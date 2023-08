Chinese economie staat niet op springen...

Met een vastgoedcrisis en deflatie slabakt de Chinese economie. Toch vertoont die nog altijd veel veerkracht, al zijn structurele ingrepen nodig. Maar staat groei nog voorop voor de Chinese overheid?

Na de drastische covidmaatregelen had iedereen vanaf eind 2022 van China een sterke economische heropleving verwacht. Toch blijkt het herstel op een paar goede maanden na moeizaam te verlopen. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar weliswaar een groei van 5,2 procent, maar er werd op meer gehoopt.

De essentie De auteur

Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific bij de Duitse multinational Rheinzink. De kwestie

De verhoopte economische heropleving blijft uit in China. De conclusie

Niet zozeer het vertrouwen in de economie is zoek, wel het vertrouwen van de Chinese burger in de overheid.

Na een decennialange groei verkeert de Chinese vastgoedsector in crisis. In de meeste steden dalen de prijzen van woningen. Grote vastgoedbedrijven als Evergrande balanceren op het randje van het faillissement. China kent een groot overschot aan appartementen en veel bedrijven krijgen hun nieuwgebouwde woningen niet meer verkocht. Lokale overheden zitten daardoor tot over hun oren in de schulden. Niet alleen kwamen veel van hun inkomsten uit de verkoop van grond om appartementsblokken te bouwen, ze betalen ook mee de economische tol van de covidmaatregelen.

In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten kent China sinds juli deflatie. Voor het eerst in twee jaar daalden de consumentenprijzen, omdat de consument de vinger op de knip houdt. Omdat het socialezekerheidssysteem er minder uitgebouwd is, heeft de China consument altijd al veel gespaard. Nu gebeurt dat meer dan ooit. Bedrijven stellen hun investeringen ook langer uit. Dat leidt tot een neerwaartse spiraal. Meer en meer wordt China vergeleken met het Japan van de jaren 1990, dat met deflatie en een stagnatie van de economie moest afrekenen.

Ideologie

Misschien wel de belangrijkste reden voor de slabakkende economie is het gebrek aan vertrouwen van de Chinese consument in de overheid. Dat is nieuw. De Chinese overheid heeft namelijk een trackrecord om u tegen te zeggen. Veertig jaar ononderbroken economische groei heeft 1 miljard Chinezen uit de armoede getrokken en een middenklasse van 300 miljoen mensen gecreëerd, die een wereldwijde economische motor is. Iedereen begreep dat de Chinese overheid economische groei altijd als topprioriteit naar voren schoof.

Sinds covid en drastische maatregelen zoals de lockdowns is dat veranderd. Plots leek ideologie belangrijker dan groei. Privébedrijven kregen het almaar lastiger. Dat was al langer aan de gang, met techbedrijven zoals Alibaba die te horen kregen dat ze nooit belangrijker konden worden dan de overheid. Maar covid heeft de Chinese burger en ook kleinere bedrijven heel direct getroffen.

Ook de westerse bedrijven zijn minder positief. De Europese Kamer van Koophandel verklaarde onlangs dat het vertrouwen van haar leden, Europese bedrijven actief in China, in het Chinese zakenklimaat op het laagste pitje ooit staat. 60 procent van de leden noemt zakendoen in China meer politiek getint dan vroeger. Ondanks beloftes en nieuwe maatregelen om privébedrijven beter te ondersteunen en het voor buitenlandse bedrijven en investeerders makkelijker te maken, is er weinig hoop dat dat klimaat in de nabije toekomst veel verandert.

Veel Chinese ondernemers en consumenten klagen steen en been. Daar horen enkele kanttekeningen bij. Chinese en westerse bedrijven waren gewend geraakt aan groeicijfers waarvan wij in België alleen maar kunnen dromen. Dat is niet realistisch meer, nu de Chinese economie al jaren een natuurlijke evolutie doormaakt waarbij de groeicijfers jaar na jaar langzaam verminderen.

Tegelijk zijn bedrijven als Alibaba enorm gegroeid door deregulering. Op het vlak van zakendoen is China een zeer open land, waar iedereen zijn eigen kans kon grijpen en weinig regels de groei belemmerden. Dat wordt bijgestuurd, deels om ideologische redenen, deels omdat bepaalde excessen niet langer getolereerd worden.

De vergelijking met Japan gaat niet helemaal op. De Chinese economie is nog altijd heel veerkrachtig en in tegenstelling tot het Japan van de jaren 90 heeft ze nog veel ruimte om te groeien, niet alleen regionaal, maar ook in de verschillende sectoren.