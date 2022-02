De arbeidsmarkt hervormen is nodig, ook voor de PS...

De regering werkt deze dagen aan haar arbeidsdeal. De onderhandelingen dreigen moeilijk te verlopen door de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette. Doodzonde, en het uitblijven van hervormingen zal ook de PS op termijn pijn doen.

De foto’s bij het interview met de PS'ers Paul Magnette en Thomas Dermine in Humo zeggen het allemaal. Wie doet hen wat? Zij haalden sociaaleconomisch al binnen wat ze wilden in de Vivaldi-coalitie. De verhoging van de minimumpensioenen in het bijzonder. Als er verder geen hervormingen op de arbeidsmarkt en in de pensioenen komen, kan hen dat weinig schelen. Jobs in de e-commerce: niet nodig. Activeringsmaatregelen die elders hebben gewerkt: ondenkbaar.

Ik kan me niet voorstellen dat de achterban van de PS zit te wachten op zware besparingen in de sociale zekerheid.

Het doet het allerslechtste vermoeden voor de arbeidsdeal waarover de federale regering onderhandelt. Die deal is een uitwerking van wat bij de begrotingsopmaak van oktober in grote lijnen werd overeengekomen. Grote lijnen die kleine stapjes zouden betekenen, maar wel in de goede richting. Na de uitlatingen van Magnette kun je vrezen dat alleen ministapjes echt realiteit worden.

We dreigen van een recordaantal vacatures naar een recordaantal gemiste kansen te gaan en bij de PS trekt men de schouders op. Bovendien is het kortzichtig: als de nodige hervormingen er nu niet komen, worden we daar allemaal slechter van, de PS en haar achterban niet het minst. Ik geef u enkele redenen.

De essentie De auteur : Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de UGent.

: Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de UGent. De kwestie : De uitspraken van Paul Magnette in Humo dreigen de regeringsonderhandelingen over een arbeidsdeal te bemoeilijken.

: De uitspraken van Paul Magnette in Humo dreigen de regeringsonderhandelingen over een arbeidsdeal te bemoeilijken. Het voorstel: De PS-voorzitter moet beseffen dat het uitblijven van arbeidsmarkthervormingen ook zijn partij op termijn pijn zal doen.

Zowat alle regeringen in dit land namen in hun regeerakkoord op dat ze maatregelen zouden nemen om de werkzaamheidsgraad met 5 procentpunten (of meer) te laten stijgen de komende jaren. Die ambitie moest zowat alle andere maatregelen in de regeerakkoorden betaalbaar maken. Logisch: de werkzaamheidsgraad verhogen leidt tot meer inkomsten en minder uitgaven voor de staatskas, terwijl draaien aan andere knopjes (zoals hogere belastingen of lagere uitkeringen) een ongewenst resultaat kan hebben of sociaal onwenselijk is.

Mathot

Sinds de coronacrisis lijkt het in balans houden van de overheidsfinanciën echter het minste van de zorgen te zijn in de Wetstraat. Nochtans hebben de jaren 80 van de vorige eeuw geleerd dat zelfs in België grenzen zijn aan het geld dat kan uitgegeven worden. Net zoals toen dreigt die grens getrokken te worden door Europa. Toen was er de dreiging van een devaluatie? Nu dreigen we, als slechtste leerling van de klas voor de begroting, zware besparingen opgelegd te krijgen. Wie weet hoe de federale begroting in elkaar steekt, weet dat dat betekent: zware besparingen in de sociale zekerheid. Ik kan me niet voorstellen dat de achterban van de PS daarop zit te wachten.

Wat helpt het bedrijven te laten rechtkrabbelen en investeren wanneer zij vervolgens geen mensen vinden om de gecreëerde banen in te vullen?

Wie aan de ontsporingen van bijna een halve eeuw geleden denkt, denkt haast automatisch aan toenmalig PS-minister van Begroting Guy Mathot. Die zei dat het begrotingsgat wel zou verdwijnen zoals het gekomen was: vanzelf. Wil de PS nu ook voor de komende 50 jaar aangeduid worden als hoofdschuldige van de huidige ontsporing en de volgende saneringen, met verwijzing naar de uitspraken van Magnette en de lethargie bij zijn minister van Werk Pierre-Yves Dermagne?

Relance

Dermine wordt op de middellange termijn al zeker niet beter van uitblijvende hervormingen op de arbeidsmarkt. De PS-staatssecretaris is de architect van het Belgische relanceplan dat miljarden uitgeeft overheidsinvesteringen. Op zich zeer zinvol: de euro’s die de overheid nu uitgeeft, betalen zichzelf terug omdat slimme investeringen de bedrijven aanzetten om zelf nog veel meer euro’s te investeren. Maar wat helpt het bedrijven te laten rechtkrabbelen en investeren wanneer zij vervolgens geen mensen vinden om de gecreëerde banen in te vullen?