Chinese vaccins van Sinopharm en Sinovac zijn minder efficiënt dan die van BioNTech-Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Voor China vertegenwoordigt de rest van de wereld met zijn honderdduizenden dagelijkse besmettingen een vorm van chaos, terwijl in het land zelf alles lange tijd min of meer onder controle was. Corona onder controle houden is voor de Chinese overheid een teken van goed beleid. Omikron gooit nu roet in het eten.

De lockdown in Shenzhen kan wereldwijde gevolgen hebben: 90 procent van alle elektronische apparatuur wordt daar gemaakt.

De kleinste uitbraak maakt de Chinese overheid nerveus. Dat heeft potentieel grote gevolgen voor de wereldeconomie. De lockdown in Shenzhen kan wereldwijde gevolgen hebben omdat 90 procent van alle elektronische apparatuur daar gemaakt wordt. En dan hebben we het nog niet over het mogelijk sluiten van sommige Chinese havens, die tot de grootste ter wereld behoren, wat wereldwijde logistieke problemen kan opleveren.

Ook voor de toeristische sector is het Chinese nultolerantiebeleid slecht nieuws. In 2019 spendeerden Chinese toeristen meer dan 250 miljard dollar in het buitenland, wat overeenkomt met een vijfde van het wereldwijde totaal. Dat geld wordt nu niet meer in het buitenland uitgegeven.

Burger

Ook voor de Chinese burger blijft dit beleid grote gevolgen hebben. Veel stedelijke inwoners komen amper nog buiten, niet zozeer uit angst voor de omikronvariant van corona, maar eerder omdat ze bang zijn om in een lockdownsituatie terecht te komen. Je weet dan wel waar je ’s morgens heen gaat, de kans bestaat altijd dat je ergens vast komt te zitten en pas een week later weer naar huis kan.

Hoe langer corona duurt en hoe de pandemie naar een endemie evolueert, hoe meer China in de problemen komt.

Hoe langer corona duurt en hoe meer het erop lijkt dat de pandemie evolueert naar een endemie, hoe meer China in de problemen komt. In China is weinig veranderd tegenover 2020. Het Chinese beleid had tot voor kort grote voordelen, maar wordt nu een almaar grotere handicap.