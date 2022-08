Corruptie zit niet alleen bij de politie...

Medewerkers die stelen, frauderen of gevoelige informatie doorspelen aan onbevoegden: het is de nachtmerrie van elke organisatie. Ook de federale politie ontsnapt niet aan de ‘insider threats’.

De afgelopen jaren verschenen in de Belgische media meerdere voorbeelden van onderzoeken naar insider-threatincidenten in de politiediensten. Het ging onder meer om diefstal en fraude door politieagenten of administratief personeel, pesten op het werk, seksueel grensoverschrijdend gedrag, buitensporig politiegeweld, racisme, vervalste processen-verbaal en het doorspelen van gevoelige informatie aan personen met criminele of terroristische motieven. De voorbeelden tonen aan dat de politie zich niet uitsluitend moet beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, maar ook waakzaam moet zijn voor bedreigingen van binnenuit.

De essentie De auteurs: Mathias Reveraert, doctoraatsstudent (UA), en Tom Sauer, hoogleraar Internationale Veiligheid (UA). De kwestie: elke organisatie die met gevoelige informatie werkt, is kwetsbaar voor bedreigingen van binnenuit. Het voorstel: bewustwording van het gevaar is de eerste horde die moet genomen worden om de organisatie veiliger te maken.

De rode draad door de genoemde voorbeelden is dat in elk van die gevallen de betrokken personen het vertrouwen van hun werkgever, en bij uitbreiding van de maatschappij, beschaamden door misbruik te maken van hun positie. Dat betekent echter niet dat alle daders de verpersoonlijking van het kwade zijn. Hoewel vergelding of radicalisering zeker aan de basis kunnen liggen, worden lang niet alle incidenten gepleegd door wraakzuchtige werknemers die doelbewust schade willen toebrengen aan hun organisatie. Ook gaat het niet altijd om gewetenloze medewerkers die handelen uit hebzucht. Vaak is sprake van onderliggende problemen, zoals verslavingen aan drugs, alcohol of gokken, financiële moeilijkheden en zelfs dwang of chantage door een externe partij. Eventuele schade aan de eigen organisatie is dan ‘collateral damage’.

Kerncentrale

Of het nu gaat om wolven in schaapsvacht of wanhopige medewerkers die geen andere uitweg zien, elk misbruik brengt de organisatie schade toe. Onze politiediensten zijn lang niet de enige die vatbaar zijn voor interne dreigingen. Ons land kreeg de afgelopen jaren te maken met enkele spraakmakende voorbeelden van ‘insider threats’ die de wereldpers haalden. De sabotage van Doel 4 in 2014, waarbij de kerncentrale doelbewust gesaboteerd werd door een medewerker en tientallen miljoenen euro’s nodig waren om de schade te herstellen, blijft het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld, vooral omdat de dader na al die tijd nog altijd niet gevat is en het onderzoek naar het incident werd stopgezet.

Recentere voorbeelden zijn de onthullingen dankzij de kraak van het versleutelde Sky-ECC-netwerk in maart 2021, waarbij duidelijk werd dat onder meer havenpersoneel zijn job misbruikte om drugstrafiek te vergemakkelijken. Enkele maanden later was er Jürgen Conings, de militair met extreemrechtse sympathieën die zijn toegang tot een wapendepot misbruikte om zware wapens te stelen en bedreigingen te uiten tegen onder meer de viroloog Marc Van Ranst.

Insider threats zijn een universeel gevaar. De meeste organisaties hebben waardevolle zaken, zoals gevoelige informatie of geld, die beschermd worden door een veiligheidsperimeter. Terzelfder tijd kan de organisatie niet anders dan medewerkers het vertrouwen geven zich in die veiligheidsperimeter te begeven om hun job uit te oefenen. Dat maakt dat vrijwel elke publieke en private organisatie - groot of klein - vatbaar is voor deze dreiging.

Onlinevragenlijst

Toch blijkt uit ons onderzoek dat niet iedereen die wordt verondersteld zich bewust te zijn van de problematiek het gevaar ook onder ogen ziet. We hebben een onlinevragenlijst verspreid naar Belgische veiligheidsofficieren om hun kennis over en attitude tegenover de problematiek in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat 30 procent van de respondenten aangeeft weinig of niet bezorgd te zijn dat hun medewerkers misbruik maken van hun toegang tot waardevolle bezittingen. 10 procent zei uitdrukkelijk niet bezorgd te zijn. De resultaten duiden op een gebrek aan bewustzijn over de problematiek.